Giá xăng dầu hôm nay (6-3): Xăng, dầu trong nước sẽ giảm mạnh

Giá đã phục hồi một phần sau khi Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết trên Bloomberg TV rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên giảm thuế cho một số ngành công nghiệp nhất định hay không.

Theo Reuters, trong khi mức thuế 25% áp dụng đối với Canada và Mexico sẽ vẫn được duy trì, Mỹ sẽ xem xét loại bỏ mức thuế 10% đối với các mặt hàng năng lượng nhập khẩu của Canada, như dầu thô và xăng, tuân thủ các quy tắc xuất xứ theo Hiệp định 3 bên Mỹ-Mexico-Canada.

Trong khi đó, giá dầu chịu ảnh hưởng chính bởi dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 28-2 tăng 3,6 triệu thùng lên 433,8 triệu thùng, gấp hơn 10 lần so với kỳ vọng tăng 341.000 thùng của các nhà phân tích. Sự tăng này là do hoạt động bảo dưỡng nhà máy lọc dầu theo mùa. Cũng theo EIA, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm lần lượt 1,4 triệu thùng và 1,3 triệu thùng do xuất khẩu tăng.

Giá dầu Brent đã giảm hơn 2 USD sau khi dữ liệu tồn kho nói trên được công bố.

Nhà phân tích Ashley Kelty tại Panmure Liberum cho biết: Việc Mỹ áp thuế đối với Trung Quốc, Canada và Mexico và sự đáp trả nhanh chóng từ các nước này làm gia tăng lo ngại về sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế và tác động tiếp theo đến nhu cầu năng lượng.