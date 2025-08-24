Giá xăng dầu hôm nay (24-8): Tuần tăng giá đầu tiên sau ba tuần giảm liên tiếp

Giá dầu thế giới
Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 1% khi thị trường theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
|Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 2,9%; giá dầu WTI tăng 1,4%, đánh dấu tuần tăng giá đầu tiên sau ba tuần giảm giá liên tiếp. Ảnh minh họa: Anadolu Ajaisu
Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 75 cent (tương đương 1,14%), lên mức 66,60 USD/thùng; giá dầu WTI tăng khoảng 62 cent (tương đương 0,99%), lên mức 63,42 USD/thùng.
Giá dầu quay đầu giảm hơn 1% trong phiên giao dịch thứ hai của tuần, khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, qua đó mở đường nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga và gia tăng nguồn cung toàn cầu.
Kết thúc phiên giao dịch thứ ba của tuần, giá dầu thế giới bật tăng gần 2% và tiếp tục tăng hơn 1% trong phiên giao dịch thứ tư, sau khi số liệu cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 6 triệu thùng, vượt xa dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích và con số 2,4 triệu thùng do Viện Dầu khí Mỹ đưa ra trước đó, qua đó cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.
“Lượng dự trữ eo hẹp này trái ngược với dự báo dư cung vào năm 2026 của cả IEA và EIA, thách thức kỳ vọng chung trên thị trường”, chuyên gia phân tích Alex Hodes tại Công ty môi giới hàng hóa StoneX, nhận định.
|Giá dầu tuần này ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Ảnh minh họa: Reuters
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần khi thị trường phản ứng trước thông tin tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ.
“Vẫn còn nhiều bất định xung quanh khả năng ngừng bắn, các cuộc đàm phán không diễn ra nhanh như thị trường kỳ vọng”, ông Phil Flynn - chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.
Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 0,15 USD/thùng (tương đương 0,22%), lên mức 67,82 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,25 USD/thùng (tương đương 0,39%), lên mức 63,77 USD/thùng.
Theo Reuters, một yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ là các công ty năng lượng Mỹ tuần này đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên đang hoạt động. Số lượng giàn khoan của Mỹ đã giảm tuần thứ tư trong năm tuần, xuống còn 538 giàn, mức thấp nhất từ giữa tháng 7.
Ngoài ra, một trong những yếu tố tác động lên thị trường dầu mỏ là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu, từ đó hỗ trợ giá.
Như vậy, giá dầu tuần này ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 2,9%, trong khi giá dầu WTI tăng 1,4%, đánh dấu tuần tăng giá đầu tiên sau ba tuần giảm giá liên tiếp.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.464 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.092 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.905 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 17.814 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.116 đồng/kg
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 21-8. Theo đó, giá xăng tăng, giá dầu giảm. Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel giảm 172 đồng/lít, dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, dầu mazut giảm 152 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
