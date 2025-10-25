Giá xăng dầu hôm nay (25-10): Quay đầu giảm

Tính chung cả tuần, giá dầu vẫn tăng hơn 7%, mức tăng hằng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.

Trước đó, cả hai loại dầu đều tăng mạnh trong đầu phiên giao dịch, nối dài đà tăng hơn 5% vào ngày thứ Năm, sau khi Washington công bố các biện pháp trừng phạt mới. Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng đảo chiều trong hai giờ giao dịch cuối cùng.

“Thị trường đang xuất hiện tâm lý hoài nghi mới rằng, các biện pháp trừng phạt này có thực sự khắc nghiệt như những gì chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố hay không”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định.

Tổng thống Trump đã chỉ trích các tập đoàn năng lượng Nga và công bố các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Rosneft và Lukoil là hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, hiện chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu và Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới vào năm 2024, chỉ sau Mỹ.

Theo các nguồn tin thương mại của Reuters, các lệnh trừng phạt đã khiến các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga trong ngắn hạn. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, khách hàng nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, cũng được cho là sẽ cắt giảm đáng kể lượng dầu thô nhập khẩu trong thời gian tới.

“Dòng chảy dầu thô đến Ấn Độ đang gặp rủi ro đặc biệt, trong khi tác động đối với các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có thể nhẹ hơn, do họ có nguồn cung đa dạng và lượng dự trữ lớn”, Phó chủ tịch phụ trách phân tích thị trường dầu mỏ Janiv Shah tại Rystad Energy, nhận định.