Giá xăng dầu hôm nay (26-9): Giá xăng về sát mức 20.000 đồng/lít

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 25-9, sau khi chạm mức cao nhất trong vòng 7 tuần qua, trong bối cảnh Nga tuyên bố hạn chế xuất khẩu nhiên liệu đến cuối năm. Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm bởi dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ, làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.

Giá dầu Brent tăng nhẹ 0,11 USD, tương đương 0,16%, lên mức 69,42 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 0,01 USD, tương đương 0,02%, xuống còn 64,98 USD/thùng.

Giá dầu gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 25-9. Ảnh minh họa: Getty

Giá của hai loại dầu đều tăng 2,5% trong phiên giao dịch hôm 24-9, đạt mức cao nhất kể từ ngày 1-8, nhờ thông tin lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ bất ngờ giảm và lo ngại các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Nga - Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng có thể làm gián đoạn nguồn cung.