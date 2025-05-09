Giá xăng dầu hôm nay (5-9): Xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng giá

Giá dầu thế giới

Chốt phiên giao dịch ngày 4-9, giá dầu thế giới giảm khoảng 1%, xuống mức thấp nhất trong hai tuần, sau khi Mỹ ghi nhận lượng tồn kho dầu thô tăng bất ngờ trong tuần trước, cùng với kỳ vọng OPEC+ sẽ nâng mục tiêu sản lượng tại cuộc họp vào cuối tuần này.

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,65 USD, tương đương 1%, xuống còn 66,95 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI cũng giảm 0,49 USD, tương đương 0,8%, xuống còn 63,48 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 20-8.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tuần trước, các công ty năng lượng tại Mỹ đã bổ sung 2,4 triệu thùng dầu thô vào kho dự trữ. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu bắt đầu bước vào mùa bảo trì định kỳ. Dữ liệu này trái ngược với dự báo giảm 2 triệu thùng của các nhà phân tích và cao hơn mức tăng 600.000 thùng mà Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố hôm 3-9.

“Báo cáo này mang tính tiêu cực đối với thị trường, khi lượng dầu tồn kho tăng vượt kỳ vọng”, ông John Kilduff, đối tác tại công ty đầu tư Again Capital nhận định.