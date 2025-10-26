Giá xăng dầu hôm nay (26-10): Tuần biến động mạnh

Giá dầu thế giới

Tuần qua, giá dầu thế giới liên tục biến động mạnh. Tính chung cả tuần, giá dầu tăng hơn 7%, mức tăng hằng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu giảm gần 1%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, khi thị trường ngày càng lo ngại tình trạng dư cung toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.

Giá dầu thế giới ghi nhận tuần biến động mạnh với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Ảnh minh họa: Getty

Bước sang phiên giao dịch ngày 21-10, giá dầu thế giới quay đầu tăng gần 1%, chấm dứt đà giảm mạnh trước đó, khi giới đầu tư đánh giá lại nguy cơ dư cung và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc, hai nền kinh tế tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.

Theo chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao Bjarne Schieldrop của SEB, lượng dầu thô và nhiên liệu chưng cất dự trữ của Mỹ hiện vẫn ở mức tương đối thấp. Các yếu tố cơ bản trên thị trường vẫn cho thấy nguồn cung không quá dư thừa như lo ngại ban đầu.