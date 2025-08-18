Giá xăng dầu hôm nay (18-8): Xu hướng tiếp tục giảm

Giá dầu được dự báo sẽ phản ứng khá dè dặt sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vừa qua.

Tại cuộc gặp lịch sử ngày 15-8 ở Alaska, Tổng thống Donald Trump cho biết đã thống nhất với Tổng thống Vladimir Putin rằng các cuộc đàm phán nên hướng thẳng tới một hiệp ước hòa bình, thay vì đi qua giai đoạn ngừng bắn, điều mà Ukraine và các đồng minh châu Âu vẫn kêu gọi. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo không đạt được thỏa thuận ngừng bắn nào và cũng không ký kết văn bản nào.

Sau cuộc thảo luận, ông Trump cũng tuyên bố sẽ tạm hoãn áp thuế lên các quốc gia như Trung Quốc do mua dầu của Nga. Trước đó, ông từng đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt trực tiếp với Moscow, cũng như các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những nước như Trung Quốc và Ấn Độ nếu căng thẳng tại Ukraine không kết thúc.

“Điều này đồng nghĩa với nguồn cung dầu Nga sẽ tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tác động chỉ ở mức tối thiểu và giá dầu có thể chỉ giảm nhẹ trong ngắn hạn”, chuyên gia Ajay Parmar tại công ty phân tích rủi ro ICIS nhận định.

Theo Reuters, thị trường hiện chờ đợi kết quả cuộc gặp tại Washington vào hôm nay (18-8) giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nguồn tin của Reuters cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu cũng được mời tham dự cuộc gặp này.