Giá xăng dầu hôm nay (31-8): Tuần biến động

Giá dầu thế giới

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu tăng hơn 1%, nối tiếp đà tăng lên từ tuần trước, do các nhà đầu tư lo ngại Mỹ có thể áp thêm lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga và các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine.

“Có vẻ như tiến trình đàm phán hòa bình đang chậm lại. Nếu các cuộc đàm phán không tiến triển, Nga có thể sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.

Giá dầu thế giới ghi nhận một tuần đầy biến động. Ảnh minh họa: Reuters

Trong phiên giao dịch ngày 26-8, giá dầu thế giới giảm hơn 2%, chấm dứt đà tăng của phiên trước, do các nhà đầu tư thận trọng trước những diễn biến liên quan đến thuế quan của Mỹ và nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ Nga.