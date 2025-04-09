Giá xăng dầu hôm nay (4-9): Lao dốc hơn 2%

Tuy nhiên, mức tăng sản lượng thực tế của OPEC+ thời gian qua vẫn thấp hơn cam kết. Một số quốc gia thành viên phải điều chỉnh để bù đắp cho việc sản xuất vượt mức trước đó, trong khi những nước khác gặp khó khăn do hạn chế về năng lực khai thác.

Thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo chính thức về tồn kho dầu thô của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 4-9. Theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), tính đến hết ngày 29-8, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ đã tăng thêm 622.000 thùng.

Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế không mấy khả quan cũng gây áp lực lên giá dầu làm ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu tiêu thụ. Bộ Lao động Mỹ cho biết, số lượng vị trí tuyển dụng việc làm đã giảm mạnh hơn dự kiến, xuống còn 7,181 triệu việc làm trong tháng 7. Trước đó, theo khảo sát của Reuters, dự báo con số này là 7,378 triệu việc làm. Ngoài ra, lĩnh vực sản xuất của Mỹ cũng ghi nhận tháng suy giảm thứ sáu liên tiếp.

Trong một diễn biến khác, một phần của nhà máy lọc dầu Dangote tại Nigeria với công suất thiết kế 650.000 thùng/ngày đã phải tạm ngừng hoạt động do rò rỉ xúc tác và một số sự cố kỹ thuật khác. Thời gian sửa chữa dự kiến mất ít nhất hai tuần.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và nhu cầu tiêu thụ năng lượng có dấu hiệu suy yếu, quyết định của OPEC+ trong cuộc họp sắp tới sẽ đóng vai trò then chốt đối với xu hướng giá dầu trong những tháng tới.