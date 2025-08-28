Giá xăng dầu hôm nay (28-8): Đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới
Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau khi số liệu cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, giới đầu tư cân nhắc tác động từ việc Mỹ áp thuế nhập khẩu mới đối với Ấn Độ.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 27-8, giá dầu Brent tăng 0,83 USD/thùng, tương đương 1,2%, lên mức 68,05 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,90 USD/thùng, tương đương 1,4%, lên mức 64,15 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 27-8. Ảnh minh họa: News 18
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 2,4 triệu thùng trong tuần trước, xuống còn 418,3 triệu thùng, trong khi dự báo của các nhà phân tích là giảm 1,9 triệu thùng. Dự trữ xăng giảm 1,2 triệu thùng, thấp hơn mức kỳ vọng giảm 2,2 triệu thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 1,8 triệu thùng, trái ngược dự báo tăng 885.000 thùng.
Bên cạnh đó, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa từ Ấn Độ, lên tới 50%, cũng là tâm điểm chú ý. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 27-8, nhằm trừng phạt Ấn Độ do nước này vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.
Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, dù chưa ghi nhận thông tin nào về gián đoạn nguồn cung, song giới đầu tư vẫn cảm thấy lo ngại rằng liệu Washington có nhắm mục tiêu trực tiếp vào các dòng chảy dầu hay không.
|Ảnh minh họa: Business Day
Trong báo cáo kinh tế tháng 7 vừa công bố, Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết tác động trực tiếp từ thuế quan Mỹ đối với xuất khẩu của Ấn Độ là hạn chế, nhưng cảnh báo hiệu ứng lan tỏa rộng hơn có thể gây ra thách thức cho nền kinh tế nước này.
Trong khi đó, Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams vừa cho biết lãi suất có khả năng sẽ được cắt giảm trong tương lai, nhưng các nhà hoạch định chính sách cần xem xét thêm dữ liệu kinh tế sắp tới trước khi đưa ra quyết định tại cuộc họp diễn ra vào tháng 9 tới.
Lãi suất thấp hơn có thể giúp giảm chi phí vay tiêu dùng, kích thích tăng trưởng kinh tế và kéo theo nhu cầu dầu tăng cao.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.464 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.092 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.905 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 17.814 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.116 đồng/kg
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 21-8. Theo đó, giá xăng tăng, giá dầu giảm. Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel giảm 172 đồng/lít, dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, dầu mazut giảm 152 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN