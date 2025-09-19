Giá xăng dầu hôm nay (19-9): Xăng dầu trong nước đồng loạt tăng giá

Giá dầu thế giới
Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi giới đầu tư lo ngại về triển vọng phát triển của nền kinh tế Mỹ, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 18-9, giá dầu Brent giảm 0,51 USD/thùng, tương đương 0,8%, xuống còn 67,44 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,48 USD/thùng, tương đương 0,8%, xuống còn 63,57 USD/thùng.
Ngày 17-9, Fed đã hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng chi phí vay trong thời gian tới nhằm ứng phó với dấu hiệu suy yếu trên thị trường việc làm.
“Họ phải làm như vậy vì rõ ràng kinh tế đang chững lại. Fed đang cố gắng khôi phục tăng trưởng kinh tế”, ông Jorge Montepeque, Giám đốc điều hành Onyx Capital Group, nhận định.
|Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 18-9. Ảnh minh họa: Reuters
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tuần trước giảm, trái ngược với đợt tăng mạnh trước đó, nhưng thị trường lao động vẫn yếu đi khi cả cung và cầu lao động đều suy giảm.
Hoạt động xây dựng nhà ở tại Mỹ trong tháng 8 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua do lượng nhà tồn kho chưa bán được khá lớn, cho thấy thị trường bất động sản tiếp tục là lực cản của tăng trưởng kinh tế.
Bên cạnh đó, nguồn cung dư thừa và nhu cầu nhiên liệu thấp ở Mỹ - nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cũng tạo áp lực giảm giá.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô tại Mỹ tuần trước giảm mạnh do nhập khẩu ròng xuống mức thấp kỷ lục, trong khi xuất khẩu tăng vọt lên mức cao nhất trong gần hai năm. Tuy nhiên, tồn kho sản phẩm chưng cất lại tăng tới 4 triệu thùng, vượt xa dự báo 1 triệu thùng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu và gây sức ép lên giá dầu.
|Ảnh minh họa: Reuters
Tại Nga - quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới năm 2024, Bộ Tài chính nước này đã công bố biện pháp mới nhằm bảo vệ ngân sách trước biến động giá dầu và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ukraine cho biết vừa tiến hành tấn công một tổ hợp chế biến dầu - hóa dầu và một nhà máy lọc dầu lớn của Nga bằng máy bay không người lái, nhằm làm gián đoạn ngành năng lượng của Moscow.
Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil của Mỹ khẳng định không có kế hoạch nối lại hoạt động tại Nga. Giới phân tích nhận định, bất kỳ động thái nào làm ảnh hưởng tới việc xuất khẩu dầu Nga ra thị trường quốc tế đều có thể hỗ trợ giá.
Ông Tariq Al-Roumi, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng sau quyết định hạ lãi suất của Fed, đặc biệt là từ các thị trường châu Á. Kuwait là thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Tại Qatar - một thành viên khác của OPEC, tập đoàn quốc doanh QatarEnergy đã nâng giá bán dầu al-Shaheen giao tháng 11 lên mức cao nhất trong 8 tháng qua.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19-9 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.986 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.608 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.705 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.544 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.130 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 18-9. Theo đó, giá xăng tăng hơn 200 đồng/lít; giá dầu tăng 40-176 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 208 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, dầu diesel tăng 62 đồng/lít, dầu hỏa tăng 176 đồng/lít và dầu mazut tăng 40 đồng/kg.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.
ĐỨC AN