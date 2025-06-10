Giá xăng dầu hôm nay (6-10): Xu hướng tăng giá

Theo các nguồn tin, trước thềm cuộc họp, hai nhà sản xuất lớn nhất trong nhóm OPEC+ là Nga và Saudi Arabia đã có những quan điểm khác nhau.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác (gọi chung là nhóm OPEC+) ngày 5-10 thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11. Nhóm đã lựa chọn duy trì mức tăng hằng tháng khá khiêm tốn tương tự tháng 10, trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về nguy cơ dư cung sắp tới.

Cụ thể, Nga ủng hộ một mức tăng sản lượng tương tự như tháng 10 để tránh gây áp lực lên giá dầu. Một lý do khác là Nga sẽ khó tăng sản lượng do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Ngược lại, Saudi Arabia muốn một con số cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần - lần lượt là 274.000, 411.000 hoặc 548.000 thùng/ngày - vì họ có công suất dự phòng và muốn giành lại thị phần nhanh hơn.

Trong tuyên bố chính thức, OPEC cho biết rằng triển vọng kinh tế toàn cầu được xem là ổn định. Đồng thời, các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn tích cực nhờ lượng tồn kho dầu ở mức thấp.

Reuters dẫn báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính công suất dự phòng của OPEC+ ở mức 4,1 triệu thùng/ngày tính đến tháng 8. Tuy nhiên, gần như toàn bộ số này nằm trong tay Saudi Arabia và UAE, theo một nguồn tin trong ngành thường xuyên mua dầu từ nhiều nhà sản xuất OPEC+.