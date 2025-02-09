Giá xăng dầu hôm nay (2-9): Tăng do đồng USD suy yếu

Giá dầu thế giới
Giá dầu Brent đã tăng 1% trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 1-9, trong bối cảnh lo ngại xung đột Nga - Ukraine có thể gây gián đoạn nguồn cung, trong khi đồng USD yếu đi cũng hỗ trợ cho giá dầu.
Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,67 USD/thùng (tương đương 0,99%), lên mức 68,15 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,6 USD/thùng (tương đương 0,94%), lên mức 64,611 USD/thùng.
Do kỳ nghỉ lễ Lao động tại Mỹ, thị trường không ghi nhận phiên chốt giá chính thức đối với dầu WTI trong ngày 1-9. Khối lượng giao dịch của cả hai loại dầu này cũng giảm do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ.
|Giá xăng dầu thế giới tăng do đồng USD suy yếu và lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga. Ảnh minh họa: Energy Now
Thị trường vẫn lo ngại về dòng chảy dầu từ Nga, khi lượng dầu xuất khẩu hằng tuần từ các cảng của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tuần, chỉ còn 2,72 triệu thùng/ngày, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu được các chuyên gia của ANZ trích dẫn.
Trong một diễn biến khác, báo cáo thị trường lao động Mỹ dự kiến công bố trong tuần này sẽ cung cấp cái nhìn tổng thể về sức khỏe nền kinh tế, đồng thời kiểm nghiệm niềm tin của giới đầu tư vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Quan điểm này đang thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro như hàng hóa.
Trước khi dữ liệu được công bố, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần qua, khiến giá dầu trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.
|OPEC+ có khả năng tiếp tục nâng mục tiêu sản lượng trong những tháng tới. Ảnh minh họa: Planet Energies
Giới đầu tư cũng đang hướng sự chú ý tới Bắc Kinh, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc).
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 8 ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 5 tháng qua. Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích hàng hóa của công ty SEB nhận định, diễn biến này đã hỗ trợ giá dầu và kim loại đồng.
“Vấn đề tiếp theo mà thị trường quan tâm là liệu các nước sản xuất dầu thuộc OPEC+ có tiếp tục nâng mục tiêu sản lượng sau tháng 9 hay không. Quyết định dự kiến sẽ được đưa ra trong vài ngày tới”, chuyên gia Tim Evans từ Evans Energy nhận định.
Theo các chuyên gia của HSBC, bước vào giai đoạn cuối mùa hè, tồn kho dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng trong quý IV năm 2025 và quý I năm 2026, với mức dư cung khoảng 1,6 triệu thùng/ngày trong quý cuối năm.
Nguồn cung tăng từ OPEC+, cùng với lượng tồn kho gia tăng, có thể tiếp tục gây áp lực lên giá dầu. Trong tháng 8, cả dầu Brent và WTI đều ghi nhận mức giảm hằng tháng đầu tiên sau 4 tháng tăng liên tiếp, với mức giảm hơn 6%.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 2-9, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.771 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.363 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.357 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.225 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.260 đồng/kg
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 28-8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít, dầu diesel tăng 452 đồng/lít, dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, dầu mazut tăng 144 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
THẢO NHIÊN