Giá xăng dầu hôm nay (20-10): Xu hướng tăng giá

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 20-10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,20 USD/thùng (tương đương 0,33%), lên mức 61,49 USD/thùng và giá dầu WTI tăng 0,21 USD/thùng (tương đương 0,36%), lên mức 57,75 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới được dự báo có xu hướng tăng trong tuần này trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng. Ảnh minh họa: Economic Times
Một trong những yếu tố hỗ trợ giá dầu hiện nay là thông tin khả năng Ấn Độ sẽ ngừng nhập khẩu dầu từ Nga, động thái này có thể làm thay đổi dòng chảy thương mại và thúc đẩy nhu cầu từ các nguồn cung khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết rằng nước này sẽ ngừng mua dầu từ Nga.
“Đây là tín hiệu tích cực đối với giá dầu thô, bởi việc mất đi một khách hàng lớn có thể khiến thị trường dầu Nga rơi vào thế khó, từ đó tạo áp lực tăng giá đối với các nguồn cung khác”, ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG nhận định.
Theo Reuters, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã bắt đầu lên kế hoạch cắt giảm dần lượng dầu nhập từ Nga. Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ cho biết, mục tiêu chính của họ vẫn là bảo đảm giá năng lượng ổn định và nguồn cung an toàn, đồng thời không đưa ra bình luận trực tiếp nào về phát biểu của Tổng thống Donald Trump.
Trong một diễn biến khác, tại Nga, nguồn cung sản phẩm dầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Nhiều nhà máy lọc dầu buộc phải hoãn kế hoạch bảo dưỡng để duy trì nguồn cung trong nước và xuất khẩu. Mới đây, nhà máy Saratov bị tấn công, trong khi nhà máy Ufaneftekhim của Rosneft phải ngừng một phần hoạt động.
Các chuyên gia cho rằng, sự sụt giảm trong nguồn cung dầu thô và sản phẩm từ Nga sẽ giúp giá xăng dầu thế giới có thêm điểm tựa. Theo chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, mức giá thấp nhất của dầu Brent trong năm nay là 58,40 USD/thùng có thể sẽ rất khó bị phá vỡ.
Bên cạnh đó, Chính phủ Anh công bố thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil. Đây là bước đi nhằm gia tăng áp lực lên Moscow, khiến thị trường năng lượng toàn cầu trở nên thận trọng hơn.
|Giá dầu tuần này chịu ảnh hưởng lớn từ rủi ro thị trường và diễn biến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh minh họa: Future Bridge
Theo các chuyên gia phân tích, xu hướng giá xăng dầu hiện chịu ảnh hưởng lớn từ rủi ro thị trường và diễn biến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Cuộc đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nóng trở lại. Mỹ và Trung Quốc đã áp dụng thêm mức phí tại cảng đối với các tàu hàng qua lại, gây lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có các tuyến vận chuyển dầu mỏ.
Không dừng lại ở đó, Trung Quốc công bố siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế lên tới 100% với hàng hóa Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu phần mềm từ ngày 1-11. Những động thái này khiến giới đầu tư thận trọng hơn với thị trường năng lượng.
Dựa trên các dữ liệu hiện tại, giới phân tích nhận định giá dầu trong tuần tới nhiều khả năng sẽ tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng; lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn... Cùng với đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp tục gia tăng, sẽ đóng vai trò then chốt đối với xu hướng giá dầu trong tuần tới.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 20-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.226 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.903 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.423 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.406 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.371 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 16-10. Theo đó, giá xăng, dầu tăng - giảm tùy từng mặt hàng. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít và dầu mazut giảm 437 đồng/kg.
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự Nga - Ukraine tiếp diễn, Ukraine tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
HOÀNG TRƯỜNG