Giá xăng dầu hôm nay (19-10): Tuần giảm sâu

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần (13-10), sau khi chạm mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua, nhờ kỳ vọng vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Bên cạnh đó, việc nhóm vũ trang Hamas thả 20 con tin người Israel, trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, cũng góp phần củng cố tâm lý lạc quan.

Về phía cầu, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu dầu thô tháng 9 tăng 3,9% so với cùng kỳ, đạt 11,5 triệu thùng/ngày. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn ổn định.

Trong phiên giao dịch ngày 14-10, giá dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh hơn 2%. Nguyên nhân đến từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, tâm lý rủi ro gia tăng khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang trong bối cảnh Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, còn Washington đe dọa áp thuế 100% và hạn chế xuất khẩu phần mềm từ ngày 1-11.