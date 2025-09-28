Giá xăng dầu hôm nay (28-9): Tuần bật tăng

Trong phiên giao dịch ngày 23-9, giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD mỗi thùng, sau khi thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu tự trị Kurdistan của Iraq bị đình trệ. Nguyên nhân là hai nhà sản xuất lớn trong khu vực yêu cầu Chính phủ Iraq đảm bảo thanh toán các khoản nợ trước khi đồng ý xuất khẩu trở lại. Diễn biến này phần nào xoa dịu lo ngại của giới đầu tư rằng việc tái xuất khẩu sẽ làm tình trạng dư cung toàn cầu thêm trầm trọng.

Ngoài ra, Iraq - quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng xuất khẩu dầu theo thỏa thuận với OPEC+.

“Giới đầu tư đang tập trung vào khả năng thị trường dầu toàn cầu sẽ dư cung trong thời gian tới, trừ khi Mỹ và EU đạt được thỏa thuận về việc áp thuế mạnh hơn đối với các quốc gia mua dầu từ Nga”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho rằng: “Đây là minh chứng rõ ràng cho việc không nên tính trước số thùng dầu khi chúng chưa được bơm ra. Thị trường đã phản ứng bằng cách bán tháo khi xuất hiện thông tin về thỏa thuận xuất khẩu dầu từ Kurdistan. Tuy nhiên, việc thỏa thuận chưa được thực hiện đồng nghĩa với việc lượng dầu dự kiến vẫn chưa quay trở lại thị trường”.

Giá dầu thế giới bật tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 24-9, đạt mức cao nhất trong vòng 7 tuần qua, sau khi báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm bất ngờ. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô tại nước này giảm 607.000 thùng trong tuần trước.

“Báo cáo này phần nào hỗ trợ giá dầu khi tồn kho dầu thô, nhiên liệu chưng cất và xăng đều giảm”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định.

Trong phiên giao dịch ngày 25-9, giá dầu thế giới gần như đi ngang, trong bối cảnh Nga tuyên bố hạn chế xuất khẩu nhiên liệu đến cuối năm. Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm bởi dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ, làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu phần nào bị kìm hãm sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố dữ liệu mới cho thấy GDP quý II đạt 3,8%, cao hơn so với ước tính ban đầu. Theo chuyên gia phân tích cấp cao Phil Flynn từ Price Futures Group, thông tin này khiến thị trường phản ứng bằng việc bán ra.