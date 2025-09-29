Giá xăng dầu hôm nay (29-9): Xu hướng giảm giá

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá dầu hiện nay là việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng sản lượng dầu thêm ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 tại cuộc họp vào Chủ Nhật tuần tới. Điều này sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm.

Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 29-9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,58 USD, tương đương 0,83%, xuống còn 69,55 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,63 USD, tương đương 0,96%, xuống còn 65,09 USD/thùng.

“Giới đầu tư đang tập trung vào khả năng thị trường dầu toàn cầu sẽ dư cung trong thời gian tới”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.

Theo thông tin từ Công ty tiếp thị dầu mỏ SOMO, Iraq - quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng xuất khẩu dầu theo thỏa thuận với OPEC+. Đồng thời dự báo, sản lượng xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 9 sẽ đạt từ 3,4 đến 3,45 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, Iraq đã thông qua kế hoạch nối lại hoạt động xuất khẩu dầu qua đường ống từ khu tự trị Kurdistan của nước này sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến khác, ông Tariq Al-Roumi, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết, công suất sản xuất dầu thô của nước này hiện đạt 3,2 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.