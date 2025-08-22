Giá xăng dầu hôm nay (22-8): Tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới
Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 83 cent (tương đương 1,2%), lên mức 67,67 USD/thùng, mức cao nhất trong hai tuần. Giá dầu WTI tăng 81 cent (tương đương 1,3%), lên mức 63,52 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới tiếp tục tăng gần 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 21-8. Ảnh minh họa: Reuters
Sau khi kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình được thúc đẩy bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump không thành hiện thực, cả Moscow và Kiev tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc trì hoãn đàm phán hòa bình. Hôm thứ Năm, Nga đã tiến hành một cuộc không kích lớn gần biên giới Ukraine với Liên minh châu Âu, trong khi Ukraine tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga.
Theo Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates: “Một số rủi ro địa chính trị đang quay trở lại thị trường”. Trong khi đó, ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích cấp cao tại Công ty tư vấn năng lượng PVM Oil Associates cho rằng, bất ổn này làm gia tăng khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với Nga.
|Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi thông tin lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, cho thấy nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh. Ảnh minh họa: The Hindu Business
Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm 6 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,8 triệu thùng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.
“Lượng dự trữ eo hẹp này trái ngược với dự báo dư cung vào năm 2026 của cả IEA và EIA, thách thức kỳ vọng chung trên thị trường”, chuyên gia phân tích Alex Hodes tại Công ty môi giới hàng hóa StoneX, nhận định.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang hướng sự chú ý đến Hội nghị Jackson Hole tại Wyoming (Mỹ) để tìm kiếm tín hiệu về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Dự kiến, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu vào ngày hôm nay.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.464 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.092 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 17.905 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 17.814 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.116 đồng/kg
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 21-8. Theo đó, giá xăng tăng, giá dầu giảm. Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel giảm 172 đồng/lít, dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, dầu mazut giảm 152 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
Cũng theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
