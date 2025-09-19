Giá xăng dầu hôm nay (19-9): Xăng dầu trong nước đồng loạt tăng giá

Giá dầu thế giới

Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi giới đầu tư lo ngại về triển vọng phát triển của nền kinh tế Mỹ, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 18-9, giá dầu Brent giảm 0,51 USD/thùng, tương đương 0,8%, xuống còn 67,44 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,48 USD/thùng, tương đương 0,8%, xuống còn 63,57 USD/thùng.

Ngày 17-9, Fed đã hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng chi phí vay trong thời gian tới nhằm ứng phó với dấu hiệu suy yếu trên thị trường việc làm.

“Họ phải làm như vậy vì rõ ràng kinh tế đang chững lại. Fed đang cố gắng khôi phục tăng trưởng kinh tế”, ông Jorge Montepeque, Giám đốc điều hành Onyx Capital Group, nhận định.