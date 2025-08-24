Giá xăng dầu hôm nay (24-8): Tuần tăng giá đầu tiên sau ba tuần giảm liên tiếp

Giá dầu quay đầu giảm hơn 1% trong phiên giao dịch thứ hai của tuần, khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, qua đó mở đường nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga và gia tăng nguồn cung toàn cầu.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 1% khi thị trường theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Kết thúc phiên giao dịch thứ ba của tuần, giá dầu thế giới bật tăng gần 2% và tiếp tục tăng hơn 1% trong phiên giao dịch thứ tư, sau khi số liệu cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 6 triệu thùng, vượt xa dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích và con số 2,4 triệu thùng do Viện Dầu khí Mỹ đưa ra trước đó, qua đó cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.

“Lượng dự trữ eo hẹp này trái ngược với dự báo dư cung vào năm 2026 của cả IEA và EIA, thách thức kỳ vọng chung trên thị trường”, chuyên gia phân tích Alex Hodes tại Công ty môi giới hàng hóa StoneX, nhận định.

Giá dầu tuần này ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần khi thị trường phản ứng trước thông tin tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ.