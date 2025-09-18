Giá xăng dầu hôm nay (18-9): Đảo chiều giảm

Giá dầu thế giới
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch thứ Tư sau khi số liệu vừa công bố cho thấy tồn kho dầu diesel tại Mỹ tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ của nước này, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất đúng như kỳ vọng.
Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 17-9, giá dầu Brent giảm 0,52 USD/thùng, tương đương 0,76%, xuống còn 68,22 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,47 USD/thùng, tương đương 0,73%, xuống còn 64,05 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 17-9. Ảnh minh họa: Reuters
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố số liệu cho thấy tuần trước tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh do xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, lượng tồn kho sản phẩm chưng cất, trong đó có dầu diesel, lại tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ và kìm hãm đà tăng giá dầu.
“Thị trường dường như đang phản ứng với diesel, điểm bất ổn nhất trong toàn bộ hệ thống năng lượng”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.
Cũng trong hôm qua (17-9), Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm đúng như dự báo và phát tín hiệu sẽ tiếp tục giảm chi phí vay trong những tháng cuối năm nhằm ứng phó với những lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế.
“Động thái này không gây bất ngờ. Hiện thị trường vẫn đang ở thế cân bằng, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn”, ông Phil Flynn cho biết thêm.
|Ảnh minh họa: Reuters
Về nguồn cung, công ty dầu khí quốc gia Kazakhstan KazMunayGas cho biết nước này đã nối lại hoạt động bơm dầu qua đường ống Baku-Tbilisi-Ceyhan từ ngày 13-9 sau khi phải tạm dừng tháng trước vì sự cố nhiễm bẩn.
Tại Nigeria, ngày 17-9, Tổng thống Bola Tinubu cũng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp kéo dài sáu tháng tại bang Rivers - trung tâm xuất khẩu dầu thô lớn của nước này.
Trong khi đó, rủi ro nguồn cung từ Nga tiếp tục được chú ý sau khi Ukraine tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng của Nga trong những tuần gần đây. Tập đoàn Transneft độc quyền điều hành đường ống dẫn dầu của Nga đã cảnh báo các nhà sản xuất có thể phải cắt giảm sản lượng sau khi Ukraine tiến hành những hoạt động quân sự nhắm vào các cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu trọng yếu của Nga.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 18-9 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.756 đồng/lít
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 20.400 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.643 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.368 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.090 đồng/kg
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 11-9. Theo đó, giá xăng giảm 39-95 đồng/lít; giá dầu (trừ dầu mazut) tăng 54-170 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít, dầu diesel tăng 170 đồng/lít, dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, riêng dầu mazut giảm 286 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.
ĐỨC AN