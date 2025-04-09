Giá xăng dầu hôm nay (4-9): Lao dốc hơn 2%

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới bất ngờ lao dốc hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 3-9, khi giới đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 7-9 của OPEC+. Nhóm các quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới dự kiến sẽ thảo luận về khả năng nâng sản lượng từ tháng 10, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động.
Chốt phiên giao dịch ngày 3-9, giá dầu Brent giảm 1,6 USD, tương đương 2,31%, xuống còn 67,54 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,68 USD, tương đương 2,56%, còn 63,91 USD/thùng.
Theo Reuters, 8 quốc gia thành viên trong OPEC+ sẽ thảo luận về khả năng tiếp tục tăng sản lượng tại cuộc họp ngày 7-9 tới đây, trong bối cảnh nhóm này muốn giành lại thị phần trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
|Giá xăng dầu thế giới mất hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 3-9. Ảnh minh họa: Fox Business
Chuyên gia phân tích cấp cao Phil Flynn từ Price Futures Group nhận định, khả năng về việc OPEC+ nâng sản lượng đang gia tăng, trái ngược với dự đoán trước đó của giới đầu tư rằng nhóm sẽ giữ nguyên kế hoạch hiện tại.
Nếu quyết định tăng sản lượng được thông qua, OPEC+ sẽ bắt đầu nới lỏng lớp cắt giảm thứ hai với quy mô khoảng 1,65 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 1,6% nhu cầu toàn cầu. Động thái này diễn ra sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.
Trước đó, OPEC+ đã thống nhất nâng sản lượng thêm khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, cùng với việc tăng hạn ngạch thêm 300.000 thùng/ngày cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Theo chuyên gia Ole Hvalbye từ ngân hàng SEB, nếu sản lượng được điều chỉnh theo các hạn ngạch mới, thị trường dầu mỏ có thể rơi vào tình trạng dư cung đáng kể từ tháng 9-2025 đến hết năm 2026. Trong trường hợp không có biện pháp kiềm chế bổ sung, lượng tồn kho sẽ tiếp tục gia tăng.
|OPEC+ dự kiến sẽ nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 10. Ảnh minh họa: Oilprice
Tuy nhiên, mức tăng sản lượng thực tế của OPEC+ thời gian qua vẫn thấp hơn cam kết. Một số quốc gia thành viên phải điều chỉnh để bù đắp cho việc sản xuất vượt mức trước đó, trong khi những nước khác gặp khó khăn do hạn chế về năng lực khai thác.
Thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo chính thức về tồn kho dầu thô của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 4-9. Theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), tính đến hết ngày 29-8, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ đã tăng thêm 622.000 thùng.
Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế không mấy khả quan cũng gây áp lực lên giá dầu làm ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu tiêu thụ. Bộ Lao động Mỹ cho biết, số lượng vị trí tuyển dụng việc làm đã giảm mạnh hơn dự kiến, xuống còn 7,181 triệu việc làm trong tháng 7. Trước đó, theo khảo sát của Reuters, dự báo con số này là 7,378 triệu việc làm. Ngoài ra, lĩnh vực sản xuất của Mỹ cũng ghi nhận tháng suy giảm thứ sáu liên tiếp.
Trong một diễn biến khác, một phần của nhà máy lọc dầu Dangote tại Nigeria với công suất thiết kế 650.000 thùng/ngày đã phải tạm ngừng hoạt động do rò rỉ xúc tác và một số sự cố kỹ thuật khác. Thời gian sửa chữa dự kiến mất ít nhất hai tuần.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và nhu cầu tiêu thụ năng lượng có dấu hiệu suy yếu, quyết định của OPEC+ trong cuộc họp sắp tới sẽ đóng vai trò then chốt đối với xu hướng giá dầu trong những tháng tới.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 4-9 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.771 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.363 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.357 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.225 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.260 đồng/kg
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 28-8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, dầu diesel tăng 452 đồng/lít, dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, dầu mazut tăng 144 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
THẢO NHIÊN