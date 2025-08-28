Giá xăng dầu hôm nay (28-8): Đảo chiều tăng

Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, giới đầu tư cân nhắc tác động từ việc Mỹ áp thuế nhập khẩu mới đối với Ấn Độ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 2,4 triệu thùng trong tuần trước, xuống còn 418,3 triệu thùng, trong khi dự báo của các nhà phân tích là giảm 1,9 triệu thùng. Dự trữ xăng giảm 1,2 triệu thùng, thấp hơn mức kỳ vọng giảm 2,2 triệu thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 1,8 triệu thùng, trái ngược dự báo tăng 885.000 thùng.

Bên cạnh đó, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa từ Ấn Độ, lên tới 50%, cũng là tâm điểm chú ý. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 27-8, nhằm trừng phạt Ấn Độ do nước này vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.

Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, dù chưa ghi nhận thông tin nào về gián đoạn nguồn cung, song giới đầu tư vẫn cảm thấy lo ngại rằng liệu Washington có nhắm mục tiêu trực tiếp vào các dòng chảy dầu hay không.