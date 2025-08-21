Giá xăng dầu hôm nay (21-8): Bật tăng

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, giá dầu Brent tăng 1,16 USD/thùng (tương đương 1,76%), lên mức 66,95 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,79 USD/thùng (tương đương 1,27%), lên mức 63,14 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới bật tăng gần 2% trong phiên giao dịch ngày 20-8. Ảnh minh họa: Anadolu Ajaisu.
Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô giảm 6 triệu thùng, vượt xa dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích và con số 2,4 triệu thùng do Viện Dầu khí Mỹ đưa ra trước đó.
“Xuất khẩu phục hồi và nhu cầu lọc dầu mạnh mẽ đã tạo ra báo cáo rất tích cực”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định.
Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết trong một lưu ý rằng, diễn biến giá cả bất ổn là do những cập nhật hằng ngày về cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, với xu hướng “lên - xuống” thất thường.
Trước đó, giá dầu giảm hơn 1% khi kỳ vọng về thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine gia tăng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận khả năng Moscow không muốn đạt thỏa thuận; đồng thời khẳng định sẽ không đưa quân tới Ukraine, nhưng để ngỏ khả năng hỗ trợ trên không. Nga cảnh báo phương Tây rằng mọi nỗ lực bảo đảm an ninh cho Kiev mà không có sự tham gia của Moscow sẽ “không đi đến đâu”.
Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, vẫn duy trì xuất khẩu sang Ấn Độ bất chấp cảnh báo từ Washington.
|Ảnh minh họa: Oiiprice
Các quan chức Đại sứ quán Nga tại New Delhi cho biết hôm thứ Tư, Nga hy vọng sẽ tiếp tục cung cấp dầu cho Ấn Độ bất chấp cảnh báo từ Mỹ, đồng thời cho biết thêm Moscow hy vọng các cuộc đàm phán ba bên sẽ sớm diễn ra với Ấn Độ và Trung Quốc.
Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ kể từ ngày 27-8, như một hình phạt cho việc mua dầu của Nga.
Trong một diễn biến khác, Iran cho rằng hiện chưa phải là “thời điểm chín muồi” để có thể có các cuộc thương lượng hiệu quả về vấn đề hạt nhân với Mỹ. Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba OPEC, sau Saudi Arabia và Iraq. Do đó, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Tehran đều có thể thúc đẩy xuất khẩu dầu của Iran ra thị trường toàn cầu.
Theo dữ liệu từ Tổ chức sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI), xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 6 giảm xuống mức thấp nhất ba tháng. Trong khi đó, tại Na Uy - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai châu Âu sau Nga, tổng sản lượng dầu khí tháng 7 vượt dự báo chính thức 3,9%, theo Cục Khai thác ngoài khơi Na Uy (NOD).
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 21-8 cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.354 đồng/lít.
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.884 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.077 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.020 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.268 đồng/kg.
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 14-8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Giá xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít, dầu diesel giảm 723 đồng/lít, dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, dầu mazut giảm 379 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các sản phẩm xăng E5-RON 92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.
HOÀNG TRƯỜNG