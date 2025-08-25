Giá xăng dầu hôm nay (25-8): Xu hướng tăng giá

Giá dầu được dự báo sẽ dao động trong biên độ hẹp nhưng có xu hướng nhích tăng nhẹ do dự trữ dầu thô ở Mỹ bất ngờ sụt giảm và thị trường vẫn còn nhiều bất ổn xoay quanh triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh 6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15-8, cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích và con số 2,4 triệu thùng do Viện Dầu khí Mỹ đưa ra trước đó, qua đó cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.

Chuyên gia phân tích Alex Hodes tại Công ty môi giới hàng hóa StoneX nhận định rằng lượng dự trữ eo hẹp này trái ngược với dự báo dư cung vào năm 2026 của cả IEA và EIA, thách thức kỳ vọng chung trên thị trường.

Ngoài ra, thị trường dầu mỏ cũng phản ứng trước thông tin tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ. Trong khi đó, các nước phương Tây cũng bắt đầu bàn thảo các phương án quân sự hỗ trợ Ukraine. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục tạo áp lực lớn lên thị trường năng lượng.

Theo chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group Phil Flynn, vẫn còn sự không chắc chắn xung quanh khả năng ngừng bắn, các cuộc đàm phán không diễn ra nhanh như thị trường kỳ vọng.