Giá xăng dầu hôm nay (22-10): Quay đầu tăng nhẹ

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, giá dầu Brent tăng 0,59USD, (tương đương 0,97%), lên mức 61,60USD/thùng, giá dầu WTI tăng 0,30USD, (tương đương 0,52%), lên mức 57,82 USD.
|Giá dầu thế giới quay đầu tăng gần 1% trong phiên giao dịch ngày 21-10. Ảnh minh họa: premiumtimesng.com
Cả hai loại dầu này trước đó đều rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 do sản lượng dầu thô kỷ lục của Mỹ và kế hoạch tăng cung của OPEC+, làm dấy lên lo ngại về khả năng dư cung trong những tháng tới.
Theo chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao Bjarne Schieldrop của SEB, lượng dầu thô và nhiên liệu chưng cất dự trữ của Mỹ hiện vẫn ở mức tương đối thấp, qua đó giúp giảm bớt áp lực lên giá dầu. “Các yếu tố cơ bản trên thị trường vẫn cho thấy nguồn cung không quá dư thừa như lo ngại ban đầu”, ông Bjarne Schieldrop nhận định.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng làm gia tăng dự đoán rằng, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ kìm hãm nhu cầu dầu mỏ. Tuy nhiên, cả hai bên đã có những nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng sẽ đạt được một “thỏa thuận thương mại công bằng” khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tuần tới.
Một diễn biến khác đáng chú ý là cấu trúc đường cong giá tương lai của dầu Brent và WTI đã bắt đầu chuyển sang trạng thái contango, tức là giá giao ngay thấp hơn giá giao sau. Đây thường được xem là dấu hiệu của nguồn cung ngắn hạn dồi dào và nhu cầu giảm sút.
|Ảnh minh họa: Business Day
Tuy nhiên, mức độ contango hiện nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Đầu tháng này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, thặng dư nguồn cung trong năm tới có thể đẩy thị trường vào trạng thái siêu contango, tức là khoảng cách giá giữa các kỳ hạn nới rộng mạnh mẽ nhưng điều đó vẫn chưa trở thành hiện thực.
“Chúng tôi nhận thấy thị trường đang dư cung, nhưng chưa đến mức mất cân đối nghiêm trọng. Giá dầu có khả năng ổn định quanh mức hiện tại, song vẫn chịu áp lực nếu căng thẳng thương mại leo thang”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS nhận định.
Một cuộc khảo sát sơ bộ của Reuters công bố hôm thứ Hai cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ có thể đã tăng trong tuần qua, yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn.
Theo chuyên gia năng lượng Scott Shelton của TP ICAP Group, thực tế về việc tích trữ hàng tồn kho cuối cùng đã xuất hiện và giá cả sẽ giảm xuống để tạo ra tình trạng contango sâu hơn trên thị trường. Điều này khuyến khích các nhà đầu tư lưu trữ dầu để bán ra sau khi nguồn cung thắt chặt, giúp kiếm lời từ mức giá cao hơn.
Cùng thời điểm, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch mua 1 triệu thùng dầu thô để bổ sung cho Dự trữ dầu mỏ chiến lược. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm hỗ trợ ổn định giá và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường biến động.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.226 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.903 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.423 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.406 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.371 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 16-10. Theo đó, giá xăng, dầu tăng - giảm tùy từng mặt hàng. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít và dầu mazut giảm 437 đồng/kg.
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự Nga - Ukraine tiếp diễn, Ukraine tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
HOÀNG TRƯỜNG