Giá xăng dầu hôm nay (24-10): Tiếp tục tăng mạnh sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, giá dầu Brent tăng 3,25USD, (tương đương 5,19%), lên mức 65,84 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 3,17USD, (tương đương 5,42%), lên mức 61,67 USD/thùng. Đây là mức tăng phần trăm trong ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 6 và là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 8-10.
|Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 23-10, lên mức cao nhất trong hai tuần. Ảnh minh họa: premiumtimesng.com
Việc Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil là một bước leo thang lớn, có thể đủ để khiến thị trường dầu toàn cầu rơi vào tình trạng thâm hụt trong năm tới”, chuyên gia kinh tế David Oxley của Capital Economics, nhận định.
Không chỉ giá dầu thô tăng mạnh, giá dầu diesel tương lai của Mỹ cũng tăng gần 7%, đưa biên lợi nhuận lọc dầu lên mức cao nhất kể từ tháng 2-2024.
Theo chuyên gia phân tích Ole Hansen của Ngân hàng Saxo, các lệnh trừng phạt mới sẽ buộc những nhà máy lọc dầu lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ, vốn là khách hàng chủ lực của Nga phải tìm kiếm nguồn cung thay thế để tránh rủi ro bị loại khỏi hệ thống tài chính phương Tây.
Theo nhiều nguồn tin thương mại của Reuters, các công ty dầu khí lớn của Trung Quốc đã ngừng mua dầu vận chuyển bằng đường biển từ hai công ty của Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Động thái này càng đẩy giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh nguồn cung có nguy cơ bị thắt chặt.
|Ảnh minh họa: Reuters
Trước diễn biến này, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait tuyên bố, OPEC sẵn sàng hành động để ổn định thị trường, bao gồm khả năng điều chỉnh sản lượng nếu xuất hiện thiếu hụt nguồn cung.
Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, sẽ mất thời gian để thị trường toàn cầu thay thế dầu mỏ của Nga. Đây là nỗ lực nhằm gây áp lực lên Nga, nhưng không một quốc gia và dân tộc nào có lòng tự trọng lại quyết định bất cứ điều gì dưới áp lực.
Trong khi đó, Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng các biện pháp nhằm buộc Moscow ngừng chiến sự tại Ukraine. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, hiệu quả của đợt trừng phạt mới vẫn còn là dấu hỏi.
Theo chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư Pavel Molchanov tại Raymond James, các lệnh trừng phạt trước đây của Mỹ và EU hầu như chưa ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu dầu của Nga. Lần này cũng khó có thể làm thay đổi cục diện. Tuy nhiên, Điện Kremlin có thể cần sử dụng các phương pháp phức tạp hơn để vận chuyển dầu một cách bí mật, do đó làm tăng chi phí.
Tuần trước, Anh đã ra quyết định tương tự, trừng phạt Rosneft và Lukoil và Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga.
Ngoài ra, EU cũng đã bổ sung thêm hai nhà máy lọc dầu của Trung Quốc với tổng công suất là 600.000 thùng/ngày, cũng như Chinaoil Hong Kong, một chi nhánh giao dịch của PetroChina, vào danh sách trừng phạt Nga.
Theo chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS, tác động thực tế của lệnh trừng phạt mới sẽ phụ thuộc vào cách phản ứng của Ấn Độ và khả năng Nga tìm được người mua thay thế.
Theo Reuters, Reliance Industries, tập đoàn tư nhân hàng đầu của Ấn Độ và là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, có thể tạm dừng nhập khẩu dầu của Nga để tuân thủ quy định của Mỹ. Bước đi này được xem là tín hiệu cho thấy các lệnh trừng phạt của Mỹ đang bắt đầu tác động thực tế đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.050 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.726 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.885 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.115 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.098 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 23-10. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 176 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 177 đồng/lít, dầu diesel giảm 538 đồng/lít, dầu hỏa giảm 291 đồng/lít và dầu mazut giảm 273 đồng/kg.
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
