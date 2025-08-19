Giá xăng dầu hôm nay (19-8): Đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới
Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 75 cent (tương đương 1,14%), lên mức 66,60 USD/thùng; giá dầu WTI tăng khoảng 62 cent (tương đương 0,99%), lên mức 63,42 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh minh họa: Energy Now
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông Donald Trump bày tỏ hy vọng hội nghị này sẽ mở đường cho cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga; đồng thời cho rằng Moscow cũng mong muốn kết thúc xung đột.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, Ukraine cần từ bỏ hy vọng giành lại Crimea hay gia nhập NATO - quan điểm khiến dư luận đánh giá Washington đang nghiêng về Moscow trong việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình lâu dài thay vì chỉ là lệnh ngừng bắn.
“Tôi không cố gắng suy đoán về kết quả. Giờ đây, trọng tâm của thị trường là liệu ngày diễn ra cuộc họp ba bên có được công bố hay không”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, cho biết.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska kết thúc mà không có thỏa thuận nào nhằm giải quyết hoặc chấm dứt xung đột, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã có những cuộc đàm phán phù hợp hơn với Moscow về việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình thay vì lệnh ngừng bắn trước.
Hôm thứ Hai, Ukraine đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Máy bay không người lái của nước này đã tấn công một mục tiêu ở vùng Tambov của Nga, khiến hoạt động cung cấp dầu qua eo biển Kerch tạm dừng, qua đó hỗ trợ phần nào cho giá dầu.
|Ảnh minh họa: The Hindu Business
Cùng ngày, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro lên tiếng chỉ trích việc Ấn Độ nhập khẩu dầu thô từ Nga, cho rằng động thái này tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine và cần chấm dứt. Ông cảnh báo New Delhi đang trở thành trung tâm thanh toán toàn cầu cho dầu mỏ Nga, giúp Moscow chuyển đổi dầu thô bị cấm vận thành hàng xuất khẩu có giá trị cao, đồng thời cung cấp cho Moscow số USD mà nước này cần.
“Những phát biểu cứng rắn từ phía Mỹ về nhập khẩu dầu Nga, cộng với sự đình trệ trong đàm phán thương mại đang khiến giới đầu tư lo ngại dòng chảy năng lượng tiếp tục bị chi phối bởi căng thẳng địa chính trị, ngay cả khi triển vọng hòa bình ở Ukraine được cải thiện”, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Priyanka Sachdeva tại Công ty môi giới Phillip Nova, nhận định.
Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi những tín hiệu về chính sách lãi suất của Mỹ từ phát biểu sắp tới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole trong tuần này.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19-8 cụ thể như sau:
| - Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.354 đồng/lít.
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.884 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.077 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.020 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.268 đồng/kg.
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 14-8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Giá xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít, dầu diesel giảm 723 đồng/lít, dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, dầu mazut giảm 379 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các sản phẩm xăng E5-RON 92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.
HOÀNG TRƯỜNG