Giá xăng dầu hôm nay (25-9): Tiếp đà tăng mạnh

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới bật tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 24-9, đạt mức cao nhất trong vòng 7 tuần qua, sau khi báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm bất ngờ. Diễn biến này càng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ Iraq, Venezuela và Nga gặp khó khăn.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,68 USD, tương đương 2,48%, lên mức 69,31 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI tăng 1,58 USD, tương đương 2,5%, lên mức 64,99 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô tại nước này giảm 607.000 thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo tăng 235.000 thùng từ các nhà phân tích. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức giảm 3,8 triệu thùng mà Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố trước đó.

“Báo cáo này phần nào hỗ trợ giá dầu khi tồn kho dầu thô, nhiên liệu chưng cất và xăng đều giảm”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định.