Giá xăng dầu hôm nay (6-2): Xăng trong nước lập hat-trick giảm?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5-2, giá dầu giảm hơn 2%, do tồn kho xăng, dầu của Mỹ tăng mạnh, báo hiệu nhu cầu yếu hơn, trong khi lo ngại về cuộc chiến thương mại mới giữa Trung Quốc và Mỹ làm gia tăng lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Trong khi tồn kho xăng tăng 2,2 triệu thùng, tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 5,5 triệu thùng.

"Các nhà máy lọc dầu hiện không có nhu cầu về dầu thô", John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York cho biết, đồng thời lý giải rằng các nhà máy này đang chạy đua vào giai đoạn bảo dưỡng, do nhu cầu về xăng đang giảm.

Lo ngại về cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới - cũng gây áp lực lên giá.

Ngày 4-2, Trung Quốc đã công bố mức thuế 10% đối với dầu thô, 15% đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than đá nhập khẩu từ Mỹ, để trả đũa việc Mỹ đánh thuế 10% đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Điều này đã đẩy giá dầu WTI có thời điểm trượt dốc tới 3% trong phiên giao dịch ngày 4-2, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31-12-2024.

Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates nhận xét: "Việc Trung Quốc áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ sẽ làm giảm nhu cầu đối với những mặt hàng này, và nhu cầu này cần được chuyển hướng sang một thị trường khác".