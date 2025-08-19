Giá xăng dầu hôm nay (19-8): Đảo chiều tăng

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông Donald Trump bày tỏ hy vọng hội nghị này sẽ mở đường cho cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga; đồng thời cho rằng Moscow cũng mong muốn kết thúc xung đột.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, Ukraine cần từ bỏ hy vọng giành lại Crimea hay gia nhập NATO - quan điểm khiến dư luận đánh giá Washington đang nghiêng về Moscow trong việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình lâu dài thay vì chỉ là lệnh ngừng bắn.

“Tôi không cố gắng suy đoán về kết quả. Giờ đây, trọng tâm của thị trường là liệu ngày diễn ra cuộc họp ba bên có được công bố hay không”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska kết thúc mà không có thỏa thuận nào nhằm giải quyết hoặc chấm dứt xung đột, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã có những cuộc đàm phán phù hợp hơn với Moscow về việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình thay vì lệnh ngừng bắn trước.

Hôm thứ Hai, Ukraine đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Máy bay không người lái của nước này đã tấn công một mục tiêu ở vùng Tambov của Nga, khiến hoạt động cung cấp dầu qua eo biển Kerch tạm dừng, qua đó hỗ trợ phần nào cho giá dầu.