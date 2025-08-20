Giá xăng dầu hôm nay (20-8): Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 19-8, khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng đạt được một thỏa thuận có thể hợp pháp hóa hoặc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, qua đó mở đường nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga và gia tăng nguồn cung toàn cầu.
|Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 19-8. Ảnh minh họa: Tehran Times
Theo Oilprice, giá dầu Brent giảm 0,61 USD/thùng (tương đương 0,92%), xuống còn 65,99 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,92 USD/thùng (tương đương 1,45%), xuống còn 62,50 USD/thùng.
“Ngay cả khi có hòa bình, chúng tôi vẫn giữ vị thế bán khống kỷ lục. Nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu có thể bật tăng trở lại”, ông Phil Flynn chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.
Theo Reuters, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các đồng minh châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Washington đang thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelenskiy, có thể dẫn đến hội nghị thượng đỉnh ba bên có sự tham gia của cả ba nhà lãnh đạo.
Tổng thống Zelenskiy đánh giá cuộc trao đổi với Tổng thống Trump là “rất tốt” và cho biết Mỹ đang xem xét cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine, dù chi tiết chưa được công bố. Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh lo ngại Washington có thể thúc đẩy một thỏa thuận theo điều kiện có lợi cho Moscow.
|Ảnh minh họa: Future Bridge
Theo ông Suvro Sarkar, người đứng đầu nhóm năng lượng của Ngân hàng châu Á DBS, lập trường mềm mỏng hơn của ông Donald Trump về các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các nhà nhập khẩu dầu Nga đã phần nào xoa dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung.
“Nếu căng thẳng hạ nhiệt và nguy cơ lệnh trừng phạt mới giảm, giá dầu có thể lùi về mức trung bình 58 USD/thùng trong quý IV-2025 hoặc quý I-2026”, ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của TD Securities, nhận định.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 20-8 cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.354 đồng/lít.
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.884 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.077 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.020 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.268 đồng/kg.
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 14-8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Giá xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít, dầu diesel giảm 723 đồng/lít, dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, dầu mazut giảm 379 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các sản phẩm xăng E5-RON 92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.
HOÀNG TRƯỜNG