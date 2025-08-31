Giá xăng dầu hôm nay (31-8): Tuần biến động

Giá dầu thế giới
Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu tăng hơn 1%, nối tiếp đà tăng lên từ tuần trước, do các nhà đầu tư lo ngại Mỹ có thể áp thêm lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga và các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung.
Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine.
“Có vẻ như tiến trình đàm phán hòa bình đang chậm lại. Nếu các cuộc đàm phán không tiến triển, Nga có thể sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.
|Giá dầu thế giới ghi nhận một tuần đầy biến động. Ảnh minh họa: Reuters
Trong phiên giao dịch ngày 26-8, giá dầu thế giới giảm hơn 2%, chấm dứt đà tăng của phiên trước, do các nhà đầu tư thận trọng trước những diễn biến liên quan đến thuế quan của Mỹ và nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ Nga.
Các đòn đáp trả của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động lọc dầu, gây thiếu hụt xăng dầu tại một số khu vực của Nga. Moscow sau đó nâng kế hoạch xuất khẩu dầu thô từ các cảng phía tây thêm khoảng 200.000 thùng/ngày trong tháng 8, do nguồn dầu dự trữ tăng lên sau khi một số nhà máy lọc dầu bị tê liệt.
Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 27-8 sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, giới đầu tư cân nhắc tác động từ việc Mỹ áp thuế nhập khẩu mới đối với Ấn Độ.
Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa từ Ấn Độ, lên tới 50%, là tâm điểm chú ý. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 27-8, nhằm trừng phạt Ấn Độ do nước này vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 28-8. Giới giao dịch theo dõi chặt chẽ phản ứng của Ấn Độ trước sức ép từ Mỹ yêu cầu ngừng mua dầu Nga.
Tuy nhiên, bất chấp sức ép, các nhà buôn cho biết, lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga dự kiến vẫn sẽ tăng trong tháng 9.
|Ảnh minh họa: Oilprice
Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu quay đầu giảm khi giới đầu tư lo ngại nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại Mỹ sẽ hạ nhiệt, trong khi sản lượng dầu bổ sung từ OPEC và các đối tác dự kiến sẽ cung cấp vào thị trường trong mùa thu tới đây.
Thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của OPEC+ vào tuần tới. Nhóm này đã đẩy mạnh tăng sản lượng nhằm giành lại thị phần, làm gia tăng lo ngại dư cung và kéo giá dầu giảm.
Tại Mỹ, mùa hè là giai đoạn tiêu thụ nhiên liệu cao nhất, dự kiến sắp kết thúc, báo hiệu nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại nước này sẽ hạ nhiệt. Ngoài ra, thị trường cũng lo ngại tác động của các mức thuế mới mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên các mặt hàng nhập khẩu có thể làm suy yếu triển vọng kinh tế trong năm tới.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng cung - cầu xăng dầu tại Mỹ vẫn khá cân bằng. Tồn kho dầu thô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22-8 giảm mạnh hơn so với dự kiến, phản ánh nhu cầu tiêu thụ cuối hè vẫn ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và vận tải.
Như vậy, tuần này, giá dầu ghi nhận 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá dầu chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn; chính sách thuế quan của Mỹ tác động đến thị trường…
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 31-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.771 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.363 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.357 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.225 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.260 đồng/kg
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 28-8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, dầu diesel tăng 452 đồng/lít, dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, dầu mazut tăng 144 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN