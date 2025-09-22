Giá xăng dầu hôm nay (22-9): Áp lực giảm giá do nguồn cung tăng

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 22-9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,08 USD/thùng (tương đương 0,12%), lên mức 66,76 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,06 USD/thùng (tương đương 0,1%), lên mức 62,74 USD/thùng.
Tuy nhiên, giá dầu thế giới tuần này có xu hướng giảm trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nguồn cung lớn và nhu cầu suy yếu lấn át kỳ vọng rằng động thái cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ kích thích tiêu thụ.
Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, việc Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm có thể không đủ để hỗ trợ thị trường dầu, bởi điều này khiến đồng USD yếu hơn, làm cho dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua.
|Giá xăng dầu thế giới tuần qua biến động liên tục. Ảnh minh họa: Reuters
Dữ liệu kinh tế mới nhất tại Mỹ càng làm gia tăng quan ngại, thị trường việc làm tại nước này suy yếu và hoạt động xây dựng nhà ở trong tháng 8 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua, do lượng nhà tồn kho chưa bán được ở mức cao.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tuần trước giảm, trái ngược với đợt tăng mạnh trước đó, nhưng thị trường lao động vẫn yếu đi khi cả cung và cầu lao động đều suy giảm. Bên cạnh đó, nguồn cung dư thừa và nhu cầu nhiên liệu thấp ở Mỹ - nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cũng tạo áp lực giảm giá.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng mới công bố số liệu cho thấy tuần trước tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh do xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, lượng tồn kho sản phẩm chưng cất, trong đó có dầu diesel lại tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ và kìm hãm đà tăng giá dầu.
|Ảnh minh họa: Reuters
Hàng loạt tổ chức uy tín đều đồng loạt đưa ra kịch bản dư cung lớn vào cuối năm nay và trong năm tới, có thể khiến giá dầu toàn cầu về ngưỡng 50 USD/thùng hoặc thấp hơn.
Dự báo gần đây nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ám chỉ một mức dư thừa kỷ lục 3,3 triệu thùng/ngày vào năm 2026. Theo IEA, nguồn cung dầu toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục 106,9 triệu thùng/ngày trong tháng 8-2025, chủ yếu do OPEC và các quốc gia khác đẩy mạnh sản xuất trong bối cảnh nguy cơ dư cung sắp tới đang kìm hãm giá cả.
Trong khi đó, kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ cùng dấu hiệu dư cung trong tồn kho nhiên liệu Mỹ đang gây áp lực lên tâm lý thị trường.
Tồn kho sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng thêm 4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo chỉ 1 triệu thùng, càng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu ở quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới và gây sức ép lên giá dầu.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22-9, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.986 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.608 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.705 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.544 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.130 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 18-9. Theo đó, giá xăng tăng hơn 200 đồng/lít; giá dầu tăng 40-176 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 208 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel tăng 62 đồng/lít, dầu hỏa tăng 176 đồng/lít và dầu mazut tăng 40 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
THU TRANG