Giá xăng dầu hôm nay (4-11): Ổn định

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 3-11), khi thị trường cân bằng giữa việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng và kế hoạch tạm ngừng điều chỉnh hạn ngạch trong quý I năm 2026, cùng với lo ngại về tình trạng dư cung và dữ liệu sản xuất yếu kém tại châu Á.
Cụ thể, giá dầu Brent tăng 0,12 USD, tương đương 0,2%, lên mức 64,89 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 0,07 USD, tương đương 0,1%, lên mức 61,05 USD/thùng.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác trong liên minh OPEC+ đã thống nhất tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12. Đồng thời, nhóm này cũng dự kiến tạm dừng việc nâng hạn ngạch trong quý đầu tiên của năm sau.
Theo công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, việc OPEC+ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong quý này không gây áp lực lớn lên giá dầu, bởi nó được cân bằng nhờ kế hoạch tạm ngừng nâng hạn ngạch sản lượng trong quý I năm sau.
|Giá xăng dầu thế giới ổn định trong phiên giao dịch ngày 3-11. Ảnh minh họa: Getty
Ngày 3-11, Morgan Stanley nâng dự báo giá dầu Brent trong nửa đầu năm 2026 lên 60 USD/thùng, từ mức 57,5 USD/ thùng trước đó. Ngân hàng này cho rằng, quyết định tạm dừng tăng hạn ngạch của OPEC+, cùng những diễn biến liên quan đến dầu mỏ của Nga, là yếu tố hỗ trợ giá.
Tháng trước, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo, thị trường dầu toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng/ngày trong năm 2026. Trong khi đó, OPEC dự báo cung - cầu về năng lượng sẽ cân bằng vào năm sau.
Tại hội nghị năng lượng diễn ra ở Abu Dhabi (UAE), các lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí châu Âu khuyến cáo giới đầu tư không nên quá bi quan về triển vọng giá dầu, trong bối cảnh thị trường đang đối mặt với nhiều biến động.
Ngân hàng RBC của Canada nhận định, Nga vẫn là một ẩn số khó lường về nguồn cung, đặc biệt sau các lệnh trừng phạt của Mỹ, cùng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng.
Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp hôm 3-11, châu Á - khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - tiếp tục gặp khó khăn trong lĩnh vực sản xuất trong tháng 10.
Tổng giám đốc điều hành TotalEnergies, ông Patrick Pouyanne cho biết, nhu cầu dầu của Trung Quốc đã chậm lại kể từ năm 2020, do nước này chuyển hướng sang năng lượng xanh. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn nhờ nhu cầu ngày càng tăng tại Ấn Độ.
|OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12. Ảnh minh họa: Reuters
Đồng USD mạnh lên cũng gây áp lực lên giá dầu, khiến dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.
Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa thống nhất về hướng đi của chính sách tiền tệ, trong bối cảnh thiếu dữ liệu kinh tế do Chính phủ liên bang đóng cửa. Chủ tịch Fed Chicago, ông Austan Goolsbee cho biết, chưa vội cắt giảm lãi suất vì lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed San Francisco, bà Mary Daly cho biết, sẽ theo dõi thêm dữ liệu để đánh giá khả năng điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp trong tháng 12 tới đây. Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu nhờ giảm chi phí tiêu dùng.
Hoạt động sản xuất tại Mỹ suy yếu tháng thứ tám liên tiếp, do đơn hàng mới sụt giảm và thời gian giao hàng kéo dài. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh các mức thuế đối với hàng nhập khẩu vẫn được duy trì. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể triển khai quân đội hoặc tiến hành không kích tại Nigeria, quốc gia thành viên OPEC và là nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi, để ngăn chặn tình trạng mà ông gọi là “cuộc thảm sát người theo đạo Thiên Chúa”.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 4-11 cụ thể như sau:
|Xăng E5RON92
|Không cao hơn 19.760 đồng/lít
|Xăng RON95-III
|Không cao hơn 20.488 đồng/lít
|Dầu diesel 0.05S
|Không cao hơn 19.203 đồng/lít
|Dầu hỏa
|Không cao hơn 19.271 đồng/lít
|Dầu mazut 180 CST 3.5S
|Không cao hơn 14.639 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 30-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít và dầu mazut tăng 541 đồng/kg.
Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 25 lần tăng, 20 lần giảm; dầu diesel có 22 lần tăng, 22 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
THU TRANG