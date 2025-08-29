Giá xăng dầu hôm nay (29-8): Đồng loạt tăng

Giá dầu thế giới
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 28-8, giá dầu Brent tăng 0,57 USD/thùng, tương đương 0,8%, lên mức 68,62 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,45 USD/thùng, tương đương 0,7%, lên mức 64,60 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 28-8. Ảnh minh họa: Outlook India
Bên cạnh đó, giới giao dịch cũng theo dõi chặt chẽ phản ứng của Ấn Độ trước sức ép từ Mỹ yêu cầu ngừng mua dầu Nga, sau khi ông Trump vừa tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ, lên tới 50% vào ngày 27-8.
Tuy nhiên, bất chấp sức ép, các nhà buôn cho biết lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga dự kiến vẫn sẽ tăng trong tháng 9.
|Ảnh minh họa: Ripples Nigeria
Trước đó, giá dầu chịu áp lực khi thị trường lo ngại nhu cầu nhiên liệu sẽ giảm sau kỳ nghỉ Lễ Lao động ở Mỹ. Ngoài ra, nguồn cung dầu được dự báo tăng thêm khi OPEC+ lên kế hoạch nâng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9.
Theo các chuyên gia tại Công ty tư vấn Ritterbusch and Associates, nhu cầu giảm và nguồn cung tăng sẽ khiến tồn kho dầu tăng lên. Đây sẽ là yếu tố gây sức ép lên thị trường năng lượng trong bối cảnh mùa hè kết thúc, nhu cầu xăng dầu suy giảm và các nhà máy lọc dầu chuyển sang sản xuất loại nhiên liệu mùa đông có giá thấp hơn.
Ngoài ra, việc Nga khôi phục nguồn cung dầu qua đường ống Druzhba sang Hungary và Slovakia cũng góp phần kìm hãm đà tăng giá dầu. Trước đó, tuyến ống này bị gián đoạn do một vụ tấn công của Ukraine vào Nga trong tuần trước.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 29-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.771 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.363 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.357 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.225 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.260 đồng/kg
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 28-8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, dầu diesel tăng 452 đồng/lít, dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, dầu mazut tăng 144 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, hai bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
ĐỨC AN