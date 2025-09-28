Giá xăng dầu hôm nay (28-9): Tuần bật tăng

Giá dầu thế giới
Mở đầu tuần giao dịch, giá dầu thế giới ghi nhận xu hướng giảm nhẹ khi lo ngại về nguồn cung dư thừa lấn át căng thẳng địa chính trị.
“Giới đầu tư đang tập trung vào khả năng thị trường dầu toàn cầu sẽ dư cung trong thời gian tới, trừ khi Mỹ và EU đạt được thỏa thuận về việc áp thuế mạnh hơn đối với các quốc gia mua dầu từ Nga”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.
Ngoài ra, Iraq - quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng xuất khẩu dầu theo thỏa thuận với OPEC+.
Trong phiên giao dịch ngày 23-9, giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD mỗi thùng, sau khi thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu tự trị Kurdistan của Iraq bị đình trệ. Nguyên nhân là hai nhà sản xuất lớn trong khu vực yêu cầu Chính phủ Iraq đảm bảo thanh toán các khoản nợ trước khi đồng ý xuất khẩu trở lại. Diễn biến này phần nào xoa dịu lo ngại của giới đầu tư rằng việc tái xuất khẩu sẽ làm tình trạng dư cung toàn cầu thêm trầm trọng.
|Giá xăng dầu thế giới bật tăng về cuối tuần. Ảnh minh họa: Energy Now
Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho rằng: “Đây là minh chứng rõ ràng cho việc không nên tính trước số thùng dầu khi chúng chưa được bơm ra. Thị trường đã phản ứng bằng cách bán tháo khi xuất hiện thông tin về thỏa thuận xuất khẩu dầu từ Kurdistan. Tuy nhiên, việc thỏa thuận chưa được thực hiện đồng nghĩa với việc lượng dầu dự kiến vẫn chưa quay trở lại thị trường”.
Giá dầu thế giới bật tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 24-9, đạt mức cao nhất trong vòng 7 tuần qua, sau khi báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm bất ngờ. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô tại nước này giảm 607.000 thùng trong tuần trước.
“Báo cáo này phần nào hỗ trợ giá dầu khi tồn kho dầu thô, nhiên liệu chưng cất và xăng đều giảm”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định.
Trong phiên giao dịch ngày 25-9, giá dầu thế giới gần như đi ngang, trong bối cảnh Nga tuyên bố hạn chế xuất khẩu nhiên liệu đến cuối năm. Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm bởi dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ, làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.
Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu phần nào bị kìm hãm sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố dữ liệu mới cho thấy GDP quý II đạt 3,8%, cao hơn so với ước tính ban đầu. Theo chuyên gia phân tích cấp cao Phil Flynn từ Price Futures Group, thông tin này khiến thị trường phản ứng bằng việc bán ra.
|Ảnh minh họa: Reuters
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới tiếp tục nới dài sắc xanh, nguyên nhân là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga khiến xuất khẩu nhiên liệu của nước này bị gián đoạn.
Ông John Kilduff, chuyên gia tại Again Capital nhận định: “Thị trường đang dồn sự chú ý vào căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đang ngày càng gây ảnh hưởng lớn”.
Ngoài các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates cho rằng, các động thái từ phía Mỹ cũng góp phần hỗ trợ giá dầu.
“Tổng thống Trump đang gây áp lực buộc các đồng minh của Mỹ giảm nhập khẩu dầu từ Nga, chúng ta có thể sẽ thấy Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm một phần lượng dầu nhập khẩu từ Nga”, ông Lipow nói.
Bên cạnh đó, ông John Kilduff nhận xét: “Dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn ổn định. Việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng”.
Như vậy, tuần này, giá dầu thế giới ghi nhận những cú bật tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga, Iraq, Venezuela, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn do Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga, tín hiệu phục hồi kinh tế từ Mỹ và khả năng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ…
Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với rủi ro dư cung khi OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng, trong khi nhu cầu năng lượng toàn cầu chưa thực sự ổn định.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28-9, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.618 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.165 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.658 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.628 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.209 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 25-9. Theo đó, giá xăng giảm về sát mức 20.000 đồng/lít, giá dầu tăng - giảm tùy loại. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít, dầu diesel giảm 47 đồng/lít, dầu hỏa tăng 84 đồng/lít và dầu mazut tăng 79 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
THU TRANG