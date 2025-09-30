Giá xăng dầu hôm nay (30-9): Giảm mạnh

Theo Reuters, nhiều khả năng OPEC+ sẽ thông qua kế hoạch tăng thêm ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 nhằm củng cố thị phần. Tuy nhiên, khối này hiện vẫn bơm ít hơn gần 500.000 thùng/ngày so với mục tiêu đề ra.

“Khi OPEC+ chuyển hướng sang ưu tiên thị phần, các yếu tố cơ bản của thị trường trở nên mong manh hơn và nguy cơ dư cung vẫn hiện hữu”, ông Claudio Galimberti, Giám đốc phân tích thị trường toàn cầu tại Rystad Energy, nhận định.

Đáng chú ý, Bộ Dầu mỏ Iraq xác nhận, dầu thô từ khu vực bán tự trị Kurdistan đã chảy trở lại đường ống dẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua, lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi gián đoạn.

Ảnh minh họa: Future Bridge

Các nguồn tin trong ngành cho biết, lượng dầu thô chảy từ Kurdistan đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức 150.000-160.000 thùng/ngày. Việc khôi phục hoạt động này dự kiến sẽ đưa khoảng 230.000 thùng/ngày trở lại thị trường quốc tế.