Giá xăng dầu hôm nay (27-10): Xu hướng tăng giá

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 27-10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,54 USD/thùng, tương đương 0,82%, lên mức 66,48 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,51 USD/thùng, tương đương 0,83%, lên mức 62,01 USD/thùng.
Theo Reuters, thị trường bắt đầu nghi ngờ về mức độ cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
“Thị trường đang xuất hiện tâm lý hoài nghi mới rằng, các biện pháp trừng phạt này có thực sự khắc nghiệt như những gì chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố hay không”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định.
|Giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng. Ảnh minh họa: Reuters
Tuần qua, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil.
Hai tập đoàn này chiếm gần một nửa lượng dầu xuất khẩu của Nga và đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho ngân sách của Điện Kremlin. Sau các lệnh trừng phạt, báo cáo cho biết, các công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc đã dừng mua dầu của Nga bằng đường biển, trong khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ có kế hoạch cắt giảm mạnh lượng nhập khẩu để tuân thủ các biện pháp này.
“Dòng chảy dầu thô đến Ấn Độ đang gặp rủi ro đặc biệt, trong khi tác động đối với các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có thể nhẹ hơn, do họ có nguồn cung đa dạng và lượng dự trữ lớn”, Phó chủ tịch phụ trách phân tích thị trường dầu mỏ Janiv Shah tại Rystad Energy, nhận định.
Trong khi đó, các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. EU vừa chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 19 với Nga, một trong các biện pháp mới là lệnh cấm nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) của Nga.
"Đây là gói trừng phạt quan trọng, nhắm vào các nguồn thu chính của Moscow thông qua những biện pháp mới trong lĩnh vực năng lượng, tài chính và thương mại", Đan Mạch - nước nắm vai trò chủ tịch luân phiên của EU - cho biết.
Trước nguy cơ nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết, OPEC sẵn sàng tăng sản lượng để bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào trên thị trường.
Nhóm OPEC+ vẫn duy trì chính sách tăng sản lượng có kiểm soát, với kế hoạch bổ sung thêm khoảng 137.000 thùng/ngày từ tháng 11 tới. Mặc dù quy mô tăng không lớn, song trong bối cảnh nhu cầu yếu, đây là yếu tố góp phần gia tăng áp lực dư cung trong ngắn hạn.
|Ảnh minh họa: Reuters
Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ tiếp tục giám sát và sẵn sàng có thêm các hành động mạnh mẽ hơn nếu cần thiết. Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các biện pháp trừng phạt là hành động không thân thiện, khẳng định chúng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga; đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của Nga trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Dựa trên các dữ liệu hiện tại, các nhà phân tích nhận định, giá dầu thế giới được dự báo có xu hướng tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng. Tuần này, giới đầu tư tiếp tục dõi theo cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài và mở ra cơ hội chấm dứt các biện pháp trả đũa lẫn nhau giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.050 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.726 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.885 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.115 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.098 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 23-10. Theo đó, giá xăng giảm hơn 170 đồng/lít; giá dầu giảm 273-538 đồng/kg/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít, dầu diesel giảm 538 đồng/lít, dầu hỏa giảm 291 đồng/lít và dầu mazut giảm 273 đồng/kg.
Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 44 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 24 lần tăng, 20 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 22 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
ĐỨC AN