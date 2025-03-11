Giá xăng dầu hôm nay (3-11): Xu hướng giảm giá

Giá dầu thế giới
Theo nguồn tin từ Reuters, 8 quốc gia thuộc liên minh OPEC+ hôm Chủ nhật (2-11) đã nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày và sau đó tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2026.
Trước đó, các nguồn tin của Reuters cho biết, Arab Saudi - nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới có thể giảm giá bán dầu thô giao tháng 12 năm nay cho khách hàng châu Á xuống mức thấp, báo hiệu xu hướng giảm giá dầu trong thời gian tới.
|Giá xăng dầu thế giới có khả năng giảm trong tuần này do OPEC+ nhất trí tăng sản lượng trong tháng 12. Ảnh minh họa: Reuters
Áp lực giảm giá vẫn hiện hữu sau khi số liệu mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục thu hẹp trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp sụt giảm, gây lo ngại về nhu cầu dầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Trong một diễn biến khác, giá dầu cũng chịu tác động từ biện pháp trừng phạt mạnh tay của Mỹ với hai tập đoàn năng lượng Nga là Rosneft và Lukoil, điều này gây cản trở dòng chảy dầu thô và nhiên liệu tinh chế sang châu Á, làm dấy lên lo ngại nguồn cung bị gián đoạn cũng khiến các mặt hàng dầu thô tăng giá.
Ngoài ra, dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho xăng, dầu và nhiên liệu chưng cất giảm gần 7 triệu thùng, vượt xa mức giảm dự kiến chỉ 211.000 thùng.
Một số chuyên gia cho rằng, dữ liệu từ EIA cho thấy nhu cầu dầu tại Mỹ vẫn rất mạnh mẽ; đánh giá, với lượng dầu và nhiên liệu tồn kho sụt giảm, báo cáo của EIA lần này là một tín hiệu rất tích cực cho giá dầu.
|OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 12 thêm 137.000 thùng/ngày. Ảnh minh họa: Reuters
Bên cạnh đó, việc đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong vòng ba tháng đã khiến dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Theo các nhà phân tích, đây là yếu tố khiến đà phục hồi của giá dầu bị hạn chế trong ngắn hạn.
Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí vay tiêu dùng, qua đó kích thích tăng trưởng và nhu cầu năng lượng.
Nhìn chung, giá dầu thế giới tiếp tục chịu tác động đan xen giữa kỳ vọng phục hồi kinh tế, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và rủi ro dư cung khi OPEC+ điều chỉnh sản lượng. Mặc dù vậy, giới phân tích vẫn giữ dự báo tích cực cho triển vọng trung hạn. Theo đó, giá dầu Brent có thể đạt trung bình 67,99 USD/thùng trong năm 2025, còn giá dầu WTI duy trì quanh mức 64,83 USD/thùng.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 3-11, cụ thể như sau:
|Xăng E5RON92
|Không cao hơn 19.760 đồng/lít
|Xăng RON95-III
|Không cao hơn 20.488 đồng/lít
|Dầu diesel 0.05S
|Không cao hơn 19.203 đồng/lít
|Dầu hỏa
|Không cao hơn 19.271 đồng/lít
|Dầu mazut 180 CST 3.5S
|Không cao hơn 14.639 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 30-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít và dầu mazut tăng 541 đồng/kg.
Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 25 lần tăng, 20 lần giảm; dầu diesel có 22 lần tăng, 22 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
THU TRANG