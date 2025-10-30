Giá xăng dầu hôm nay (30-10): Đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng trong phiên giao dịch thứ Tư sau ba phiên giảm liên tiếp. Số liệu vừa công bố cho thấy, lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, cùng với phát biểu lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc đã phần nào xoa dịu tâm lý lo ngại về suy giảm kinh tế toàn cầu.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 29-10, giá dầu Brent tăng 0,52 USD/thùng, tương đương 0,8%, lên mức 64,92 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,33 USD/thùng, tương đương 0,6%, lên mức 60,48 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay: Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 29-10. Ảnh minh họa: Reuters



Theo dữ liệu vừa công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần trước, dự trữ dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất của Mỹ đều giảm sâu hơn so với kỳ vọng của giới phân tích. Cụ thể, lượng dầu thô tồn kho giảm gần 7 triệu thùng, vượt xa mức giảm dự kiến chỉ 211.000 thùng.