Giá xăng dầu hôm nay (23-10): Tiếp đà tăng mạnh

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp dự kiến tại Hàn Quốc vào tuần tới. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng cuộc gặp có thể bị hoãn, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm thận trọng.

Trong khi đó, tại Ấn Độ - quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, các tín hiệu cho thấy New Delhi và Washington đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại song phương.

Tờ Mint của Ấn Độ dẫn nguồn tin cho biết, hai nước có thể sớm ký kết một hiệp định bị đình trệ từ lâu. Theo đó, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ từ 50% xuống còn khoảng 15-16%.

“Nếu thỏa thuận này hoàn tất, Ấn Độ có thể từng bước cắt giảm nhập khẩu dầu thô từ Nga, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các nguồn cung khác như Trung Đông hoặc Mỹ”, chuyên gia phân tích Soojin Kim của MUFG nhận định.

Ngoài ra, mối lo ngại về nguồn cung bùng lên, khi có thông tin hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn lại, cùng với các tín hiệu cứng rắn từ phương Tây, làm gia tăng lo ngại nguồn cung từ Nga có thể bị gián đoạn, trong khi nhu cầu toàn cầu vẫn ở mức cao.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và cho biết thêm, Thủ tướng Modi đã đảm bảo với ông rằng, Ấn Độ sẽ hạn chế mua dầu từ Nga, một phát biểu được xem là góp phần củng cố tâm lý tăng giá của thị trường.