Giá xăng dầu hôm nay (18-9): Đảo chiều giảm

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 17-9, giá dầu Brent giảm 0,52 USD/thùng, tương đương 0,76%, xuống còn 68,22 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,47 USD/thùng, tương đương 0,73%, xuống còn 64,05 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch thứ Tư sau khi số liệu vừa công bố cho thấy tồn kho dầu diesel tại Mỹ tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ của nước này, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất đúng như kỳ vọng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố số liệu cho thấy tuần trước tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh do xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, lượng tồn kho sản phẩm chưng cất, trong đó có dầu diesel, lại tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ và kìm hãm đà tăng giá dầu.

“Thị trường dường như đang phản ứng với diesel, điểm bất ổn nhất trong toàn bộ hệ thống năng lượng”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.

Cũng trong hôm qua (17-9), Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm đúng như dự báo và phát tín hiệu sẽ tiếp tục giảm chi phí vay trong những tháng cuối năm nhằm ứng phó với những lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế.

“Động thái này không gây bất ngờ. Hiện thị trường vẫn đang ở thế cân bằng, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn”, ông Phil Flynn cho biết thêm.