Giá xăng dầu hôm nay (23-9): Giảm nhẹ

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch đầu tuần với mức giảm nhẹ, khi lo ngại về nguồn cung dư thừa lấn át căng thẳng địa chính trị.
Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,11 USD, tương đương 0,2%, xuống còn 66,57 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 0,04 USD, tương đương 0,1%, xuống còn 62,64 USD/thùng.
“Giới đầu tư đang tập trung vào khả năng thị trường dầu toàn cầu sẽ dư cung trong thời gian tới, trừ khi Mỹ và EU đạt được thỏa thuận về việc áp thuế mạnh hơn đối với các quốc gia mua dầu từ Nga”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.
|Giá xăng dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 22-9. Ảnh minh họa: Tehran Times
Theo thông tin từ công ty tiếp thị dầu mỏ SOMO, Iraq - quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng xuất khẩu dầu theo thỏa thuận với OPEC+. SOMO dự báo sản lượng xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 9 sẽ đạt từ 3,4 đến 3,45 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, ông Tariq Al-Roumi, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait chia sẻ với báo chí rằng, công suất sản xuất dầu thô của nước này hiện đạt 3,2 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.
Thị trường chứng khoán Mỹ vốn thường biến động cùng chiều với giá dầu cũng giảm điểm do lo ngại về chính sách thị thực và những đồn đoán xung quanh động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Các quan chức Fed tỏ ra thận trọng với việc tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Trong khi đó, lãi suất thấp thường thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu.
Căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông sau khi một số quốc gia phương Tây công nhận Nhà nước Palestine, cũng như tại Đông Âu khi Estonia cáo buộc máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận nước này. Tuy nhiên, những diễn biến này chưa gây ra gián đoạn nguồn cung dầu ngay lập tức.
|Ảnh minh họa: Reuters
Giá dầu Brent và WTI đều giảm hơn 1% trong phiên giao dịch cuối tuần trước, do tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi lo ngại về nguồn cung lớn và nhu cầu suy yếu.
Theo các chuyên gia phân tích từ SEB, nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ quý III sang quý IV và tiếp tục đến quý I năm 2026, trong khi sản lượng của OPEC+ lại có xu hướng tăng.
“Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có tích trữ lượng dầu dư thừa hay không, hay giá dầu sẽ tiếp tục giảm xuống vùng 50 USD/thùng. Chúng tôi nghiêng về khả năng thứ hai”, các chuyên gia phân tích của SEB nhận định.
Ngoài ra, theo các nguồn tin từ Reuters, Iraq cũng đã sơ bộ thông qua kế hoạch nối lại hoạt động xuất khẩu dầu qua đường ống từ khu tự trị Kurdistan của nước này sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23-9, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.986 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.608 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.705 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.544 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.130 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 18-9. Theo đó, giá xăng tăng hơn 200 đồng/lít; giá dầu tăng 40-176 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 208 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel tăng 62 đồng/lít, dầu hỏa tăng 176 đồng/lít và dầu mazut tăng 40 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
THU TRANG