Giá xăng dầu hôm nay (22-9): Áp lực giảm giá do nguồn cung tăng

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, việc Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm có thể không đủ để hỗ trợ thị trường dầu, bởi điều này khiến đồng USD yếu hơn, làm cho dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua.

Tuy nhiên, giá dầu thế giới tuần này có xu hướng giảm trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nguồn cung lớn và nhu cầu suy yếu lấn át kỳ vọng rằng động thái cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ kích thích tiêu thụ.

Dữ liệu kinh tế mới nhất tại Mỹ càng làm gia tăng quan ngại, thị trường việc làm tại nước này suy yếu và hoạt động xây dựng nhà ở trong tháng 8 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua, do lượng nhà tồn kho chưa bán được ở mức cao.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tuần trước giảm, trái ngược với đợt tăng mạnh trước đó, nhưng thị trường lao động vẫn yếu đi khi cả cung và cầu lao động đều suy giảm. Bên cạnh đó, nguồn cung dư thừa và nhu cầu nhiên liệu thấp ở Mỹ - nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cũng tạo áp lực giảm giá.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng mới công bố số liệu cho thấy tuần trước tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh do xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, lượng tồn kho sản phẩm chưng cất, trong đó có dầu diesel lại tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ và kìm hãm đà tăng giá dầu.