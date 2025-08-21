Giá xăng dầu hôm nay (21-8): Bật tăng

Các quan chức Đại sứ quán Nga tại New Delhi cho biết hôm thứ Tư, Nga hy vọng sẽ tiếp tục cung cấp dầu cho Ấn Độ bất chấp cảnh báo từ Mỹ, đồng thời cho biết thêm Moscow hy vọng các cuộc đàm phán ba bên sẽ sớm diễn ra với Ấn Độ và Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ kể từ ngày 27-8, như một hình phạt cho việc mua dầu của Nga.

Trong một diễn biến khác, Iran cho rằng hiện chưa phải là “thời điểm chín muồi” để có thể có các cuộc thương lượng hiệu quả về vấn đề hạt nhân với Mỹ. Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba OPEC, sau Saudi Arabia và Iraq. Do đó, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Tehran đều có thể thúc đẩy xuất khẩu dầu của Iran ra thị trường toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Tổ chức sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI), xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 6 giảm xuống mức thấp nhất ba tháng. Trong khi đó, tại Na Uy - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai châu Âu sau Nga, tổng sản lượng dầu khí tháng 7 vượt dự báo chính thức 3,9%, theo Cục Khai thác ngoài khơi Na Uy (NOD).

