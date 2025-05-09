Giá xăng dầu hôm nay (5-9): Xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng giá

Giá dầu thế giới
Chốt phiên giao dịch ngày 4-9, giá dầu thế giới giảm khoảng 1%, xuống mức thấp nhất trong hai tuần, sau khi Mỹ ghi nhận lượng tồn kho dầu thô tăng bất ngờ trong tuần trước, cùng với kỳ vọng OPEC+ sẽ nâng mục tiêu sản lượng tại cuộc họp vào cuối tuần này.
Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,65 USD, tương đương 1%, xuống còn 66,95 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI cũng giảm 0,49 USD, tương đương 0,8%, xuống còn 63,48 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 20-8.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tuần trước, các công ty năng lượng tại Mỹ đã bổ sung 2,4 triệu thùng dầu thô vào kho dự trữ. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu bắt đầu bước vào mùa bảo trì định kỳ. Dữ liệu này trái ngược với dự báo giảm 2 triệu thùng của các nhà phân tích và cao hơn mức tăng 600.000 thùng mà Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố hôm 3-9.
“Báo cáo này mang tính tiêu cực đối với thị trường, khi lượng dầu tồn kho tăng vượt kỳ vọng”, ông John Kilduff, đối tác tại công ty đầu tư Again Capital nhận định.
|Giá xăng dầu thế giới giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 4-9. Ảnh minh họa: Reuters
Theo các nguồn tin, 8 quốc gia thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác trong liên minh OPEC+, bao gồm Nga, sẽ thảo luận về khả năng tăng sản lượng dầu từ tháng 10 trong cuộc họp diễn ra vào ngày 7-9 tới đây.
Nếu quyết định được thông qua, đây sẽ là tín hiệu cho thấy OPEC+ đang ưu tiên việc giành lại thị phần trên thị trường toàn cầu, thay vì tiếp tục duy trì mức giá cao. Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích cấp cao tại Công ty tư vấn và môi giới năng lượng PVM Oil Associates nhận định: “Việc nâng sản lượng sẽ cho thấy rõ ràng rằng mục tiêu hàng đầu hiện nay là mở rộng thị phần, chứ không phải hỗ trợ giá dầu”.
Trước đó, OPEC+ đã thống nhất nâng sản lượng thêm khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9. Ngoài ra, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng được phép tăng hạn ngạch thêm 300.000 thùng/ngày.
Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới, với các số liệu mới công bố cho thấy, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua tăng mạnh hơn dự kiến. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9.
Giới đầu tư hiện gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất điều hành về khoảng 4,25% - 4,5%.
Việc hạ lãi suất là một công cụ mà các ngân hàng trung ương như Fed sử dụng để kiểm soát lạm phát. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí vay tiêu dùng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ dầu.
|Ảnh minh họa: Planet Energies
Trong một động thái gây chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ngừng mua dầu từ Nga. Tuy nhiên, Nga không trông chờ vào thị trường châu Âu để tăng xuất khẩu dầu. Theo hãng tin Interfax, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev cho biết, tập đoàn dầu khí quốc doanh lớn nhất nước này Rosneft đã ký thêm hợp đồng cung cấp 2,5 triệu tấn dầu mỗi năm cho Trung Quốc thông qua Kazakhstan.
Còn tại Nam Mỹ, Venezuela, quốc gia thành viên OPEC đang chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ, cũng ghi nhận mức xuất khẩu dầu tăng mạnh trong vòng 9 tháng, đạt 900.000 thùng/ngày. Sự gia tăng này diễn ra sau khi tập đoàn năng lượng Chevron của Mỹ được cấp phép đưa dầu thô Venezuela trở lại thị trường Mỹ, mở ra cơ hội phục hồi cho ngành năng lượng của quốc gia này.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 5-9 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.851 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.439 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.473 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.314 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.376 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 4-9. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt bật tăng, mức tăng từ 76 - 116 đồng/lít/kg. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, dầu mazut tăng 116 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 7-9-2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó có 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.
THẢO NHIÊN