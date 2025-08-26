Giá xăng dầu hôm nay (26-8): Nối tiếp đà tăng

Theo Reuters, các quan chức Nga cho biết, ngày 24-8, Ukraine đã tiến hành hoạt động quân sự nhắm vào Nga. Hoạt động này đã khiến công suất của một lò phản ứng tại một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Nga sụt giảm mạnh và gây ra một đám cháy lớn tại cảng xuất khẩu nhiên liệu Ust-Luga.

Bên cạnh đó, một đám cháy tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk của Nga, do một hoạt động quân sự gây ra, đã kéo dài sang ngày thứ tư vào ngày 24-8. Nhà máy lọc dầu này chủ yếu bán nhiên liệu để xuất khẩu và có công suất hàng năm là 5 triệu tấn dầu.

Theo ông Ole Hansen, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, tác động từ khả năng gián đoạn nguồn cung dầu của Nga phần nào được bù đắp bởi việc OPEC+ sẽ nới lỏng "dần dần và linh hoạt" mức cắt giảm sản lượng, đồng thời bổ sung hàng triệu thùng dầu ra thị trường.

Tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư cũng được cải thiện sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát đi tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9 tới.

Tuy nhiên, bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova cho biết thị trường ngày càng tin rằng các mức thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, từ đó kìm hãm nhu cầu nhiên liệu.