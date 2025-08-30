Giá xăng dầu hôm nay (30-8): Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu khi giới đầu tư lo ngại nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại Mỹ sẽ hạ nhiệt, trong khi sản lượng dầu bổ sung từ OPEC và các đối tác dự kiến sẽ cung cấp vào thị trường trong mùa thu tới đây.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 29-8, giá dầu Brent giảm 0,50 USD/thùng, tương đương 0,73%, xuống mức 68,12 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,59 USD/thùng, tương đương 0,91%, xuống mức 64,01 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 29-8. Ảnh minh họa: Oilprice
Theo các nhà phân tích, thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của OPEC+ vào tuần tới. Nhóm này đã đẩy mạnh tăng sản lượng nhằm giành lại thị phần, làm gia tăng lo ngại dư cung, kéo theo giá dầu giảm.
“Bức tranh tổng thể là nguồn cung đang tăng, trong khi nhu cầu khá dè dặt”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates nhận định.
Tại Mỹ, mùa hè là giai đoạn tiêu thụ nhiên liệu cao nhất, dự kiến sắp kết thúc, báo hiệu nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại nước này sẽ hạ nhiệt. Ngoài ra, thị trường cũng lo ngại tác động của các mức thuế mới mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên các mặt hàng nhập khẩu có thể làm suy yếu triển vọng kinh tế trong năm tới.
|Ảnh minh họa: Reuters
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng cung - cầu xăng dầu tại Mỹ vẫn khá cân bằng. “Nguồn cung từ OPEC được cho là tăng, nhưng thực tế chưa thấy rõ tại thị trường Mỹ. Tôi cho rằng nguồn cung vẫn sẽ eo hẹp”, ông Phil Flynn, chuyên gia của Price Futures Group bình luận.
Theo Reuters, tồn kho dầu thô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22-8 giảm mạnh hơn so với dự kiến, phản ánh nhu cầu tiêu thụ cuối hè vẫn ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và vận tải.
Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục phớt lờ sức ép của Mỹ về việc ngừng mua dầu từ Nga. Mặc dù Washington vừa tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ, lên tới 50%, nhưng giới thương nhân cho biết lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào Ấn Độ vẫn sẽ tăng trong tháng 9.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 30-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.771 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.363 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.357 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.225 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.260 đồng/kg
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 28-8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, dầu diesel tăng 452 đồng/lít, dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, dầu mazut tăng 144 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, hai bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
ĐỨC AN