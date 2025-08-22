Giá xăng dầu hôm nay (22-8): Tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 83 cent (tương đương 1,2%), lên mức 67,67 USD/thùng, mức cao nhất trong hai tuần. Giá dầu WTI tăng 81 cent (tương đương 1,3%), lên mức 63,52 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng gần 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 21-8. Ảnh minh họa: Reuters

Sau khi kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình được thúc đẩy bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump không thành hiện thực, cả Moscow và Kiev tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc trì hoãn đàm phán hòa bình. Hôm thứ Năm, Nga đã tiến hành một cuộc không kích lớn gần biên giới Ukraine với Liên minh châu Âu, trong khi Ukraine tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga.