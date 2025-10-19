Giá xăng dầu hôm nay (19-10): Tuần giảm sâu

Giá dầu thế giới
Giá dầu thế giới phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần (13-10), sau khi chạm mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua, nhờ kỳ vọng vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại.
Bên cạnh đó, việc nhóm vũ trang Hamas thả 20 con tin người Israel, trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, cũng góp phần củng cố tâm lý lạc quan.
Về phía cầu, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu dầu thô tháng 9 tăng 3,9% so với cùng kỳ, đạt 11,5 triệu thùng/ngày. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn ổn định.
Trong phiên giao dịch ngày 14-10, giá dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh hơn 2%. Nguyên nhân đến từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Theo các chuyên gia, tâm lý rủi ro gia tăng khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang trong bối cảnh Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, còn Washington đe dọa áp thuế 100% và hạn chế xuất khẩu phần mềm từ ngày 1-11.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm sau, do các nhà sản xuất OPEC+ và các đối thủ khác đều tăng sản lượng, trong khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn yếu.
|Tồn kho tại Mỹ tăng cao tạo áp lực lớn khiến giá xăng dầu giảm. Ảnh minh họa: Reuters
Giá dầu thế giới chạm đáy, xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua trong phiên giao dịch ngày 15-10.
Ngân hàng Bank of America dự báo, giá dầu Brent có thể giảm xuống dưới 50 USD/thùng nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Hai quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới cũng áp thêm phí cảng đối với các tàu chở hàng qua lại giữa hai nước. Những động thái "ăn miếng trả miếng" này có thể làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa toàn cầu.
Giá dầu thế giới tiếp tục mất hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 16-10, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông và Tổng thống Nga Putin nhất trí sẽ sớm gặp nhau tại Hungary để thảo luận về chấm dứt xung đột tại Ukraine. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về sự bất ổn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Thêm vào đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của nước này đã tăng thêm 3,5 triệu thùng trong tuần trước, lên mức 423,8 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 288.000 thùng theo khảo sát của Reuters.
Tại Nga, nguồn cung sản phẩm dầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Các chuyên gia cho rằng, sự sụt giảm trong nguồn cung năng lượng từ Nga sẽ giúp giá xăng dầu thế giới có thêm điểm tựa.
|Ảnh minh họa: Reuters
Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới tiếp tục giảm, khi tâm lý nhà đầu tư chịu ảnh hưởng từ triển vọng cung - cầu kém tích cực.
Tính chung cả tuần, giá dầu đã giảm gần 3%, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp đi xuống. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chính đến từ dự báo dư cung toàn cầu và căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt.
Thị trường giá dầu chịu ảnh hưởng lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới tại Hungary trong hai tuần tới để thảo luận về xung đột tại Ukraine.
Nhà phân tích Tamas Varga từ PVM cho rằng, nếu quan hệ giữa Washington và Moscow dịu đi, giá dầu sẽ chịu áp lực giảm đáng kể.
Các chuyên gia năng lượng dự báo, giá dầu sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn do nguồn cung tăng nhanh và tồn kho lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, những yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông hay châu Âu, có thể khiến giá dầu biến động mạnh trở lại.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19-10 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.226 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.903 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.423 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.406 đồng/lít
- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.371 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 16-10. Theo đó, giá xăng, dầu tăng - giảm tùy từng mặt hàng. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 88 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 174 đồng/lít, dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít và dầu mazut giảm 437 đồng/kg.
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự Nga - Ukraine tiếp diễn, Ukraine tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
THU TRANG