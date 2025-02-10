Giá xăng dầu hôm nay (2-10): Tiếp tục giảm mạnh

Giá dầu thế giới
Theo Oilprice, giá dầu Brent giảm 0,68 USD, tương đương 1,03%, xuống còn 65,35 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 1,79 USD, tương đương 2,82%, xuống còn 61,66 USD/thùng.
Đây là mức đóng cửa thấp nhất của giá dầu Brent kể từ ngày 5-6 và của WTI kể từ ngày 30-5.
|Giá dầu thế giới tiếp tục giảm ngày thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong vòng 16 tuần. Ảnh minh họa: Tehran Times
Theo Reuters, các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ lo ngại giá thấp sẽ ảnh hưởng đến đầu tư. Diamondback Energy, một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu của Mỹ cảnh báo, nếu giá dầu duy trì quanh mức 60 USD/thùng, nhiều mỏ khoan sẽ không còn hiệu quả, kéo theo rủi ro tăng trưởng sản xuất đình trệ.
“Các nhà đầu tư kỳ vọng, OPEC+ sẽ tăng sản lượng vào tháng 11, với mức tương đương mức tăng 500.000 thùng/ngày vào tháng 9, ngay cả khi nhu cầu của Mỹ và châu Á bắt đầu giảm”, chuyên gia phân tích Janiv Shah của Rystad Energy nhận định.
Trong khi đó, OPEC+ được cho là đang cân nhắc nâng sản lượng khai thác dầu thêm khoảng 500.000 thùng/ngày vào tháng 11, gấp ba lần mức tăng của tháng 10, khi Saudi Arabia tìm cách giành lại thị phần.
Tuy nhiên, OPEC khẳng định thông tin trên là sai lệch, đồng thời yêu cầu các thành viên tuân thủ chặt chẽ hạn ngạch và cắt giảm bù đắp phần sản lượng vượt trước đó.
|Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng, tiếp tục tạo áp lực lên giá dầu trong phiên giao dịch ngày 1-10. Ảnh minh họa: Future Bridge
Theo Reuters, áp lực giảm giá còn đến từ số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, dự trữ dầu thô tuần qua tăng 1,8 triệu thùng, cao hơn mức dự báo 1 triệu thùng. Trước đó, Viện Dầu khí Mỹ (API) báo cáo tồn kho giảm 3,7 triệu thùng.
“Dự trữ dầu thô tăng do xuất khẩu sụt giảm, cho thấy nhu cầu yếu. Cùng với nỗi lo về tác động của việc chính phủ Mỹ đóng cửa, thị trường đã chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh”, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, ông Phil Flynn nhận định.
Trong một diễn biến khác, chính phủ Mỹ đã chính thức đóng cửa từ ngày 1-10, sau khi Quốc hội và Nhà Trắng không đạt được thỏa thuận ngân sách. Các cơ quan chính phủ cảnh báo, điều này sẽ làm gián đoạn dữ liệu việc làm tháng 9 và nhiều báo cáo kinh tế quan trọng.
Mặc dù sản xuất công nghiệp Mỹ tăng nhẹ trong tháng 9, nhưng đơn đặt hàng mới và việc làm vẫn suy yếu, do tác động kéo dài từ chính sách thuế quan.
Tại châu Á, khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, hoạt động sản xuất tiếp tục giảm ở nhiều nền kinh tế chủ chốt, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu.
Ngoài ra, Nga cũng đối diện sức ép khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine làm gián đoạn hoạt động của một số nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, xuất khẩu từ 3 cảng phía Tây của Nga tháng 9 đã tăng 25% so với tháng 8.
Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates cho biết, trọng tâm cũng đang chuyển sang sự gián đoạn nguồn cung và xuất khẩu dầu tại Nga, do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nguồn cung nội địa vẫn trong tầm kiểm soát, dù một số khu vực có dấu hiệu thiếu nhiên liệu.
Tại Venezuela, nước thành viên OPEC đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, xuất khẩu dầu đạt trung bình 1,09 triệu thùng/ngày vào tháng 9, mức cao nhất hằng tháng kể từ tháng 2-2020, theo dữ liệu vận chuyển và tài liệu từ Công ty dầu khí Nhà nước PDVSA của Venezuela.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 2-10, cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.618 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.165 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.658 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.628 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.209 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày 25-9. Theo đó, giá xăng giảm về sát mức 20.000 đồng/lít, giá dầu tăng - giảm tùy loại. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít, dầu diesel giảm 47 đồng/lít, dầu hỏa tăng 84 đồng/lít và dầu mazut tăng 79 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
