Giá xăng dầu hôm nay (24-9): Bật tăng

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD mỗi thùng trong phiên giao dịch ngày 23-9, sau khi thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của Iraq bị đình trệ. Diễn biến này phần nào xoa dịu lo ngại của giới đầu tư rằng việc tái xuất khẩu sẽ làm tình trạng dư cung toàn cầu thêm trầm trọng.
Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,06 USD, tương đương 1,6%, lên mức 67,63 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 1,13 USD, tương đương 1,8%, lên mức 63,41 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều phục hồi sau những phiên giảm nhẹ trước đó.
Hoạt động xuất khẩu dầu qua đường ống từ khu tự trị Kurdistan của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nối lại, dù trước đó có kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm tháo gỡ bế tắc kéo dài. Nguyên nhân là hai nhà sản xuất lớn trong khu vực yêu cầu Chính phủ đảm bảo thanh toán các khoản nợ trước khi đồng ý xuất khẩu trở lại.
Thỏa thuận giữa Chính phủ Iraq, chính quyền khu tự trị Kurdistan và các công ty dầu khí được kỳ vọng sẽ khôi phục hoạt động xuất khẩu khoảng 230.000 thùng dầu mỗi ngày từ Kurdistan ra thị trường quốc tế thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động này đã bị gián đoạn kể từ tháng 3-2023.
Trước đó, giá dầu Brent và WTI đã giảm liên tiếp trong 4 phiên, mất khoảng 3%.
Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho rằng: “Đây là minh chứng rõ ràng cho việc không nên tính trước số thùng dầu khi chúng chưa được bơm ra. Thị trường đã phản ứng bằng cách bán tháo khi xuất hiện thông tin về thỏa thuận xuất khẩu dầu từ Kurdistan. Tuy nhiên, việc thỏa thuận chưa được thực hiện đồng nghĩa với việc lượng dầu dự kiến vẫn chưa quay trở lại thị trường”.
Thị trường dầu toàn cầu hiện đang đối mặt với nguồn cung tăng cao và nhu cầu suy yếu, trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến và áp lực kinh tế gia tăng do các mức thuế của Mỹ.
Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay và có thể dư thừa vào năm 2026, khi các nước OPEC+ gia tăng sản lượng và nguồn cung từ các quốc gia ngoài khối cũng tăng lên.
Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi giới đầu tư theo dõi khả năng Liên minh châu Âu siết chặt lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Nga, cũng như những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.
Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS nhận định: “Yếu tố hỗ trợ giá dầu hiện nay là lượng tồn kho tại các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vẫn ở mức thấp”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng, việc OPEC+ tăng xuất khẩu dầu thô, cùng với việc chưa có thêm lệnh trừng phạt mới đối với dầu Nga đang tạo áp lực khiến giá khó duy trì đà tăng.
Theo nguồn tin thị trường dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ đã giảm trong tuần trước, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất lại tăng.
“Thị trường đang theo dõi sát lượng tồn kho sản phẩm chưng cất, vốn được xem là điểm yếu hiện tại của ngành dầu mỏ”, ông Flynn nhận định.
Việc tồn kho chưng cất tăng sẽ giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung từ Nga, trong bối cảnh nước này liên tục bị tấn công vào các cơ sở hạ tầng dầu khí.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24-9, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.986 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.608 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.705 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.544 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.130 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 18-9. Theo đó, giá xăng tăng hơn 200 đồng/lít; giá dầu tăng 40-176 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 208 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel tăng 62 đồng/lít, dầu hỏa tăng 176 đồng/lít và dầu mazut tăng 40 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
