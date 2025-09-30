Giá xăng dầu hôm nay (30-9): Giảm mạnh

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, giá dầu Brent giảm 2,48 USD, tương đương 3,54%, xuống còn 67,65 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 2,27 USD, tương đương 3,45%, xuống còn 63,45 USD/thùng.
Giá dầu thế giới giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 29-9, sau khi OPEC+ dự kiến tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu vào tháng 11.
Theo Reuters, nhiều khả năng OPEC+ sẽ thông qua kế hoạch tăng thêm ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 nhằm củng cố thị phần. Tuy nhiên, khối này hiện vẫn bơm ít hơn gần 500.000 thùng/ngày so với mục tiêu đề ra.
“Khi OPEC+ chuyển hướng sang ưu tiên thị phần, các yếu tố cơ bản của thị trường trở nên mong manh hơn và nguy cơ dư cung vẫn hiện hữu”, ông Claudio Galimberti, Giám đốc phân tích thị trường toàn cầu tại Rystad Energy, nhận định.
Đáng chú ý, Bộ Dầu mỏ Iraq xác nhận, dầu thô từ khu vực bán tự trị Kurdistan đã chảy trở lại đường ống dẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua, lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi gián đoạn.
|Ảnh minh họa: Future Bridge
Các nguồn tin trong ngành cho biết, lượng dầu thô chảy từ Kurdistan đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức 150.000-160.000 thùng/ngày. Việc khôi phục hoạt động này dự kiến sẽ đưa khoảng 230.000 thùng/ngày trở lại thị trường quốc tế.
Trước đó, giá dầu từng tăng hơn 4% trong tuần trước, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, khiến xuất khẩu nhiên liệu của Moscow suy giảm.
Các nhà phân tích của SEB cho biết, Kiev nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng áp lực, thậm chí đẩy mạnh các đợt tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Trong khi đó, Nga đáp trả bằng loạt không kích quy mô lớn vào Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine hôm Chủ Nhật.
Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận đề xuất hòa bình 20 điểm mà ông đã nhất trí với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tương lai của Gaza.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 30-9, cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.618 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.165 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.658 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.628 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.209 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 25-9. Theo đó, giá xăng giảm về sát mức 20.000 đồng/lít, giá dầu tăng - giảm tùy loại. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít, dầu diesel giảm 47 đồng/lít, dầu hỏa tăng 84 đồng/lít và dầu mazut tăng 79 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
HOÀNG TRƯỜNG