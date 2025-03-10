Giá xăng dầu hôm nay (3-10): Tiếp tục giảm hơn 2% do lo ngại tình trạng dư cung

Giá dầu thế giới
Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,24 USD, tương đương 1,9%, xuống còn 64,11 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 2-6; giá dầu WTI giảm 1,30 USD, tương đương 2,1%, xuống còn 60,48 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 30-5.
|Giá dầu thế giới tiếp tục giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 2-10. Ảnh minh họa: Reuters
Cũng theo Reuters, OPEC+ nhiều khả năng sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm khoảng 500.000 thùng/ngày vào tháng 11, gấp ba lần mức tăng của tháng 10, khi Saudi Arabia tìm cách giành lại thị phần.
Theo các chuyên gia phân tích của JPMorgan, thị trường dầu mỏ đã chuyển hướng rõ rệt từ tháng 9 và sẽ chứng kiến thặng dư đáng kể trong quý 4 năm 2025 và năm 2026. Đồng thời cho biết, nguồn cung từ OPEC+ tăng, cùng với hoạt động lọc dầu thô toàn cầu chậm lại do bảo trì và nhu cầu giảm theo mùa trong những tháng tới sẽ đẩy nhanh quá trình tích trữ dầu.
Theo HFI Research, tồn kho dầu thô của Mỹ và toàn cầu sẽ tăng mạnh vào cuối năm cùng với xuất khẩu dầu thô của OPEC+ tăng, kết quả cuối cùng là thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục suy yếu.
|Ảnh minh họa: Future Bridge
Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết hôm thứ Tư rằng, lượng dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đều tăng vào tuần trước do hoạt động lọc dầu và nhu cầu giảm.
Các nhà phân tích của PVM Energy cho biết, mối lo ngại về tình trạng dư cung đã trở nên nghiêm trọng hơn do những dấu hiệu cho thấy nhu cầu yếu. Các dự báo về nhu cầu dầu mỏ khác nhau đáng kể, nhưng trung bình, con số của năm nay được điều chỉnh giảm 150.000 thùng/ngày, từ tháng 1 đến tháng 9.
Trong một diễn biến khác, các Bộ trưởng Tài chính của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tuyên bố sẽ gia tăng sức ép với Nga bằng cách nhắm vào những nước tiếp tục tăng mua dầu của Moscow.
Ngoài ra, một số quan chức Mỹ tiết lộ Washington sẽ hỗ trợ Ukraine thông tin tình báo để thực hiện các đòn tấn công tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu nhằm hạn chế nguồn thu của Điện Kremlin.
“Thị trường lại lo ngại rằng nguồn cung dầu mỏ của Nga có thể bị gián đoạn. Tuy nhiên, chừng nào chưa có sự cố thực tế, tác động lên giá dầu sẽ vẫn hạn chế”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định.
Ở chiều ngược lại, nhu cầu tích trữ dầu từ Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới cũng phần nào hạn chế đà giảm của giá dầu.
Trong khi đó, đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ - đường ống Colonial Pipeline đã khởi động lại sau thời gian ngừng hoạt động ngắn vào thứ Năm do bảo trì hệ thống ngoài kế hoạch.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 3-10, cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.624 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.209 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.038 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 19.005 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 15.370 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 2-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt bật tăng. Giá xăng tăng 6 - 44 đồng/lít; giá dầu tăng 161 - 380 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 6 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít, dầu diesel tăng 380 đồng/lít, dầu hỏa tăng 377 đồng/lít và dầu mazut tăng 161 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 11; Chính phủ Mỹ ngừng nhiều hoạt động; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
HOÀNG TRƯỜNG