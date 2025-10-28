Giá xăng dầu hôm nay (28-10): Giảm giá

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới khép lại phiên giao dịch thứ Hai với mức giảm nhẹ, trong bối cảnh kế hoạch tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tiếp tục lấn át kỳ vọng về một khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc cùng với tác động của việc Mỹ áp lệnh trừng phạt mạnh tay đối với Nga.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 27-10, giá dầu Brent giảm 0,32 USD/thùng, tương đương gần 0,5%, xuống còn 65,62 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,19 USD/thùng, tương đương 0,3%, xuống còn 61,31 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần. Ảnh minh họa: Reuters

Theo các nguồn tin, 8 quốc gia thuộc liên minh OPEC+ đang nghiêng về quyết định tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12 theo đề xuất của Saudi Arabia nhằm giành lại thị phần trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm tuần này để thảo luận về việc Mỹ hoãn áp thuế cao hơn lên hàng hóa Trung Quốc và đổi lại, Trung Quốc tạm dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, qua đó góp phần xoa dịu lo ngại của thị trường về căng thẳng thương mại.