Giá xăng dầu hôm nay (18-8): Xu hướng tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới
Giá dầu được dự báo sẽ phản ứng khá dè dặt sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vừa qua.
Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 18-8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,36 USD/thùng (tương đương 0,55%), xuống còn 65,49 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,31 USD/thùng (tương đương 0,49%), xuống còn 62,49 USD/thùng.
|Giá dầu thế giới dự báo tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong tuần này. Ảnh minh họa: Reuters
Tại cuộc gặp lịch sử ngày 15-8 ở Alaska, Tổng thống Donald Trump cho biết đã thống nhất với Tổng thống Vladimir Putin rằng các cuộc đàm phán nên hướng thẳng tới một hiệp ước hòa bình, thay vì đi qua giai đoạn ngừng bắn, điều mà Ukraine và các đồng minh châu Âu vẫn kêu gọi. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo không đạt được thỏa thuận ngừng bắn nào và cũng không ký kết văn bản nào.
Sau cuộc thảo luận, ông Trump cũng tuyên bố sẽ tạm hoãn áp thuế lên các quốc gia như Trung Quốc do mua dầu của Nga. Trước đó, ông từng đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt trực tiếp với Moscow, cũng như các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những nước như Trung Quốc và Ấn Độ nếu căng thẳng tại Ukraine không kết thúc.
“Điều này đồng nghĩa với nguồn cung dầu Nga sẽ tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tác động chỉ ở mức tối thiểu và giá dầu có thể chỉ giảm nhẹ trong ngắn hạn”, chuyên gia Ajay Parmar tại công ty phân tích rủi ro ICIS nhận định.
Theo Reuters, thị trường hiện chờ đợi kết quả cuộc gặp tại Washington vào hôm nay (18-8) giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nguồn tin của Reuters cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu cũng được mời tham dự cuộc gặp này.
“Nhà đầu tư sẽ theo sát phản ứng từ phía châu Âu, trước mắt nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga vẫn được kiểm soát”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS đánh giá.
|Ảnh minh họa: Reuters
Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cao cấp tại Price Futures Group, các nhà giao dịch đang chờ đợi một thỏa thuận rõ ràng và cho tới khi điều đó xảy ra, giá dầu thô nhiều khả năng sẽ đi ngang trong biên độ hẹp.
“Điều chắc chắn hiện nay là nguy cơ trừng phạt ngay lập tức đối với Nga hay các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia mua dầu từ Nga đã được tạm gác lại. Đó là yếu tố góp phần tạo áp lực giảm giá dầu”, ông Phil Flynn cho biết.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 18-8 cụ thể như sau:
|- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.354 đồng/lít.
- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.884 đồng/lít
- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.077 đồng/lít
- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.020 đồng/lít
- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 15.268 đồng/kg.
Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ chiều 14-8. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Giá xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít, dầu diesel giảm 723 đồng/lít, dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, dầu mazut giảm 379 đồng/kg.
Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các sản phẩm xăng E5-RON 92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut.
ĐỨC AN