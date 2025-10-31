Giá xăng dầu hôm nay (31-10): Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 30-10, giá dầu Brent tăng 0,08 USD/thùng, tương đương 0,1%, lên 65,00 USD/thùng; giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,09 USD/thùng, tương đương 0,1%, lên 60,57 USD/thùng.

Giá dầu thế giới duy trì ổn định trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hạ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau 6 năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30-10 đã kết thúc tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ trở về Mỹ sau cuộc họp, Tổng thống Trump khẳng định ông đã đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl xuống còn 10%, đổi lại Trung Quốc sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ, duy trì nguồn cung đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, một động thái được thị trường dự đoán trước. Tuy nhiên, Fed phát tín hiệu rằng đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong năm nay, do tình trạng chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động kéo dài có thể làm gián đoạn việc thu thập dữ liệu kinh tế. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí vay tiêu dùng, qua đó kích thích tăng trưởng và nhu cầu năng lượng.

Tại châu Âu và châu Á, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều giữ nguyên lãi suất.