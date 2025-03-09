Giá xăng dầu hôm nay (3-9): Tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới ngày 2-9 tăng hơn 1% sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Iran. Thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của OPEC+ vào ngày 7-9 sắp tới, nơi giới phân tích dự đoán nhóm này sẽ không đảo ngược các mức cắt giảm sản lượng tự nguyện còn lại.
Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,99 USD, tương đương 1,45%, lên mức 69,14 USD/thùng. Trong khi đó giá dầu WTI tăng 1,58 USD, tương đương 2,47%, lên mức 65,59 USD/thùng.
|Giá xăng dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 2-9. Ảnh minh họa: Reuters
Bộ Tài chính Mỹ hôm 2-9 đã áp lệnh trừng phạt lên một mạng lưới các công ty vận tải và tàu biển do một doanh nhân mang quốc tịch Iraq và Saint Kitts điều hành, với cáo buộc buôn lậu dầu Iran dưới danh nghĩa dầu Iraq.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng áp lực lên Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Vòng đàm phán thứ sáu đã bị gián đoạn sau khi một cuộc xung đột kéo dài 12 ngày nổ ra hồi tháng 6.
“Việc Mỹ siết chặt xuất khẩu dầu của Iran rõ ràng đã hỗ trợ giá dầu trong ngày hôm nay”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định.
Trong khi đó, giới đầu tư đang chờ đợi cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh vào ngày 7-9. Giới phân tích cho rằng, nhóm này sẽ không đảo ngược các mức cắt giảm sản lượng tự nguyện còn lại của các quốc gia thành viên, trong đó có Saudi Arabia và Nga là những nước đang góp phần giữ giá dầu ổn định quanh ngưỡng 60 USD/thùng.
Theo chuyên gia phân tích độc lập Gaurav Sharma, OPEC+ có thể sẽ chờ thêm dữ liệu sau khi mùa lái xe mùa hè tại Mỹ kết thúc trước khi đưa ra quyết định tiếp theo do lo ngại về khả năng dư cung trong quý cuối năm.
Những nguồn tin khác cũng cho biết, Saudi Aramco và Công ty dầu khí quốc doanh Iraq SOMO đã ngừng bán dầu thô cho Nayara Energy của Ấn Độ, sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt đối với nhà máy lọc dầu do Nga hậu thuẫn.
|Ảnh minh họa: The Hindu Business
Thị trường bắt đầu lo ngại về tác động của việc ngừng cung cấp dầu đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu. Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nguồn cung từ các quốc gia không bị trừng phạt đang có dấu hiệu khan hiếm, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt có thể tiếp tục được siết chặt, khiến việc tiếp cận các nguồn dầu thay thế trở nên khó khăn hơn.
Giới đầu tư cũng đang theo dõi sát sao Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, diễn ra từ ngày 31-8 đến 1-9, với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại hội nghị, hai nhà lãnh đạo đã thúc đẩy tầm nhìn về một trật tự kinh tế và an ninh toàn cầu mới, ưu tiên các quốc gia thuộc “Phương Nam toàn cầu”, qua đó đặt ra thách thức trực tiếp đối với vai trò dẫn dắt của Mỹ.
Theo ông John Kilduff, hội nghị này có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đưa ra phản ứng, và có khả năng dẫn đến các lệnh trừng phạt thứ cấp mới, đặc biệt nhằm vào Ấn Độ. Điều này có thể tạo thêm lực đẩy cho giá dầu. “Đây là một hội nghị quan trọng, nhưng lại không nhận được sự chú ý đúng mức”, ông Kilduff nói.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 3-9 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.771 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.363 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.357 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.225 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.260 đồng/kg
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 28-8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, dầu diesel tăng 452 đồng/lít, dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, dầu mazut tăng 144 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
THẢO NHIÊN