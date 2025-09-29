Giá xăng dầu hôm nay (29-9): Xu hướng giảm giá

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 29-9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,58 USD, tương đương 0,83%, xuống còn 69,55 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,63 USD, tương đương 0,96%, xuống còn 65,09 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới dự báo giảm trong tuần này, do lo ngại thị trường dầu toàn cầu sẽ dư cung trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Reuters
Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá dầu hiện nay là việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng sản lượng dầu thêm ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 tại cuộc họp vào Chủ Nhật tuần tới. Điều này sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm.
“Giới đầu tư đang tập trung vào khả năng thị trường dầu toàn cầu sẽ dư cung trong thời gian tới”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.
Theo thông tin từ Công ty tiếp thị dầu mỏ SOMO, Iraq - quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng xuất khẩu dầu theo thỏa thuận với OPEC+. Đồng thời dự báo, sản lượng xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 9 sẽ đạt từ 3,4 đến 3,45 triệu thùng/ngày.
Ngoài ra, Iraq đã thông qua kế hoạch nối lại hoạt động xuất khẩu dầu qua đường ống từ khu tự trị Kurdistan của nước này sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong một diễn biến khác, ông Tariq Al-Roumi, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết, công suất sản xuất dầu thô của nước này hiện đạt 3,2 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.
Theo các chuyên gia phân tích từ SEB, nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ quý III sang quý IV và tiếp tục đến quý I năm 2026, trong khi sản lượng của OPEC+ lại có xu hướng tăng.
|Ảnh minh họa: Oilprice
Trong báo cáo hằng tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay và có thể dư thừa vào năm 2026, khi các nước OPEC+ gia tăng sản lượng và nguồn cung từ các quốc gia ngoài khối cũng tăng lên.
Dựa trên các dữ liệu hiện tại, giới phân tích nhận định giá dầu trong tuần tới nhiều khả năng sẽ giảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và nhu cầu tiêu thụ năng lượng có dấu hiệu suy yếu. Cùng với đó, việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 11 sẽ đóng vai trò then chốt đối với xu hướng giá dầu trong tuần tới.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 29-9 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.618 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.165 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.658 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.628 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.209 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 25-9. Theo đó, giá xăng giảm về sát mức 20.000 đồng/lít, giá dầu tăng - giảm tùy loại. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít, dầu diesel giảm 47 đồng/lít, dầu hỏa tăng 84 đồng/lít và dầu mazut tăng 79 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
HOÀNG TRƯỜNG