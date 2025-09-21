Giá xăng dầu hôm nay (21-9): Tuần biến động

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch đầu tuần khi thị trường theo dõi ảnh hưởng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc các nước NATO ngừng mua dầu từ Moscow.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16-9, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung từ Nga có thể bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cảng và nhà máy lọc dầu của Nga.
“Các cuộc tấn công nhằm vào cảng xuất khẩu dầu lớn như Primorsk chủ yếu hạn chế khả năng Nga bán dầu ra thị trường quốc tế, tác động trực tiếp đến thị trường xuất khẩu. Quan trọng hơn, điều này cho thấy thị trường dầu toàn cầu có thể bị gián đoạn, tạo thêm áp lực đẩy giá dầu tăng”, các nhà phân tích của JP Morgan nhận định.
|Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận đầy biến động. Ảnh minh họa: Reuters
Trong phiên giao dịch ngày 17-9, giá dầu đảo chiều giảm sau khi số liệu vừa công bố cho thấy tồn kho dầu diesel tại Mỹ tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ của nước này, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất đúng như kỳ vọng.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố số liệu cho thấy tuần trước tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh do xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, lượng tồn kho sản phẩm chưng cất, trong đó có dầu diesel, lại tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ và kìm hãm đà tăng giá dầu.
Bên cạnh đó, ngày 17-9, Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm đúng như dự báo và phát tín hiệu sẽ tiếp tục giảm chi phí vay trong những tháng cuối năm nhằm ứng phó với những lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế.
|Ảnh minh họa: Reuters
Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 18-9 khi giới đầu tư lo ngại về triển vọng phát triển của nền kinh tế Mỹ.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tuần trước giảm, trái ngược với đợt tăng mạnh trước đó, nhưng thị trường lao động vẫn yếu đi khi cả cung và cầu lao động đều suy giảm. Bên cạnh đó, nguồn cung dư thừa và nhu cầu nhiên liệu thấp ở Mỹ - nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cũng tạo áp lực giảm giá.
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu tiếp tục giảm do giới đầu tư lo ngại nguồn cung lớn và nhu cầu suy yếu lấn át kỳ vọng rằng động thái cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm của Fed sẽ kích thích tiêu thụ.
Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, việc Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm có thể không đủ để hỗ trợ thị trường dầu, bởi điều này khiến đồng USD yếu hơn, làm cho dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua.
Dữ liệu kinh tế mới nhất tại Mỹ càng làm gia tăng quan ngại, thị trường việc làm tại nước này suy yếu và hoạt động xây dựng nhà ở trong tháng 8 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua, do lượng nhà tồn kho chưa bán được ở mức cao.
Như vậy, tuần này, giá dầu ghi nhận 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Giá dầu thế giới chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: Fed hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn với việc Ukraine gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga…
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 21-9 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.986 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.608 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.705 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.544 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.130 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 18-9. Theo đó, giá xăng tăng hơn 200 đồng/lít; giá dầu tăng 40-176 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 208 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel tăng 62 đồng/lít, dầu hỏa tăng 176 đồng/lít và dầu mazut tăng 40 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN