Giá xăng dầu hôm nay (4-10): Quay đầu tăng

Giá dầu thế giới
Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 42 cent, tương đương 0,7%, lên mức 64,53 USD/thùng, giá dầu WTI tăng 40 cent, tương đương 0,7%, lên mức 60,88 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới quay đầu tăng gần 1%, trong phiên giao dịch ngày 3-10. Ảnh minh họa: Energy Now
Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 8%, mức giảm hằng tuần lớn nhất trong hơn 3 tháng; trong khi giá dầu WTI giảm hơn 7%.
“Sản lượng OPEC+ dự kiến sẽ tăng và đường ống dẫn dầu giữa Iraq và khu vực bán tự trị Kurdistan bắt đầu hoạt động trở lại sau hơn hai năm rưỡi ngừng trệ. Những yếu tố này khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn với dầu thô”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.
Ngoài ra, ông Dennis Kissler cho biết, Hamas cũng đang bắt đầu đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về một kế hoạch hòa bình, cùng với dữ liệu dự trữ dầu thô từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hồi giữa tuần cho thấy, tồn kho dầu, xăng và sản phẩm chưng cất đồng loạt tăng, phản ánh nhu cầu suy yếu trong bối cảnh hoạt động lọc dầu giảm. Điều này càng củng cố tâm lý bi quan về triển vọng giá dầu trong thời gian tới.
Một yếu tố chính khác chi phối thị trường là cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Theo các nguồn tin cho biết, 8 quốc gia OPEC+ có khả năng sẽ quyết định nâng sản lượng khai thác dầu trong tháng tới. Saudi Arabia, quốc gia dẫn đầu của nhóm này được cho là muốn thúc đẩy mức tăng lớn nhằm giành lại thị phần, trong khi Nga đưa ra đề xuất thận trọng hơn.
|Ảnh minh họa: Oilprice
Các nhà phân tích cho biết, nguồn cung OPEC+ có thể cao hơn và hoạt động lọc dầu thô toàn cầu chậm lại do bảo trì và nhu cầu giảm theo mùa trong những tháng tới sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
“Các chỉ số nhu cầu trên lưu vực Đại Tây Dương đã giảm nhẹ khi mùa hè kết thúc. Từ tháng 10, tình trạng dư cung ngầm định bắt đầu cải thiện, song thị trường vẫn rất mong manh”, chuyên gia phân tích Janiv Shah của Rystad Energy, nhận định.
Ngoài ra, các nhà phân tích của JPMorgan cũng nhận định, tháng 9 đánh dấu một bước ngoặt, khi thị trường dầu mỏ hướng tới thặng dư đáng kể trong quý IV năm 2025 và kéo dài sang năm 2026.
Trong khi đó, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết vào đầu tuần này, nước này đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ vùng Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Bảy, lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi bị gián đoạn. Đây là nguồn cung bổ sung đáng kể, góp phần làm gia tăng áp lực dư cung.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra thời hạn đến tối Chủ nhật cho Hamas để chấp nhận đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Israel tại Gaza. Dù chưa rõ kết quả, nhưng diễn biến này được các nhà đầu tư theo dõi sát sao do nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng ở khu vực Trung Đông.
Cùng ngày, nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes cho biết, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ giảm 2, xuống còn 422 giàn. Tuy nhiên, mức giảm này chưa đủ để bù đắp áp lực dư cung từ các nguồn khác.
Một thông tin khác cũng thu hút sự chú ý là vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà máy lọc dầu El Segundo của Chevron ở California, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất Bờ Tây nước Mỹ, với công suất 290.000 thùng/ngày. Giới chức địa phương cho biết, đám cháy đã được khống chế trong phạm vi một khu vực.
Các nhà phân tích cho biết, hiện vẫn chưa rõ liệu có tác động nào đến sản lượng hay không, nhưng tác động đến giá dầu từ sự cố này có thể là hạn chế.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 4-10, cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.624 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.209 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.038 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 19.005 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 15.370 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 2-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt bật tăng. Giá xăng tăng 6 - 44 đồng/lít; giá dầu tăng 161 - 380 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 6 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít, dầu diesel tăng 380 đồng/lít, dầu hỏa tăng 377 đồng/lít và dầu mazut tăng 161 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 11; Chính phủ Mỹ ngừng nhiều hoạt động; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
HOÀNG TRƯỜNG