Giá xăng dầu hôm nay (25-10): Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, giá dầu Brent giảm 0,23 USD, (tương đương 0,35%), xuống còn 65,76 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 0,29 USD, (tương đương 0,47%), xuống còn 61,50 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới quay đầu giảm gần 1% trong phiên giao dịch ngày 24-10. Ảnh minh họa: Tehran Times
Trước đó, cả hai loại dầu đều tăng mạnh trong đầu phiên giao dịch, nối dài đà tăng hơn 5% vào ngày thứ Năm, sau khi Washington công bố các biện pháp trừng phạt mới. Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng đảo chiều trong hai giờ giao dịch cuối cùng.
Tính chung cả tuần, giá dầu vẫn tăng hơn 7%, mức tăng hằng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.
“Thị trường đang xuất hiện tâm lý hoài nghi mới rằng, các biện pháp trừng phạt này có thực sự khắc nghiệt như những gì chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố hay không”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định.
Tổng thống Trump đã chỉ trích các tập đoàn năng lượng Nga và công bố các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Rosneft và Lukoil là hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, hiện chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu và Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới vào năm 2024, chỉ sau Mỹ.
Theo các nguồn tin thương mại của Reuters, các lệnh trừng phạt đã khiến các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga trong ngắn hạn. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, khách hàng nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, cũng được cho là sẽ cắt giảm đáng kể lượng dầu thô nhập khẩu trong thời gian tới.
“Dòng chảy dầu thô đến Ấn Độ đang gặp rủi ro đặc biệt, trong khi tác động đối với các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có thể nhẹ hơn, do họ có nguồn cung đa dạng và lượng dự trữ lớn”, Phó chủ tịch phụ trách phân tích thị trường dầu mỏ Janiv Shah tại Rystad Energy, nhận định.
|Ảnh minh họa: Reuters
Trước nguy cơ nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết, OPEC sẵn sàng tăng sản lượng để bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào trên thị trường.
Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định, sẽ tiếp tục giám sát và sẵn sàng có thêm các hành động mạnh mẽ hơn nếu cần thiết. Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả, các biện pháp trừng phạt là hành động không thân thiện, khẳng định chúng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga; đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của Nga trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Tuần trước, Anh đã công bố các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Rosneft và Lukoil, trong khi Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga, bao gồm cả lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ nước này. Ngoài ra, EU còn đưa hai nhà máy lọc dầu của Trung Quốc với tổng công suất 600.000 thùng/ngày, cùng Chinaoil Hong Kong, chi nhánh thương mại của PetroChina vào danh sách trừng phạt mới.
Trong bối cảnh đó, giới đầu tư tiếp tục dõi theo cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài và mở ra cơ hội chấm dứt các biện pháp trả đũa lẫn nhau giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 25-10 cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.050 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.726 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.885 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.115 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.098 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 23-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít, dầu diesel giảm 538 đồng/lít, dầu hỏa giảm 291 đồng/lít và dầu mazut giảm 273 đồng/kg.
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
HOÀNG TRƯỜNG