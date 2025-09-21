Giá xăng dầu hôm nay (21-9): Tuần biến động

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch đầu tuần khi thị trường theo dõi ảnh hưởng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc các nước NATO ngừng mua dầu từ Moscow.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16-9, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung từ Nga có thể bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cảng và nhà máy lọc dầu của Nga.

“Các cuộc tấn công nhằm vào cảng xuất khẩu dầu lớn như Primorsk chủ yếu hạn chế khả năng Nga bán dầu ra thị trường quốc tế, tác động trực tiếp đến thị trường xuất khẩu. Quan trọng hơn, điều này cho thấy thị trường dầu toàn cầu có thể bị gián đoạn, tạo thêm áp lực đẩy giá dầu tăng”, các nhà phân tích của JP Morgan nhận định.