Giá xăng dầu hôm nay (20-10): Xu hướng tăng giá

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết rằng nước này sẽ ngừng mua dầu từ Nga.

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá dầu hiện nay là thông tin khả năng Ấn Độ sẽ ngừng nhập khẩu dầu từ Nga, động thái này có thể làm thay đổi dòng chảy thương mại và thúc đẩy nhu cầu từ các nguồn cung khác.

“Đây là tín hiệu tích cực đối với giá dầu thô, bởi việc mất đi một khách hàng lớn có thể khiến thị trường dầu Nga rơi vào thế khó, từ đó tạo áp lực tăng giá đối với các nguồn cung khác”, ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG nhận định.

Theo Reuters, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã bắt đầu lên kế hoạch cắt giảm dần lượng dầu nhập từ Nga. Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ cho biết, mục tiêu chính của họ vẫn là bảo đảm giá năng lượng ổn định và nguồn cung an toàn, đồng thời không đưa ra bình luận trực tiếp nào về phát biểu của Tổng thống Donald Trump.

Trong một diễn biến khác, tại Nga, nguồn cung sản phẩm dầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Nhiều nhà máy lọc dầu buộc phải hoãn kế hoạch bảo dưỡng để duy trì nguồn cung trong nước và xuất khẩu. Mới đây, nhà máy Saratov bị tấn công, trong khi nhà máy Ufaneftekhim của Rosneft phải ngừng một phần hoạt động.

Các chuyên gia cho rằng, sự sụt giảm trong nguồn cung dầu thô và sản phẩm từ Nga sẽ giúp giá xăng dầu thế giới có thêm điểm tựa. Theo chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, mức giá thấp nhất của dầu Brent trong năm nay là 58,40 USD/thùng có thể sẽ rất khó bị phá vỡ.

Bên cạnh đó, Chính phủ Anh công bố thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil. Đây là bước đi nhằm gia tăng áp lực lên Moscow, khiến thị trường năng lượng toàn cầu trở nên thận trọng hơn.