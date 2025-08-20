Giá xăng dầu hôm nay (20-8): Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 19-8, khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng đạt được một thỏa thuận có thể hợp pháp hóa hoặc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, qua đó mở đường nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga và gia tăng nguồn cung toàn cầu.

“Ngay cả khi có hòa bình, chúng tôi vẫn giữ vị thế bán khống kỷ lục. Nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu có thể bật tăng trở lại”, ông Phil Flynn chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.

Theo Reuters, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các đồng minh châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Washington đang thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelenskiy, có thể dẫn đến hội nghị thượng đỉnh ba bên có sự tham gia của cả ba nhà lãnh đạo.

Tổng thống Zelenskiy đánh giá cuộc trao đổi với Tổng thống Trump là “rất tốt” và cho biết Mỹ đang xem xét cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine, dù chi tiết chưa được công bố. Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh lo ngại Washington có thể thúc đẩy một thỏa thuận theo điều kiện có lợi cho Moscow.