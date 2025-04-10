Giá xăng dầu hôm nay (4-10): Quay đầu tăng

“Sản lượng OPEC+ dự kiến sẽ tăng và đường ống dẫn dầu giữa Iraq và khu vực bán tự trị Kurdistan bắt đầu hoạt động trở lại sau hơn hai năm rưỡi ngừng trệ. Những yếu tố này khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn với dầu thô”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 8%, mức giảm hằng tuần lớn nhất trong hơn 3 tháng; trong khi giá dầu WTI giảm hơn 7%.

Ngoài ra, ông Dennis Kissler cho biết, Hamas cũng đang bắt đầu đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về một kế hoạch hòa bình, cùng với dữ liệu dự trữ dầu thô từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hồi giữa tuần cho thấy, tồn kho dầu, xăng và sản phẩm chưng cất đồng loạt tăng, phản ánh nhu cầu suy yếu trong bối cảnh hoạt động lọc dầu giảm. Điều này càng củng cố tâm lý bi quan về triển vọng giá dầu trong thời gian tới.

Một yếu tố chính khác chi phối thị trường là cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Theo các nguồn tin cho biết, 8 quốc gia OPEC+ có khả năng sẽ quyết định nâng sản lượng khai thác dầu trong tháng tới. Saudi Arabia, quốc gia dẫn đầu của nhóm này được cho là muốn thúc đẩy mức tăng lớn nhằm giành lại thị phần, trong khi Nga đưa ra đề xuất thận trọng hơn.

Ảnh minh họa: Oilprice

Các nhà phân tích cho biết, nguồn cung OPEC+ có thể cao hơn và hoạt động lọc dầu thô toàn cầu chậm lại do bảo trì và nhu cầu giảm theo mùa trong những tháng tới sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

“Các chỉ số nhu cầu trên lưu vực Đại Tây Dương đã giảm nhẹ khi mùa hè kết thúc. Từ tháng 10, tình trạng dư cung ngầm định bắt đầu cải thiện, song thị trường vẫn rất mong manh”, chuyên gia phân tích Janiv Shah của Rystad Energy, nhận định.