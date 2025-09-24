Giá xăng dầu hôm nay (24-9): Bật tăng

Hoạt động xuất khẩu dầu qua đường ống từ khu tự trị Kurdistan của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nối lại, dù trước đó có kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm tháo gỡ bế tắc kéo dài. Nguyên nhân là hai nhà sản xuất lớn trong khu vực yêu cầu Chính phủ đảm bảo thanh toán các khoản nợ trước khi đồng ý xuất khẩu trở lại.

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,06 USD, tương đương 1,6%, lên mức 67,63 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 1,13 USD, tương đương 1,8%, lên mức 63,41 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều phục hồi sau những phiên giảm nhẹ trước đó.

Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD mỗi thùng trong phiên giao dịch ngày 23-9, sau khi thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của Iraq bị đình trệ. Diễn biến này phần nào xoa dịu lo ngại của giới đầu tư rằng việc tái xuất khẩu sẽ làm tình trạng dư cung toàn cầu thêm trầm trọng.

Thỏa thuận giữa Chính phủ Iraq, chính quyền khu tự trị Kurdistan và các công ty dầu khí được kỳ vọng sẽ khôi phục hoạt động xuất khẩu khoảng 230.000 thùng dầu mỗi ngày từ Kurdistan ra thị trường quốc tế thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động này đã bị gián đoạn kể từ tháng 3-2023.

Trước đó, giá dầu Brent và WTI đã giảm liên tiếp trong 4 phiên, mất khoảng 3%.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho rằng: “Đây là minh chứng rõ ràng cho việc không nên tính trước số thùng dầu khi chúng chưa được bơm ra. Thị trường đã phản ứng bằng cách bán tháo khi xuất hiện thông tin về thỏa thuận xuất khẩu dầu từ Kurdistan. Tuy nhiên, việc thỏa thuận chưa được thực hiện đồng nghĩa với việc lượng dầu dự kiến vẫn chưa quay trở lại thị trường”.

Thị trường dầu toàn cầu hiện đang đối mặt với nguồn cung tăng cao và nhu cầu suy yếu, trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến và áp lực kinh tế gia tăng do các mức thuế của Mỹ.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay và có thể dư thừa vào năm 2026, khi các nước OPEC+ gia tăng sản lượng và nguồn cung từ các quốc gia ngoài khối cũng tăng lên.