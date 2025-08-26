Giá xăng dầu hôm nay (26-8): Nối tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới
Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, nối tiếp đà tăng lên từ tuần trước, do các nhà đầu tư lo ngại Mỹ có thể áp thêm lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga và các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 25-8, giá dầu Brent tăng 1,07 USD/thùng, tương đương 1,58%, lên mức 68,80 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 1,14 USD/thùng, tương đương 1,79%, lên mức 64,80 USD/thùng.
Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine.
“Có vẻ như tiến trình đàm phán hòa bình đang chậm lại. Nếu các cuộc đàm phán không tiến triển, Nga có thể sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.
Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu không có tiến triển nào hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraine trong hai tuần tới. Ông Trump cũng cảnh báo có thể áp thuế mạnh đối với Ấn Độ vì nước này tiếp tục mua dầu từ Nga.
Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance vừa cho biết Nga đã đưa ra "những nhượng bộ đáng kể" trong các cuộc trao đổi nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine nhưng ông không loại trừ việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép để Điện Kremlin hướng tới hòa bình.
Theo Reuters, các quan chức Nga cho biết, ngày 24-8, Ukraine đã tiến hành hoạt động quân sự nhắm vào Nga. Hoạt động này đã khiến công suất của một lò phản ứng tại một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Nga sụt giảm mạnh và gây ra một đám cháy lớn tại cảng xuất khẩu nhiên liệu Ust-Luga.
Bên cạnh đó, một đám cháy tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk của Nga, do một hoạt động quân sự gây ra, đã kéo dài sang ngày thứ tư vào ngày 24-8. Nhà máy lọc dầu này chủ yếu bán nhiên liệu để xuất khẩu và có công suất hàng năm là 5 triệu tấn dầu.
Theo ông Ole Hansen, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, tác động từ khả năng gián đoạn nguồn cung dầu của Nga phần nào được bù đắp bởi việc OPEC+ sẽ nới lỏng "dần dần và linh hoạt" mức cắt giảm sản lượng, đồng thời bổ sung hàng triệu thùng dầu ra thị trường.
Tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư cũng được cải thiện sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát đi tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9 tới.
Tuy nhiên, bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova cho biết thị trường ngày càng tin rằng các mức thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, từ đó kìm hãm nhu cầu nhiên liệu.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.464 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.092 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.905 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 17.814 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.116 đồng/kg
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 21-8. Theo đó, giá xăng tăng, giá dầu giảm. Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel giảm 172 đồng/lít, dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, dầu mazut giảm 152 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
