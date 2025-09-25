Giá xăng dầu hôm nay (25-9): Tiếp đà tăng mạnh

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới bật tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 24-9, đạt mức cao nhất trong vòng 7 tuần qua, sau khi báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm bất ngờ. Diễn biến này càng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ Iraq, Venezuela và Nga gặp khó khăn.
Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,68 USD, tương đương 2,48%, lên mức 69,31 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI tăng 1,58 USD, tương đương 2,5%, lên mức 64,99 USD/thùng.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô tại nước này giảm 607.000 thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo tăng 235.000 thùng từ các nhà phân tích. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức giảm 3,8 triệu thùng mà Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố trước đó.
“Báo cáo này phần nào hỗ trợ giá dầu khi tồn kho dầu thô, nhiên liệu chưng cất và xăng đều giảm”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định.
|Giá dầu thế giới bật tăng 3% trong phiên giao dịch ngày 24-9. Ảnh minh họa: Outlook India
Giá dầu cũng được thúc đẩy bởi thông tin quân đội Ukraine đã tấn công hai trạm bơm dầu tại vùng Volgograd của Nga trong đêm. Thành phố cảng Novorossiisk, nơi có các cảng xuất khẩu dầu và ngũ cốc lớn của Nga trên Biển Đen đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
“Gần đây, sự chú ý đang quay trở lại khu vực Đông Âu, với khả năng các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga sẽ được áp đặt”, ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates cho biết.
Nga hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt một số loại nhiên liệu do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine khiến hoạt động tại các nhà máy lọc dầu bị gián đoạn. Ukraine được cho là đang đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga để làm giảm nguồn thu từ xuất khẩu của Moscow.
Tại Mỹ, theo báo cáo từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, hoạt động sản xuất dầu khí tại các bang chủ chốt như Texas, Louisiana và New Mexico đã giảm nhẹ trong quý III năm 2025.
| Giá xăng dầu trong nước hôm nay có khả năng điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa: Reuters
Ông Mohsen Paknejad, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran khẳng định sẽ không có thêm các hạn chế mới đối với hoạt động bán dầu của nước này và việc xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn tiếp tục.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng, nước này không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh nguy cơ bị tái áp đặt lệnh trừng phạt quốc tế đang đến gần.
Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, sau Saudi Arabia và Iraq.
Tập đoàn Chevron của Mỹ đã tạm thời hạn chế xuất khẩu dầu từ Venezuela do các vấn đề liên quan đến giấy phép, góp phần làm tăng giá dầu trong ngắn hạn.
Giá dầu vẫn tăng bất chấp thông tin rằng 8 công ty dầu khí quốc tế hoạt động tại khu vực Kurdistan (Iraq) đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Chính phủ Iraq và chính quyền khu tự trị Kurdistan để nối lại hoạt động xuất khẩu dầu.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24-9, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.986 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.608 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.705 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.544 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.130 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 18-9. Theo đó, giá xăng tăng hơn 200 đồng/lít; giá dầu tăng 40-176 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 208 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel tăng 62 đồng/lít, dầu hỏa tăng 176 đồng/lít và dầu mazut tăng 40 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
THU TRANG