Giá xăng dầu hôm nay (2-9): Tăng do đồng USD suy yếu

Giá dầu thế giới

Giá dầu Brent đã tăng 1% trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 1-9, trong bối cảnh lo ngại xung đột Nga - Ukraine có thể gây gián đoạn nguồn cung, trong khi đồng USD yếu đi cũng hỗ trợ cho giá dầu.

Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,67 USD/thùng (tương đương 0,99%), lên mức 68,15 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,6 USD/thùng (tương đương 0,94%), lên mức 64,611 USD/thùng.

Do kỳ nghỉ lễ Lao động tại Mỹ, thị trường không ghi nhận phiên chốt giá chính thức đối với dầu WTI trong ngày 1-9. Khối lượng giao dịch của cả hai loại dầu này cũng giảm do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ.