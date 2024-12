Giá xăng dầu hôm nay (24-12): Tiếp tục tăng nhẹ đầu phiên

Giá xăng dầu thế giới duy trì mức tăng nhẹ đầu phiên giao dịch. Giá xăng dầu trong nước có thể sẽ giảm. Giá dầu thế giới Theo Reuters, giá dầu bắt đầu phiên giao dịch ngày 24-12 trong sắc xanh với cả dầu Brent và WTI đều tăng nhẹ. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần (23-12), giá dầu giảm nhẹ trong bối cảnh giao dịch thưa thớt trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh do lo ngại về tình trạng dư cung vào năm 2025 và đồng USD mạnh lên. Đồng USD tăng giá đẩy giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 23-12. Ảnh minh họa: Oilprice Giá dầu Brent giảm 31 cent, tương đương 0,43%, xuống mức 72,63 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 22 cent, tương đương 0,32%, xuống mức 69,24 USD/thùng. Trong báo cáo tháng 12, các nhà phân tích của Macquarie dự đoán nguồn cung thặng dư sẽ ngày càng tăng trong năm tới, điều này sẽ giữ giá dầu Brent ở mức trung bình 70,5 USD/thùng, giảm so với mức trung bình 79,64 USD/thùng trong năm nay. Trong khi đó, lo ngại về nguồn cung của châu Âu đã giảm bớt khi có báo cáo rằng đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu của Nga và Kazakhstan tới Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Đức, đã khởi động lại sau khi dừng hoạt động từ ngày 9-12 do sự cố kỹ thuật tại một trạm bơm của Nga. Giá dầu giảm trong phiên một phần bởi đồng USD vẫn dao động quanh mức cao nhất trong 2 năm. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: Với việc đồng USD chuyển từ yếu sang mạnh, giá dầu đã mất đi mức tăng trước đó. Đồng USD mạnh hơn khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Tuần trước, dữ liệu của Mỹ cho thấy lạm phát đang giảm bớt đã giúp xoa dịu những lo ngại sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất hồi giữa tuần. Nhận xét về sự lao dốc của giá dầu trong phiên, John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York cho biết: "Với việc Fed đưa ra những tín hiệu trái chiều và một số dữ liệu kinh tế không thực sự mạnh mẽ, thị trường trở nên ảm đạm". Giá dầu tiếp tục biến động tăng-giảm trong từng phiên giao dịch. Ảnh minh họa: Bloomberg Tuần trước, giá dầu Brent giảm khoảng 2,1%, trong khi giá dầu WTI “mất mát” 2,6% do lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ đưa ra tín hiệu thận trọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Nghiên cứu từ công ty lọc dầu hàng đầu châu Á Sinopec chỉ ra rằng mức tiêu thụ dầu của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2027 cũng tác động đến giá. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.244 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.004 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.733 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.968 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.903 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 26-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm nên giá xăng dầu trong nước cũng có thể giảm nhẹ. Tuy nhiên, giá trong nước có thể kéo dài đà tăng nếu giá xăng dầu thế giới bật tăng trong những phiên giao dịch tới. Tại kỳ điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 383 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 408 đồng/lít, dầu diesel tăng 478 đồng/lít, dầu hỏa tăng 402 đồng/lít, dầu mazut tăng 329 đồng/kg. MAI HƯƠNG