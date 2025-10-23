Giá xăng dầu hôm nay (23-10): Tiếp đà tăng mạnh

Giá dầu thế giới
Theo Reuters, ngày 22-10, giá dầu Brent tăng 2,44 USD, (tương đương 3,98%), lên mức 63,76 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 2,42 USD, (tương đương 4,23%), lên mức 59,66 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 22-10. Ảnh minh họa: Anadolu Ajaisu
Phát biểu tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington sẽ sớm công bố gói trừng phạt mở rộng nhằm vào Moscow, có thể ngay trong tối thứ Tư hoặc sáng sớm thứ Năm.
Theo giới phân tích, động thái này khiến thị trường năng lượng toàn cầu thêm căng thẳng, khi các nhà nhập khẩu châu Á, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc, có thể chịu áp lực phải cắt giảm lượng mua dầu từ Nga.
Ngoài yếu tố địa chính trị, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Mỹ.
Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đồng loạt giảm trong tuần trước, phản ánh nhu cầu sử dụng năng lượng gia tăng khi nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào mùa tiêu thụ cao điểm.
|Ngoài yếu tố địa chính trị, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Mỹ. Ảnh minh họa: Future Bridge
Tuần trước, dự trữ dầu thô giảm 961.000 thùng, xuống còn 422,8 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters là tăng 1,2 triệu thùng.
“Đây là con số rất ấn tượng trong giai đoạn giao mùa, cho thấy nhu cầu dầu mỏ tại Mỹ đang rất mạnh mẽ và các dữ liệu hiện tại không phản ánh tình trạng dư cung, ít nhất là ở thị trường Mỹ”, chuyên gia phân tích cấp cao Phil Flynn tại Price Futures Group, nhận định.
Bên cạnh đó, thị trường còn theo dõi sát sao diễn biến thương mại Mỹ-Trung Quốc và quan hệ thương mại Mỹ-Ấn Độ, vốn có thể ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp dự kiến tại Hàn Quốc vào tuần tới. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng cuộc gặp có thể bị hoãn, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm thận trọng.
Trong khi đó, tại Ấn Độ - quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, các tín hiệu cho thấy New Delhi và Washington đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại song phương.
Tờ Mint của Ấn Độ dẫn nguồn tin cho biết, hai nước có thể sớm ký kết một hiệp định bị đình trệ từ lâu. Theo đó, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ từ 50% xuống còn khoảng 15-16%.
“Nếu thỏa thuận này hoàn tất, Ấn Độ có thể từng bước cắt giảm nhập khẩu dầu thô từ Nga, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các nguồn cung khác như Trung Đông hoặc Mỹ”, chuyên gia phân tích Soojin Kim của MUFG nhận định.
Ngoài ra, mối lo ngại về nguồn cung bùng lên, khi có thông tin hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn lại, cùng với các tín hiệu cứng rắn từ phương Tây, làm gia tăng lo ngại nguồn cung từ Nga có thể bị gián đoạn, trong khi nhu cầu toàn cầu vẫn ở mức cao.
Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và cho biết thêm, Thủ tướng Modi đã đảm bảo với ông rằng, Ấn Độ sẽ hạn chế mua dầu từ Nga, một phát biểu được xem là góp phần củng cố tâm lý tăng giá của thị trường.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.226 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.903 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.423 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.406 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.371 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 16-10. Theo đó, giá xăng, dầu tăng - giảm tùy từng mặt hàng. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít và dầu mazut giảm 437 đồng/kg.
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự Nga - Ukraine tiếp diễn, Ukraine tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
HOÀNG TRƯỜNG