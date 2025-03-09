Giá xăng dầu hôm nay (3-9): Tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới ngày 2-9 tăng hơn 1% sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Iran. Thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của OPEC+ vào ngày 7-9 sắp tới, nơi giới phân tích dự đoán nhóm này sẽ không đảo ngược các mức cắt giảm sản lượng tự nguyện còn lại.

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,99 USD, tương đương 1,45%, lên mức 69,14 USD/thùng. Trong khi đó giá dầu WTI tăng 1,58 USD, tương đương 2,47%, lên mức 65,59 USD/thùng.

Giá xăng dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 2-9. Ảnh minh họa: Reuters



Bộ Tài chính Mỹ hôm 2-9 đã áp lệnh trừng phạt lên một mạng lưới các công ty vận tải và tàu biển do một doanh nhân mang quốc tịch Iraq và Saint Kitts điều hành, với cáo buộc buôn lậu dầu Iran dưới danh nghĩa dầu Iraq.