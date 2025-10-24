Giá xăng dầu hôm nay (24-10): Tiếp tục tăng mạnh sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga

Giá dầu thế giới

Theo Oilprice, giá dầu Brent tăng 3,25USD, (tương đương 5,19%), lên mức 65,84 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 3,17USD, (tương đương 5,42%), lên mức 61,67 USD/thùng. Đây là mức tăng phần trăm trong ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 6 và là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 8-10.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 23-10, lên mức cao nhất trong hai tuần. Ảnh minh họa: premiumtimesng.com



Việc Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil là một bước leo thang lớn, có thể đủ để khiến thị trường dầu toàn cầu rơi vào tình trạng thâm hụt trong năm tới”, chuyên gia kinh tế David Oxley của Capital Economics, nhận định.

Không chỉ giá dầu thô tăng mạnh, giá dầu diesel tương lai của Mỹ cũng tăng gần 7%, đưa biên lợi nhuận lọc dầu lên mức cao nhất kể từ tháng 2-2024.