Giá xăng dầu hôm nay (21-10): Giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng

Cả hai loại dầu đều giảm hơn 1 USD trong đầu phiên giao dịch và khép lại ngày giao dịch ở mức thấp nhất trong 5 tháng qua.

Các nhà phân tích cho rằng, cấu trúc thị trường dầu thô toàn cầu đã chuyển từ trạng thái thiếu hụt nguồn cung sang dư thừa rõ rệt. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng dự báo, tình trạng dư cung có thể gia tăng trong những năm tới, làm suy yếu đà phục hồi của giá dầu.

“Những lo ngại về tình trạng dư thừa này hiện đang ảnh hưởng đến thị trường, đặc biệt là khi hướng tới năm 2026. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy các kho chứa nổi tăng lên và các bể chứa nội địa được lấp đầy. Đây thực sự là một câu chuyện bi quan mà thị trường dầu mỏ chưa từng chứng kiến trong thời gian dài”, ông John Kilduff, đối tác của Again Capital, nhận định.

Bên cạnh yếu tố cung cầu, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục tạo áp lực lên giá dầu. Mỹ và Trung Quốc đã tái khởi động các biện pháp trả đũa thương mại, trong đó bao gồm việc áp thuế cảng đối với tàu chở hàng giữa hai nước, những động thái ăn miếng trả miếng này có thể làm gián đoạn dòng chảy vận chuyển hàng hóa toàn cầu.

Tuần trước, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo, sự tách rời giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể làm giảm 7% sản lượng kinh tế toàn cầu trong dài hạn, đồng thời gây tác động tiêu cực tới thương mại năng lượng.

Một số thông tin tích cực phần nào giúp hạn chế đà giảm của giá dầu. Nhóm vận động hành lang gồm các tập đoàn lớn của Mỹ, như: Oracle, Amazon và ExxonMobil đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump đình chỉ các quy định gây cản trở xuất khẩu, đồng thời cảnh báo các biện pháp này có thể khiến Trung Quốc và các quốc gia khác loại bỏ doanh nghiệp Mỹ khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.