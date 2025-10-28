Giá xăng dầu hôm nay (28-10): Giảm giá

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới khép lại phiên giao dịch thứ Hai với mức giảm nhẹ, trong bối cảnh kế hoạch tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tiếp tục lấn át kỳ vọng về một khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc cùng với tác động của việc Mỹ áp lệnh trừng phạt mạnh tay đối với Nga.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 27-10, giá dầu Brent giảm 0,32 USD/thùng, tương đương gần 0,5%, xuống còn 65,62 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,19 USD/thùng, tương đương 0,3%, xuống còn 61,31 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần. Ảnh minh họa: Reuters
Theo các nguồn tin, 8 quốc gia thuộc liên minh OPEC+ đang nghiêng về quyết định tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12 theo đề xuất của Saudi Arabia nhằm giành lại thị phần trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm tuần này để thảo luận về việc Mỹ hoãn áp thuế cao hơn lên hàng hóa Trung Quốc và đổi lại, Trung Quốc tạm dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, qua đó góp phần xoa dịu lo ngại của thị trường về căng thẳng thương mại.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết rằng hai bên đã đạt được một “khuôn khổ đáng kể” cho thỏa thuận thương mại, có thể giúp tránh mức thuế 100% của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc và hoãn áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
“Giá dầu thô đang “tạm nghỉ” sau đợt tăng mạnh tuần trước, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị gặp gỡ cùng đoàn cố vấn vào thứ Năm để hy vọng giải quyết hầu hết các bất đồng thương mại”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.
Ngoài ra, việc Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên các tập đoàn dầu khí lớn của Nga trong tuần vừa qua có thể gây thiệt hại cho xuất khẩu dầu Nga nếu các lệnh này được thực thi nghiêm ngặt.
“Dù thị trường đã phản ánh phần nào kỳ vọng về thương mại Mỹ - Trung và sự sụt giảm xuất khẩu dầu từ Nga, nhưng các nhà đầu tư vẫn thận trọng về mức độ ảnh hưởng thực sự của điều này đến nguồn cung toàn cầu”, ông Dennis Kissler cho biết thêm.
|Ảnh minh họa: Reuters
Theo Reuters, những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ dầu kém tiếp tục gây sức ép lên giá, khi giá dầu Brent đầu tháng này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp lên Nga cùng mức tiêu thụ trong nước của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến đã phần nào giúp giá dầu phục hồi.
Trong năm nay, OPEC+ đã đảo ngược chính sách cắt giảm sản lượng trước đó, chuyển sang tăng khai thác nhằm giành lại thị phần, góp phần kiềm chế đà tăng quá mức của giá dầu.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani cho biết tại một hội nghị năng lượng hôm thứ Hai rằng Iraq - quốc gia sản xuất vượt hạn ngạch nhiều nhất trong OPEC đang đàm phán về mức hạn ngạch sản lượng mới nằm trong khả năng khai thác 5,5 triệu thùng dầu/ngày.
Ông Hayan Abdel-Ghani cũng khẳng định vụ cháy tại mỏ dầu Zubair ngày 26-10 không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iraq.
Tuần trước, giá dầu Brent và WTI lần lượt tăng 8,9% và 7,7% do các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu đối với Nga.
Phó chủ tịch phụ trách phân tích thị trường dầu mỏ Janiv Shah tại Rystad Energy nhận định dầu Nga vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận thị trường, nhưng mức độ tác động còn phụ thuộc vào cách thức thực thi các biện pháp trừng phạt này.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28-10, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.050 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.726 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.885 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.115 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.098 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 23-10. Theo đó, giá xăng giảm hơn 170 đồng/lít; giá dầu giảm 273-538 đồng/kg/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít, dầu diesel giảm 538 đồng/lít, dầu hỏa giảm 291 đồng/lít và dầu mazut giảm 273 đồng/kg.
Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 44 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 24 lần tăng, 20 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 22 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
ĐỨC AN