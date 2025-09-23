Giá xăng dầu hôm nay (23-9): Giảm nhẹ

“Giới đầu tư đang tập trung vào khả năng thị trường dầu toàn cầu sẽ dư cung trong thời gian tới, trừ khi Mỹ và EU đạt được thỏa thuận về việc áp thuế mạnh hơn đối với các quốc gia mua dầu từ Nga”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,11 USD, tương đương 0,2%, xuống còn 66,57 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 0,04 USD, tương đương 0,1%, xuống còn 62,64 USD/thùng.

Theo thông tin từ công ty tiếp thị dầu mỏ SOMO, Iraq - quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng xuất khẩu dầu theo thỏa thuận với OPEC+. SOMO dự báo sản lượng xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 9 sẽ đạt từ 3,4 đến 3,45 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, ông Tariq Al-Roumi, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait chia sẻ với báo chí rằng, công suất sản xuất dầu thô của nước này hiện đạt 3,2 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Thị trường chứng khoán Mỹ vốn thường biến động cùng chiều với giá dầu cũng giảm điểm do lo ngại về chính sách thị thực và những đồn đoán xung quanh động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các quan chức Fed tỏ ra thận trọng với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Trong khi đó, lãi suất thấp thường thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu.

Căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông sau khi một số quốc gia phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, cũng như tại Đông Âu khi Estonia cáo buộc máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận nước này. Tuy nhiên, những diễn biến này chưa gây ra gián đoạn nguồn cung dầu ngay lập tức.