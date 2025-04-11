Giá xăng dầu hôm nay (4-11): Ổn định

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 3-11), khi thị trường cân bằng giữa việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng và kế hoạch tạm ngừng điều chỉnh hạn ngạch trong quý I năm 2026, cùng với lo ngại về tình trạng dư cung và dữ liệu sản xuất yếu kém tại châu Á.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 0,12 USD, tương đương 0,2%, lên mức 64,89 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 0,07 USD, tương đương 0,1%, lên mức 61,05 USD/thùng.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác trong liên minh OPEC+ đã thống nhất tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12. Đồng thời, nhóm này cũng dự kiến tạm dừng việc nâng hạn ngạch trong quý đầu tiên của năm sau.

Theo công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, việc OPEC+ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong quý này không gây áp lực lớn lên giá dầu, bởi nó được cân bằng nhờ kế hoạch tạm ngừng nâng hạn ngạch sản lượng trong quý I năm sau.