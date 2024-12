Giá xăng dầu hôm nay (19-12): Đồng loạt tăng?

Giá xăng dầu hôm nay (19-12): Giá xăng dầu thế giới nhích nhẹ. Giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ đồng loạt tăng trong khoảng 300-500 đồng/lít (kg). Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 18-12, giá dầu tăng nhẹ sau dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất như dự kiến. Giá dầu tăng nhẹ sau quyết định tăng lãi suất của Fed. Ảnh minh họa: Daily Trust Giá dầu Brent tăng 20 cent, hay 0,27%, lên mức 73,39 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 50 cent, tương đương 0,71%, lên mức 70,58 USD/thùng. Trong phiên, đã có thời điểm cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều tăng hơn 1 USD. Reuters dẫn dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong tuần kết thúc vào ngày 13-12, tồn kho dầu thô và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm lần lượt là 900.000 thùng và 3,2 triệu thùng. Trong khi đó, tồn kho xăng tăng 2,3 triệu thùng. Mức tồn kho dầu thô này thấp hơn 5 lần so với báo cáo tồn kho giảm 4,7 triệu thùng từ Viện Dầu khí Mỹ một ngày trước đó. Cũng theo EIA, tổng sản phẩm cung cấp, đại diện cho nhu cầu, là 20,8 triệu thùng/ngày, tăng 662.000 thùng/ngày so với tuần trước. Theo nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của Price Futures Group, thị trường dường như đã thay đổi hoàn toàn so với mọi sự tiêu cực đã diễn ra cách đây vài tuần vì có nhiều sự lạc quan hơn về nhu cầu. Cũng trong ngày 18-12, đúng như dự báo, Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Điều này đã hỗ trợ giá dầu tăng. Tuy nhiên, tín hiệu từ Fed cho thấy Fed sẽ làm chậm tốc độ giảm chi phí đi vay, do tỷ lệ thất nghiệp tương đối ổn định và lạm phát gần đây ít cải thiện. Giá dầu Brent và WTI đều thu hẹp mức tăng và chuyển sang tiêu cực trong phiên giao dịch sau tín hiệu nói trên. Chỉ số USD cũng chạm mức cao nhất trong năm -108,156. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến dầu trở nên đắt hơn ở các quốc gia khác, điều này có thể làm giảm cầu. Theo Reuters, Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ chỉ thực hiện 2 đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt giảm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm 2025. Ngày 18-12, Fed đã cắt giảm lãi suất đúng như dự đoán. Ảnh minh họa: Boston Nhận xét về dự kiến nói trên của Ngân hàng Trung ương Mỹ, chiến lược gia toàn cầu Seema Shah tại công ty đầu tư Principal Asset Management cho biết quyết định cắt giảm lãi suất trong ngày không phải là điều bất ngờ. Nhưng, những điều chỉnh đáng kể đối với các dự báo cho thấy đây là một đợt cắt giảm nhằm mang lại cho thị trường một chút thoải mái khi Fed đặt nền tảng cho một cách tiếp cận chính sách cứng rắn hơn vào năm sau. Theo chiến lược gia này, xu hướng vẫn nên là nới lỏng tiền tệ hơn nữa, nhưng rõ ràng là cần phải thận trọng và kiên nhẫn ở giai đoạn này. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.861 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.596 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.255 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.566 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.574 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng mạnh và những ngày qua giảm nhẹ nên giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ đồng loạt tăng. Mức tăng sẽ dao động trong khoảng 300-500 đồng/lít (kg). Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 3 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 33 đồng/lít, dầu diesel giảm 127 đồng/lít, dầu hỏa giảm 251 đồng/lít, dầu mazut giảm 551 đồng/kg. MAI HƯƠNG