Giá xăng dầu hôm nay (31-10): Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới duy trì ổn định trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hạ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 30-10, giá dầu Brent tăng 0,08 USD/thùng, tương đương 0,1%, lên 65,00 USD/thùng; giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,09 USD/thùng, tương đương 0,1%, lên 60,57 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới duy trì ổn định trong phiên giao dịch ngày 30-10. Ảnh minh họa: Reuters
Cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau 6 năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30-10 đã kết thúc tại thành phố Busan, Hàn Quốc.
Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ trở về Mỹ sau cuộc họp, Tổng thống Trump khẳng định ông đã đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl xuống còn 10%, đổi lại Trung Quốc sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ, duy trì nguồn cung đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, một động thái được thị trường dự đoán trước. Tuy nhiên, Fed phát tín hiệu rằng đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong năm nay, do tình trạng chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động kéo dài có thể làm gián đoạn việc thu thập dữ liệu kinh tế. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí vay tiêu dùng, qua đó kích thích tăng trưởng và nhu cầu năng lượng.
Tại châu Âu và châu Á, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều giữ nguyên lãi suất.
Khu vực đồng euro ghi nhận tăng trưởng quý III cao hơn dự kiến, nhờ đà phục hồi mạnh ở Pháp và Tây Ban Nha, bù đắp phần nào sự suy yếu trong lĩnh vực công nghiệp ở Đức.
Tại Đức, dữ liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III gần như đi ngang, phản ánh những khó khăn mà nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đối mặt khi xuất khẩu suy giảm.
|Ảnh minh họa: Reuters
Hai chỉ số dầu thô Brent và WTI đều hướng tới mức giảm khoảng 3% trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp đi xuống do lo ngại dư cung. Tại Mỹ, sản lượng dầu thô đạt kỷ lục mới - khoảng 13,6 triệu thùng/ngày trong tuần trước.
Bên cạnh đó, giới đầu tư hiện chờ đợi cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và những đồng minh (OPEC+), sẽ diễn ra vào ngày 2-11. OPEC+ đang xem xét khả năng nâng nhẹ sản lượng vào tháng 12-2025.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 31-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.760 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.488 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.203 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 19.271 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.639 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 30-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít và dầu mazut tăng 541 đồng/kg.
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.