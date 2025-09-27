Giá xăng dầu hôm nay (27-9): Nới dài sắc xanh

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 26-9, sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga khiến xuất khẩu nhiên liệu của nước này bị gián đoạn.
Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,71 USD, tương đương 1,02%, lên mức 70,13 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng tăng 0,74 USD, tương đương 1,14%, lên 65,72 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.
Ông John Kilduff, chuyên gia tại Again Capital nhận định: “Thị trường đang dồn sự chú ý vào căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đang ngày càng gây ảnh hưởng lớn”.
|Giá xăng dầu tăng do Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng của Nga. Ảnh minh họa: Reuters
Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này sẽ áp dụng lệnh cấm một phần đối với xuất khẩu dầu diesel đến hết năm nay, đồng thời gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện tại.
Việc giảm công suất lọc dầu đã khiến một số khu vực của Nga rơi vào tình trạng thiếu hụt một số loại nhiên liệu.
Ngoài các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates cho rằng, các động thái từ phía Mỹ cũng góp phần hỗ trợ giá dầu.
“Tổng thống Trump đang gây áp lực buộc các đồng minh của Mỹ giảm nhập khẩu dầu từ Nga, chúng ta có thể sẽ thấy Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm một phần lượng dầu nhập khẩu từ Nga”, ông Lipow nói.
Theo chuyên gia Daniel Hynes của ngân hàng ANZ, cảnh báo của NATO về việc sẽ có phản ứng nếu không phận của các nước thành viên tiếp tục bị xâm phạm đã làm gia tăng căng thẳng từ cuộc chiến Nga-Ukraine, đồng thời mở ra khả năng áp thêm lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Nga.
|Ảnh minh họa: Money Control
Về nguồn cung năng lượng, xuất khẩu dầu thô từ khu vực tự trị Kurdistan của Iraq dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 27-9. Dầu sẽ được vận chuyển qua đường ống tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.
“Thị trường đang theo dõi sản lượng từ Kurdistan để đánh giá mức độ bổ sung nguồn cung”, ông Lipow cho biết.
Về nhu cầu năng lượng, theo báo cáo mới nhất từ Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế nước này ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong quý II vừa qua, với GDP điều chỉnh tăng lên 3,8% theo năm.
Ngoài ra, ông John Kilduff cho rằng, nếu nguồn cung dầu từ Nga sang Trung Quốc và Ấn Độ bị gián đoạn, hai quốc gia này sẽ phải tìm nguồn thay thế.
“Dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn ổn định. Việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng”, ông Kilduff nhận xét. Tuy nhiên, các số liệu kinh tế tích cực hơn dự kiến có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc tiếp tục cắt giảm lãi suất, sau khi đã hạ 25 điểm cơ bản vào tuần trước.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27-9, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.618 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.165 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.658 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.628 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.209 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 25-9. Theo đó, giá xăng giảm về sát mức 20.000 đồng/lít, giá dầu tăng - giảm tùy loại. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít, dầu diesel giảm 47 đồng/lít, dầu hỏa tăng 84 đồng/lít và dầu mazut tăng 79 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 36 phiên điều chỉnh, trong đó có 15 phiên giảm, 17 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.
THU TRANG