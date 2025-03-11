Giá xăng dầu hôm nay (3-11): Xu hướng giảm giá

Trước đó, các nguồn tin của Reuters cho biết, Arab Saudi - nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới có thể giảm giá bán dầu thô giao tháng 12 năm nay cho khách hàng châu Á xuống mức thấp, báo hiệu xu hướng giảm giá dầu trong thời gian tới.

Theo nguồn tin từ Reuters, 8 quốc gia thuộc liên minh OPEC+ hôm Chủ nhật (2-11) đã nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày và sau đó tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2026.

Áp lực giảm giá vẫn hiện hữu sau khi số liệu mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục thu hẹp trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp sụt giảm, gây lo ngại về nhu cầu dầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong một diễn biến khác, giá dầu cũng chịu tác động từ biện pháp trừng phạt mạnh tay của Mỹ với hai tập đoàn năng lượng Nga là Rosneft và Lukoil, điều này gây cản trở dòng chảy dầu thô và nhiên liệu tinh chế sang châu Á, làm dấy lên lo ngại nguồn cung bị gián đoạn cũng khiến các mặt hàng dầu thô tăng giá.

Ngoài ra, dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho xăng, dầu và nhiên liệu chưng cất giảm gần 7 triệu thùng, vượt xa mức giảm dự kiến chỉ 211.000 thùng.

Một số chuyên gia cho rằng, dữ liệu từ EIA cho thấy nhu cầu dầu tại Mỹ vẫn rất mạnh mẽ; đánh giá, với lượng dầu và nhiên liệu tồn kho sụt giảm, báo cáo của EIA lần này là một tín hiệu rất tích cực cho giá dầu.