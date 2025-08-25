Giá xăng dầu hôm nay (25-8): Xu hướng tăng giá

Giá dầu thế giới
Giá dầu được dự báo sẽ dao động trong biên độ hẹp nhưng có xu hướng nhích tăng nhẹ do dự trữ dầu thô ở Mỹ bất ngờ sụt giảm và thị trường vẫn còn nhiều bất ổn xoay quanh triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 25-8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,13 USD/thùng (tương đương 0,19%), lên mức 67,86 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,14 USD/thùng (tương đương 0,22%), lên mức 63,80 USD/thùng.
|Giá dầu được dự báo có xu hướng nhích tăng nhẹ trong tuần này. Ảnh minh họa: Reuters
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh 6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15-8, cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích và con số 2,4 triệu thùng do Viện Dầu khí Mỹ đưa ra trước đó, qua đó cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.
Chuyên gia phân tích Alex Hodes tại Công ty môi giới hàng hóa StoneX nhận định rằng lượng dự trữ eo hẹp này trái ngược với dự báo dư cung vào năm 2026 của cả IEA và EIA, thách thức kỳ vọng chung trên thị trường.
Ngoài ra, thị trường dầu mỏ cũng phản ứng trước thông tin tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ. Trong khi đó, các nước phương Tây cũng bắt đầu bàn thảo các phương án quân sự hỗ trợ Ukraine. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục tạo áp lực lớn lên thị trường năng lượng.
Theo chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group Phil Flynn, vẫn còn sự không chắc chắn xung quanh khả năng ngừng bắn, các cuộc đàm phán không diễn ra nhanh như thị trường kỳ vọng.
|Ảnh minh họa: Reuters
Theo Reuters, một yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ là các công ty năng lượng Mỹ tuần trước đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên đang hoạt động. Số lượng giàn khoan của Mỹ đã giảm tuần thứ tư trong năm tuần, xuống còn 538 giàn, mức thấp nhất từ giữa tháng 7.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng hướng sự chú ý tới hội nghị Jackson Hole, nơi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Lãi suất thấp hơn có thể kích thích tiêu thụ năng lượng, qua đó tạo thêm lực đẩy cho giá dầu.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 25-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.464 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.092 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.905 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 17.814 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.116 đồng/kg
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 21-8. Theo đó, giá xăng tăng, giá dầu giảm. Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel giảm 172 đồng/lít, dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, dầu mazut giảm 152 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN