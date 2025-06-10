Giá xăng dầu hôm nay (6-10): Xu hướng tăng giá

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 6-10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,68 USD/thùng, tương đương 1,05%, lên mức 65,21 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,63 USD/thùng, tương đương 1,03%, lên mức 61,51 USD/thùng.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác (gọi chung là nhóm OPEC+) ngày 5-10 thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11. Nhóm đã lựa chọn duy trì mức tăng hằng tháng khá khiêm tốn tương tự tháng 10, trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về nguy cơ dư cung sắp tới.
|OPEC+ vừa thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11. Ảnh minh họa: Reuters
Theo các nguồn tin, trước thềm cuộc họp, hai nhà sản xuất lớn nhất trong nhóm OPEC+ là Nga và Saudi Arabia đã có những quan điểm khác nhau.
Cụ thể, Nga ủng hộ một mức tăng sản lượng tương tự như tháng 10 để tránh gây áp lực lên giá dầu. Một lý do khác là Nga sẽ khó tăng sản lượng do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Ngược lại, Saudi Arabia muốn một con số cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần - lần lượt là 274.000, 411.000 hoặc 548.000 thùng/ngày - vì họ có công suất dự phòng và muốn giành lại thị phần nhanh hơn.
Trong tuyên bố chính thức, OPEC cho biết rằng triển vọng kinh tế toàn cầu được xem là ổn định. Đồng thời, các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn tích cực nhờ lượng tồn kho dầu ở mức thấp.
Reuters dẫn báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính công suất dự phòng của OPEC+ ở mức 4,1 triệu thùng/ngày tính đến tháng 8. Tuy nhiên, gần như toàn bộ số này nằm trong tay Saudi Arabia và UAE, theo một nguồn tin trong ngành thường xuyên mua dầu từ nhiều nhà sản xuất OPEC+.
|Ảnh minh họa: Reuters
Các nhà phân tích nhận định nguồn cung từ OPEC+ tăng và hoạt động của các nhà máy lọc dầu thô toàn cầu chậm lại do bảo trì và nhu cầu giảm theo mùa trong những tháng tới sẽ gây áp lực lên tâm lý thị trường.
Trong khi đó, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, nước này đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ vùng Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27-9, lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi bị gián đoạn. Đây là nguồn cung bổ sung đáng kể, góp phần làm gia tăng áp lực dư cung.
Dựa trên các dữ liệu hiện tại, giới phân tích nhận định giá dầu trong tuần tới nhiều khả năng sẽ hồi phục, tăng nhẹ trong bối cảnh OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng hàng tháng khá khiêm tốn và các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn tích cực nhờ lượng tồn kho dầu ở mức thấp.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.624 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.209 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.038 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 19.005 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 15.370 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 2-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt bật tăng. Giá xăng tăng 6 - 44 đồng/lít; giá dầu tăng 161 - 380 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 6 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít, dầu diesel tăng 380 đồng/lít, dầu hỏa tăng 377 đồng/lít và dầu mazut tăng 161 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN