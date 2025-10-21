Giá xăng dầu hôm nay (21-10): Giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, giá dầu Brent giảm 0,28 USD, (tương đương 0,46%), xuống còn 61,01 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 0,16 USD, (tương đương 0,28%), xuống còn 57,36 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới giảm gần 1% trong phiên giao dịch ngày 20-10, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Ảnh minh họa: Reuters
Cả hai loại dầu đều giảm hơn 1 USD trong đầu phiên giao dịch và khép lại ngày giao dịch ở mức thấp nhất trong 5 tháng qua.
Tuần trước, cả hai loại dầu đều giảm hơn 2%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp.
Các nhà phân tích cho rằng, cấu trúc thị trường dầu thô toàn cầu đã chuyển từ trạng thái thiếu hụt nguồn cung sang dư thừa rõ rệt. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng dự báo, tình trạng dư cung có thể gia tăng trong những năm tới, làm suy yếu đà phục hồi của giá dầu.
“Những lo ngại về tình trạng dư thừa này hiện đang ảnh hưởng đến thị trường, đặc biệt là khi hướng tới năm 2026. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy các kho chứa nổi tăng lên và các bể chứa nội địa được lấp đầy. Đây thực sự là một câu chuyện bi quan mà thị trường dầu mỏ chưa từng chứng kiến trong thời gian dài”, ông John Kilduff, đối tác của Again Capital, nhận định.
Bên cạnh yếu tố cung cầu, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục tạo áp lực lên giá dầu. Mỹ và Trung Quốc đã tái khởi động các biện pháp trả đũa thương mại, trong đó bao gồm việc áp thuế cảng đối với tàu chở hàng giữa hai nước, những động thái ăn miếng trả miếng này có thể làm gián đoạn dòng chảy vận chuyển hàng hóa toàn cầu.
Tuần trước, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo, sự tách rời giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể làm giảm 7% sản lượng kinh tế toàn cầu trong dài hạn, đồng thời gây tác động tiêu cực tới thương mại năng lượng.
Một số thông tin tích cực phần nào giúp hạn chế đà giảm của giá dầu. Nhóm vận động hành lang gồm các tập đoàn lớn của Mỹ, như: Oracle, Amazon và ExxonMobil đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump đình chỉ các quy định gây cản trở xuất khẩu, đồng thời cảnh báo các biện pháp này có thể khiến Trung Quốc và các quốc gia khác loại bỏ doanh nghiệp Mỹ khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tuy nhiên, sự bất ổn vẫn bao trùm khi Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ sẽ duy trì mức thuế quan khổng lồ đối với Ấn Độ trừ khi nước này ngừng mua dầu của Nga, yếu tố có thể tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.
|Ảnh minh họa: Reuters
Về phía cung, Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết, số giàn khoan dầu tại Mỹ tuần qua đã tăng trở lại sau ba tuần sụt giảm.
Các nhà phân tích tại Công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates cho biết, trong ngắn hạn, thị trường đang bước vào giai đoạn giao mùa với hoạt động bảo trì nhà máy lọc dầu, sản lượng khai thác giảm nhẹ và sự theo dõi sát sao của giới đầu tư đối với dữ liệu hàng tồn kho hằng tuần của Mỹ”.
Một khảo sát sơ bộ của Reuters cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ được dự báo tăng khoảng 1,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17-10, khiến áp lực giảm giá càng lớn hơn.
Với hàng loạt yếu tố bất lợi cùng triển vọng kinh tế toàn cầu kém tươi sáng, thị trường dầu mỏ đang bước vào giai đoạn thử thách mới, nơi mối lo về dư cung và nhu cầu suy yếu có thể tiếp tục chi phối xu hướng giá trong những tháng tới.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 21-10 cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.226 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.903 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.423 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.406 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.371 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 16-10. Theo đó, giá xăng, dầu tăng - giảm tùy từng mặt hàng. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít và dầu mazut giảm 437 đồng/kg.
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự Nga - Ukraine tiếp diễn, Ukraine tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
HOÀNG TRƯỜNG