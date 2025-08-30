Giá xăng dầu hôm nay (30-8): Quay đầu giảm

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu khi giới đầu tư lo ngại nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại Mỹ sẽ hạ nhiệt, trong khi sản lượng dầu bổ sung từ OPEC và các đối tác dự kiến sẽ cung cấp vào thị trường trong mùa thu tới đây.

Theo các nhà phân tích, thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của OPEC+ vào tuần tới. Nhóm này đã đẩy mạnh tăng sản lượng nhằm giành lại thị phần, làm gia tăng lo ngại dư cung, kéo theo giá dầu giảm.

“Bức tranh tổng thể là nguồn cung đang tăng, trong khi nhu cầu khá dè dặt”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates nhận định.

Tại Mỹ, mùa hè là giai đoạn tiêu thụ nhiên liệu cao nhất, dự kiến sắp kết thúc, báo hiệu nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại nước này sẽ hạ nhiệt. Ngoài ra, thị trường cũng lo ngại tác động của các mức thuế mới mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên các mặt hàng nhập khẩu có thể làm suy yếu triển vọng kinh tế trong năm tới.