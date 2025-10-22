Giá xăng dầu hôm nay (22-10): Quay đầu tăng nhẹ

Tuy nhiên, mức độ contango hiện nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Đầu tháng này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, thặng dư nguồn cung trong năm tới có thể đẩy thị trường vào trạng thái siêu contango, tức là khoảng cách giá giữa các kỳ hạn nới rộng mạnh mẽ nhưng điều đó vẫn chưa trở thành hiện thực.

“Chúng tôi nhận thấy thị trường đang dư cung, nhưng chưa đến mức mất cân đối nghiêm trọng. Giá dầu có khả năng ổn định quanh mức hiện tại, song vẫn chịu áp lực nếu căng thẳng thương mại leo thang”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS nhận định.

Một cuộc khảo sát sơ bộ của Reuters công bố hôm thứ Hai cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ có thể đã tăng trong tuần qua, yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Theo chuyên gia năng lượng Scott Shelton của TP ICAP Group, thực tế về việc tích trữ hàng tồn kho cuối cùng đã xuất hiện và giá cả sẽ giảm xuống để tạo ra tình trạng contango sâu hơn trên thị trường. Điều này khuyến khích các nhà đầu tư lưu trữ dầu để bán ra sau khi nguồn cung thắt chặt, giúp kiếm lời từ mức giá cao hơn.

Cùng thời điểm, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch mua 1 triệu thùng dầu thô để bổ sung cho Dự trữ dầu mỏ chiến lược. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm hỗ trợ ổn định giá và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường biến động.