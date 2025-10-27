Giá xăng dầu hôm nay (27-10): Xu hướng tăng giá

“Thị trường đang xuất hiện tâm lý hoài nghi mới rằng, các biện pháp trừng phạt này có thực sự khắc nghiệt như những gì chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố hay không”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định.

Theo Reuters, thị trường bắt đầu nghi ngờ về mức độ cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 27-10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,54 USD/thùng, tương đương 0,82%, lên mức 66,48 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,51 USD/thùng, tương đương 0,83%, lên mức 62,01 USD/thùng.

Tuần qua, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil.

Hai tập đoàn này chiếm gần một nửa lượng dầu xuất khẩu của Nga và đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho ngân sách của Điện Kremlin. Sau các lệnh trừng phạt, báo cáo cho biết, các công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc đã dừng mua dầu của Nga bằng đường biển, trong khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ có kế hoạch cắt giảm mạnh lượng nhập khẩu để tuân thủ các biện pháp này.

“Dòng chảy dầu thô đến Ấn Độ đang gặp rủi ro đặc biệt, trong khi tác động đối với các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có thể nhẹ hơn, do họ có nguồn cung đa dạng và lượng dự trữ lớn”, Phó chủ tịch phụ trách phân tích thị trường dầu mỏ Janiv Shah tại Rystad Energy, nhận định.

Trong khi đó, các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. EU vừa chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 19 với Nga, một trong các biện pháp mới là lệnh cấm nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) của Nga.

"Đây là gói trừng phạt quan trọng, nhắm vào các nguồn thu chính của Moscow thông qua những biện pháp mới trong lĩnh vực năng lượng, tài chính và thương mại", Đan Mạch - nước nắm vai trò chủ tịch luân phiên của EU - cho biết.