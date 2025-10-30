Giá xăng dầu hôm nay (30-10): Đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới đảo chiều tăng trong phiên giao dịch thứ Tư sau ba phiên giảm liên tiếp. Số liệu vừa công bố cho thấy, lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, cùng với phát biểu lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc đã phần nào xoa dịu tâm lý lo ngại về suy giảm kinh tế toàn cầu.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 29-10, giá dầu Brent tăng 0,52 USD/thùng, tương đương 0,8%, lên mức 64,92 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,33 USD/thùng, tương đương 0,6%, lên mức 60,48 USD/thùng.
|Giá xăng dầu hôm nay: Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 29-10. Ảnh minh họa: Reuters
Theo dữ liệu vừa công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần trước, dự trữ dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất của Mỹ đều giảm sâu hơn so với kỳ vọng của giới phân tích. Cụ thể, lượng dầu thô tồn kho giảm gần 7 triệu thùng, vượt xa mức giảm dự kiến chỉ 211.000 thùng.
Đợt giảm mạnh này buộc giới đầu tư phải xem xét lại dự báo thị trường dầu đang tiến tới tình trạng dư cung lớn, trong bối cảnh nhóm OPEC+ tăng sản lượng.
“Vậy nguồn cung dư thừa ở đâu? Tình trạng dư cung không xuất hiện, chúng ta phải tự hỏi liệu nó có thực sự tồn tại hay không?”, chuyên gia Phil Flynn của Price Futures Group đặt câu hỏi sau khi báo cáo được công bố.
Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS nhận định dữ liệu từ EIA cho thấy nhu cầu dầu tại Mỹ vẫn rất mạnh mẽ.
“Với lượng dầu và nhiên liệu tồn kho sụt giảm, báo cáo của EIA lần này là một tín hiệu rất tích cực cho giá dầu”, ông Giovanni Staunovo cho biết.
Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ kỳ vọng đạt “kết quả tốt đẹp” trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào ngày 30-10 tại Hàn Quốc.
Theo Reuters, Mỹ và Hàn Quốc đã hoàn tất các chi tiết của một thỏa thuận thương mại quan trọng giữa hai nước, giải quyết những bế tắc kéo dài nhiều tháng qua.
|Ảnh minh họa: Reuters
Tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán Mỹ - Trung và thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp xoa dịu lo ngại suy giảm kinh tế toàn cầu do tác động từ chính sách thuế quan và các cuộc chiến thương mại diễn ra trong thời gian vừa qua. Những yếu tố này đã gây sức ép lên nhu cầu dầu và giá cả hàng hóa trong nhiều tháng qua. Tuy vậy, những bất ổn khác vẫn tiếp tục đè nặng lên triển vọng kinh tế toàn cầu.
Sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, xuống 3,75-4%. Quyết định này khớp với dự báo của thị trường và là lần thứ hai cơ quan này điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay.
Tuy nhiên, bài phát biểu thận trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau cuộc họp cho thấy Fed vẫn lo ngại về triển vọng kinh tế trong tương lai.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 30-10, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.050 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.726 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.885 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.115 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.098 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 23-10. Theo đó, giá xăng giảm hơn 170 đồng/lít; giá dầu giảm 273-538 đồng/kg/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít, dầu diesel giảm 538 đồng/lít, dầu hỏa giảm 291 đồng/lít và dầu mazut giảm 273 đồng/kg.
Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 44 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 24 lần tăng, 20 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 22 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
ĐỨC AN