Giá xăng dầu hôm nay (26-10): Tuần biến động mạnh

Giá dầu thế giới
Tuần qua, giá dầu thế giới liên tục biến động mạnh. Tính chung cả tuần, giá dầu tăng hơn 7%, mức tăng hằng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.
Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu giảm gần 1%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, khi thị trường ngày càng lo ngại tình trạng dư cung toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.
|Giá dầu thế giới ghi nhận tuần biến động mạnh với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Ảnh minh họa: Getty
Bước sang phiên giao dịch ngày 21-10, giá dầu thế giới quay đầu tăng gần 1%, chấm dứt đà giảm mạnh trước đó, khi giới đầu tư đánh giá lại nguy cơ dư cung và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc, hai nền kinh tế tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.
Theo chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao Bjarne Schieldrop của SEB, lượng dầu thô và nhiên liệu chưng cất dự trữ của Mỹ hiện vẫn ở mức tương đối thấp. Các yếu tố cơ bản trên thị trường vẫn cho thấy nguồn cung không quá dư thừa như lo ngại ban đầu.
Ngoài ra, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng làm gia tăng dự đoán rằng, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ kìm hãm nhu cầu dầu mỏ. Tuy nhiên, cả hai bên đã có những nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 22-10, khi giới đầu tư phản ứng trước thông tin Mỹ sắp công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu.
Bước sang phiên giao dịch ngày 23-10, giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh hơn 5%, lên mức cao nhất trong hai tuần, sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.
“Việc Mỹ tuyên bố trừng phạt hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil là một bước leo thang lớn, có thể đủ để khiến thị trường dầu toàn cầu rơi vào tình trạng thâm hụt trong năm tới”, chuyên gia kinh tế David Oxley của Capital Economics, nhận định.
|Tính chung cả tuần, giá dầu tăng hơn 7%, mức tăng hằng tuần, mạnh nhất kể từ giữa tháng 6. Ảnh minh họa: Business Day
Không chỉ giá dầu thô tăng mạnh, giá dầu diesel tương lai của Mỹ cũng tăng gần 7%, đưa biên lợi nhuận lọc dầu lên mức cao nhất kể từ tháng 2-2024.
Theo chiến lược gia hàng hóa Ole Hansen tại Saxo Bank, các biện pháp trừng phạt mới sẽ buộc những nhà máy lọc dầu lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ, vốn là khách hàng chủ lực của Nga phải tìm kiếm nguồn cung thay thế do lo ngại bị loại khỏi hệ thống thanh toán tài chính phương Tây.
Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới quay đầu giảm gần 1%, khi thị trường bắt đầu nghi ngờ về mức độ cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
“Thị trường đang xuất hiện tâm lý hoài nghi mới rằng, các biện pháp trừng phạt này có thực sự khắc nghiệt như những gì chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố hay không”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định.
Theo các nguồn tin thương mại, các lệnh trừng phạt đã khiến các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga trong ngắn hạn. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, khách hàng nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, cũng được cho là sẽ cắt giảm đáng kể lượng dầu thô nhập khẩu trong thời gian tới.
Như vậy, tuần này, giá dầu ghi nhận 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Giá dầu chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ yếu, như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga...
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26-10, cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.050 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.726 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.885 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.115 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.098 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 23-10. Theo đó, giá xăng giảm hơn 170 đồng/lít; giá dầu giảm 273-538 đồng/kg/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít, dầu diesel giảm 538 đồng/lít, dầu hỏa giảm 291 đồng/lít và dầu mazut giảm 273 đồng/kg.
Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 44 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 24 lần tăng, 20 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 22 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
HOÀNG TRƯỜNG