Giá xăng dầu hôm nay (26-9): Giá xăng về sát mức 20.000 đồng/lít

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 25-9, sau khi chạm mức cao nhất trong vòng 7 tuần qua, trong bối cảnh Nga tuyên bố hạn chế xuất khẩu nhiên liệu đến cuối năm. Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm bởi dữ liệu kinh tế mới từ Mỹ, làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.
Giá dầu Brent tăng nhẹ 0,11 USD, tương đương 0,16%, lên mức 69,42 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 0,01 USD, tương đương 0,02%, xuống còn 64,98 USD/thùng.
|Giá dầu gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 25-9. Ảnh minh họa: Getty
Giá của hai loại dầu đều tăng 2,5% trong phiên giao dịch hôm 24-9, đạt mức cao nhất kể từ ngày 1-8, nhờ thông tin lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ bất ngờ giảm và lo ngại các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Nga - Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng có thể làm gián đoạn nguồn cung.
Giá dầu tiếp tục được hỗ trợ sau khi Phó thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo nước này sẽ áp dụng lệnh cấm một phần đối với xuất khẩu dầu diesel đến cuối năm, đồng thời gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện tại.
Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu phần nào bị kìm hãm sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố dữ liệu mới cho thấy GDP quý III tăng 3,8%, cao hơn so với ước tính ban đầu. Theo chuyên gia phân tích cấp cao Phil Flynn từ Price Futures Group, thông tin này khiến thị trường phản ứng bằng việc bán ra.
|Giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên - xuống tùy từng mặt hàng. Ảnh minh họa: Reuters
Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn dự kiến có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc tiếp tục hạ lãi suất. Tuần trước, Fed đã giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái và Fed cũng phát tín hiệu sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.
Áp lực lên giá dầu cũng đến từ kỳ vọng nguồn cung sẽ tăng trở lại, đặc biệt từ Iraq và khu vực Kurdistan (phía Bắc Iraq).
Ngày 25-9, Chính quyền khu tự trị Kurdistan cho biết sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu dầu trong vòng 48 giờ, sau khi đạt được thỏa thuận ba bên giữa Bộ Dầu mỏ Iraq, Bộ Tài nguyên Kurdistan và các công ty sản xuất.
“Việc nguồn cung từ Kurdistan quay trở lại làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung, khiến giá dầu giảm nhẹ sau khi vừa chạm mức cao nhất trong 7 tuần”, Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova nhận định.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26-9 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.618 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.165 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.658 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.628 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.209 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 25-9. Theo đó, giá xăng giảm về sát mức 20.000 đồng/lít, giá dầu tăng - giảm tùy loại. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít, dầu diesel giảm 47 đồng/lít, dầu hỏa tăng 84 đồng/lít và dầu mazut tăng 79 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự Nga - Ukraine tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 37 phiên điều chỉnh, trong đó có 15 phiên giảm, 17 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.
THU TRANG