Giá xăng dầu hôm nay (27-9): Nới dài sắc xanh

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 26-9, sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga khiến xuất khẩu nhiên liệu của nước này bị gián đoạn.

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,71 USD, tương đương 1,02%, lên mức 70,13 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng tăng 0,74 USD, tương đương 1,14%, lên 65,72 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.

Ông John Kilduff, chuyên gia tại Again Capital nhận định: “Thị trường đang dồn sự chú ý vào căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đang ngày càng gây ảnh hưởng lớn”.

Giá xăng dầu tăng do Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng của Nga. Ảnh minh họa: Reuters



Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này sẽ áp dụng lệnh cấm một phần đối với xuất khẩu dầu diesel đến hết năm nay, đồng thời gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện tại.