Giá xăng dầu hôm nay (3-10): Tiếp tục giảm hơn 2% do lo ngại tình trạng dư cung

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,24 USD, tương đương 1,9%, xuống còn 64,11 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 2-6; giá dầu WTI giảm 1,30 USD, tương đương 2,1%, xuống còn 60,48 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 30-5.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 2-10. Ảnh minh họa: Reuters

Cũng theo Reuters, OPEC+ nhiều khả năng sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm khoảng 500.000 thùng/ngày vào tháng 11, gấp ba lần mức tăng của tháng 10, khi Saudi Arabia tìm cách giành lại thị phần.

Theo các chuyên gia phân tích của JPMorgan, thị trường dầu mỏ đã chuyển hướng rõ rệt từ tháng 9 và sẽ chứng kiến thặng dư đáng kể trong quý 4 năm 2025 và năm 2026. Đồng thời cho biết, nguồn cung từ OPEC+ tăng, cùng với hoạt động lọc dầu thô toàn cầu chậm lại do bảo trì và nhu cầu giảm theo mùa trong những tháng tới sẽ đẩy nhanh quá trình tích trữ dầu.