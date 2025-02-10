Giá xăng dầu hôm nay (2-10): Tiếp tục giảm mạnh

Giá dầu thế giới

Theo Oilprice, giá dầu Brent giảm 0,68 USD, tương đương 1,03%, xuống còn 65,35 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 1,79 USD, tương đương 2,82%, xuống còn 61,66 USD/thùng.

Đây là mức đóng cửa thấp nhất của giá dầu Brent kể từ ngày 5-6 và của WTI kể từ ngày 30-5.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm ngày thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong vòng 16 tuần. Ảnh minh họa: Tehran Times



Theo Reuters, các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ lo ngại giá thấp sẽ ảnh hưởng đến đầu tư. Diamondback Energy, một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu của Mỹ cảnh báo, nếu giá dầu duy trì quanh mức 60 USD/thùng, nhiều mỏ khoan sẽ không còn hiệu quả, kéo theo rủi ro tăng trưởng sản xuất đình trệ.

“Các nhà đầu tư kỳ vọng, OPEC+ sẽ tăng sản lượng vào tháng 11, với mức tương đương mức tăng 500.000 thùng/ngày vào tháng 9, ngay cả khi nhu cầu của Mỹ và châu Á bắt đầu giảm”, chuyên gia phân tích Janiv Shah của Rystad Energy nhận định.