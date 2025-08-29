Giá xăng dầu hôm nay (29-8): Đồng loạt tăng

Theo các chuyên gia tại Công ty tư vấn Ritterbusch and Associates, nhu cầu giảm và nguồn cung tăng sẽ khiến tồn kho dầu tăng lên. Đây sẽ là yếu tố gây sức ép lên thị trường năng lượng trong bối cảnh mùa hè kết thúc, nhu cầu xăng dầu suy giảm và các nhà máy lọc dầu chuyển sang sản xuất loại nhiên liệu mùa đông có giá thấp hơn.

Ngoài ra, việc Nga khôi phục nguồn cung dầu qua đường ống Druzhba sang Hungary và Slovakia cũng góp phần kìm hãm đà tăng giá dầu. Trước đó, tuyến ống này bị gián đoạn do một vụ tấn công của Ukraine vào Nga trong tuần trước.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 29-8 cụ thể như sau: